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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 12:50

  zРадио написав:..
Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов
[/i]

минус скидка за аренду базы в Севастополе (-30%, но не более 100 баксов). Но Тимоха к этому отношения не имеет. Также Фирташ брал напрямую, не помню, почем
сейчас ни базы, ни скидки, только недовыиграные суды с туманными перспективами. Ну и потоки со всех сторон.
Есть две надежды: 1) инопланетяне прилетят и настанет Щастье; 2) придет глобальное потепление и газ не понадобится. (черноземы в пески превратятся, но то мелочи)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 13:15

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов
[/i]

минус скидка за аренду базы в Севастополе (-30%, но не более 100 баксов). Но Тимоха к этому отношения не имеет. Также Фирташ брал напрямую, не помню, почем
сейчас ни базы, ни скидки, только недовыиграные суды с туманными перспективами. Ну и потоки со всех сторон.
Есть две надежды: 1) инопланетяне прилетят и настанет Щастье; 2) придет глобальное потепление и газ не понадобится. (черноземы в пески превратятся, но то мелочи)


Если убрать олигархический интерес и профнепригодность менеджмента энергетической отрасли (а это не только Нефтегаз, это и НКРЭКУ, и Министерство), то единственный выход - это радикальное увеличение собственной добычи. С Газпромом уже ловить нечего - время ушло. Кощей над златом счахнул (с)

Хотя я помню, обсуждался и вопрос совместного освоения сибирских месторождений, и вопрос газотранспортного консорциума...

Но это все прошлое. Будущее тоже может быть светлым, если с головой подходить - у нас только разведанных запасов более 1 трлн кубов, и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 13:31

  zРадио написав:.. и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов)
У нас большинство земель, где можно копать, давно освоены. А технологии добычи остались с СССР. Даже Россия ушла в этом плане дале-е-е-ко. Также вопросы экологии весьма актуальны - Украина-не Россия и не Техас, где гидроразрыв пласта пох, бо населения нет.
Вообще земельный вопрос на Украине, такое ощущение, не решится никогда. Одни проблемы - начиная от Русановских дач, заканчивая кипишем с "Шевроном" в Львовской области
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 15:11

  sequence написав:
  zРадио написав:.. и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов)
У нас большинство земель, где можно копать, давно освоены. А технологии добычи остались с СССР. Даже Россия ушла в этом плане дале-е-е-ко. Также вопросы экологии весьма актуальны - Украина-не Россия и не Техас, где гидроразрыв пласта пох, бо населения нет.
Вообще земельный вопрос на Украине, такое ощущение, не решится никогда. Одни проблемы - начиная от Русановских дач, заканчивая кипишем с "Шевроном" в Львовской области


Я даже не про ГРП. И помилуйте - в Техасе 29 млн человек официально, плюс непонятно сколько неофициально из Мексики. Хотите сказать, что постоянно проживающих в Украине больше? :mrgreen: Уж очень сильно сомневаюсь. А площади то сопоставимы...

Более того, Техас еще и лидер среди штатов США по сельскому хозяйству. Поэтому и здесь Украина не находится в слабом положении с т.з. развития газодобычи. Одно другому, как показывает практика, не мешает.

Я ж говорю - были бы мозги и мотивация!

Мозгов нет, потому что кадровая политика предполагает найм смотрящих, а не управляющих. А мотивации нет, поскольку не будет дефицита, не будет и сказок про Роттердамы-Дюссельдорфы!

PS: что же касается технологий добычи - их у нас нет, это правда. Нам нужны партнеры, и даже Чивокуня приглашал сюда крупнейшие западные компании (Shell, BP, ExxonMobil)! Но "реформаторы" решили, что им проще стричь население на потреблении.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 16:55

  Surfer написав:Чушь. Еще один с лапшой на ушах ! Где вы видели газ по 450 ?

в 2009 при Юле газ поставлялся по 228 в год, уже по известным контрактам
Сейчас - ноябрь - Декабрь 2018 - 340-330, уже фактически в обход тех контрактов.

Где кабальнее для Украины цены при Юле или при нынешних барыгах ?


Если ты думаешь, что газовую ветку никто не читает - ок, я продублирую сюда:

и по контрактам ЮВТ, и по контрактам "реформаторов" цена импортных поставок одинаково-неэффективная для Украины и одинаково-эффективная лично для тех, кто подписывал.


Моделирование цены на январь 2019-го исходя из контракта Тимошенко-Путина:

Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:

Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;
Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;
G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);
M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).

В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:

G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;
М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.

Источник данных - ценовые отчеты Platts, индикаторы Cargoes FOB Med basis Italy (строго то, на что идет отсылка в контракте)

Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов.

Это полностью соответствует фактическим ценам январских закупок "словацкого газа" у "прозрачных" компаний из швейцарских офшоров!

Единственная правда в твоем спиче, что Тимошенко не наживалась на реализации украинского газа населению, как сегодня это делают "реформаторы", повысив тарифы в 9 раз...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:08

  zРадио написав:
  Surfer написав:Чушь. Еще один с лапшой на ушах ! Где вы видели газ по 450 ?

в 2009 при Юле газ поставлялся по 228 в год, уже по известным контрактам
Сейчас - ноябрь - Декабрь 2018 - 340-330, уже фактически в обход тех контрактов.

Где кабальнее для Украины цены при Юле или при нынешних барыгах ?


Если ты думаешь, что газовую ветку никто не читает - ок, я продублирую сюда:

и по контрактам ЮВТ, и по контрактам "реформаторов" цена импортных поставок одинаково-неэффективная для Украины и одинаково-эффективная лично для тех, кто подписывал.


Еще раз приведу карту 2011 года цен на газ Газпрома в Европе.

Зображення

В чем кабальность цен на газ Украины по контрактам 2009 года если в данном случае дешевле в только в беларуси с трубой отданной россии ?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:10

  Vint написав:
  Surfer написав:2019 год цена нефти около 60. В ноябре импорт был 340, в Январе 330 - при вдвое более дешевой нефти, цена на газ дороже чем в 2011.

Или в 2009 , еще при Тимошенко импортный газ 228 - на 100 долл дешевле !

Где кабальные цены тогда по контрактам или сейчас ?

Случайно забыли что формула цены долгосрочных контрактов учитывает актуальную мировую цену на нефть и нефтепродукты и временной лаг. 9 месяцев или сколько там?


А вы случайно не забыли что с временным лагом в 2008 нефть стоила 140 ? А сейчас прыгает в районе 60 уже достаточно давно ? Это при том что тогда покупался газ по 228 а сейчас по 300+ ?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:13

  Surfer написав:В чем кабальность цен на газ Украины по контрактам 2009 года если в данном случае дешевле в только в беларуси с трубой отданной россии ?


Это не моя терминология. Слово "кабальный", из того, что я могу вспомнить, я использовал на форуме однажды - в отношении т.н. реструктуризации долга Яреськой (варранты с привязкой к росту ВВП в 2020-2040 гг).

Я промоделировал условия контракта 2009-го на 2019-й. Получилась та же цена. У тебя есть замечания к проведенным расчетам?

PS: нас опять вернули на газовую ветку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:54

В связи с публикацией годовой отчетности за 2018-й год дочкой Нефтегаза - Укргаздобычей, обновляю данные по себестоимости добычи украинского газа.

Объем добычи - 15,496 млрд кубов.
Валовая себестоимость добытого газа - 40,602 млрд грн.
Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн.

Соответственно:
- валовая себестоимость 1000 кубов = 40 602 млн грн / 15 496 млн кубов * 1000 = 2620 грн;
- полная себестоимость 1000 кубов = (40 602 млн грн + 4 166 млн грн) / 15 496 млн кубов * 1000 = 2889 грн.

По сравнению с 2017-м себестоимость добычи выросла на 24,4%.

Объем добычи - 15,250 млрд кубов.
Валовая себестоимость добытого газа - 33,030 млрд грн.
Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 2,338 млрд грн.

Соответственно:
- валовая себестоимость 1000 кубов = 33 030 млн грн / 15 250 млн кубов * 1000 = 2166 грн;
- полная себестоимость 1000 кубов = (33 030 млн грн + 2 388 млн грн) / 15 250 млн кубов * 1000 = 2323 грн.

При этом, населению:
- с 1.01.2018 по 31.10.2018 газ продавали по 5800 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (5800 - 2889) = 2911 грн (или 101% рентабельности);
- а с 1.11.2018 по 31.12.2018 газ продавали по 7125 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (7125 - 2889) = 4236 грн (или 147% рентабельности).

http://ugv.com.ua/uploads/Financial_Rep ... 28d62d.pdf
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2017-04-01
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
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