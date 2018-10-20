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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20
Конечно индивидуальное отопление и горячее водоснабжение морока . Кроме расходов на газ и электричество необходимо учесть оборудование и его ремонт. Но то, что цепная реакция пошла - закономерность. Общие сети изношены, на ремонт денег нет.
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:34
Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.
Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.
Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.
Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:03
Re: Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
Для получения премий - выгодно.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:33
Чувак, повысь в 2 - 3 раза цены на электроэнергию и все будет ok! АЭСки ведь тоже не резиновые, когда-нибудь да жахнут. Или, как обычно, сначала декоммунизация, затем: "а шо это мы сделали?"
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