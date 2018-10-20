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Коболев розповів, чи є
централізоване гаряче...

Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20

Конечно индивидуальное отопление и горячее водоснабжение морока . Кроме расходов на газ и электричество необходимо учесть оборудование и его ремонт. Но то, что цепная реакция пошла - закономерность. Общие сети изношены, на ремонт денег нет.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:34

Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.
Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.
Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.
Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:03

Re: Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...

Для получения премий - выгодно.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:33

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине является нерентабельным из-за того, что значительное количество потребителей устанавливают автономные бойлеры и котлы.

Чувак, повысь в 2 - 3 раза цены на электроэнергию и все будет ok! АЭСки ведь тоже не резиновые, когда-нибудь да жахнут. Или, как обычно, сначала декоммунизация, затем: "а шо это мы сделали?"
Аlександр
 
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