Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...

Додано: Пон 29 жов, 2018 12:34

Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.

Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.

Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.

Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!