Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
минус скидка за аренду базы в Севастополе (-30%, но не более 100 баксов). Но Тимоха к этому отношения не имеет. Также Фирташ брал напрямую, не помню, почем сейчас ни базы, ни скидки, только недовыиграные суды с туманными перспективами. Ну и потоки со всех сторон. Есть две надежды: 1) инопланетяне прилетят и настанет Щастье; 2) придет глобальное потепление и газ не понадобится. (черноземы в пески превратятся, но то мелочи)
минус скидка за аренду базы в Севастополе (-30%, но не более 100 баксов). Но Тимоха к этому отношения не имеет. Также Фирташ брал напрямую, не помню, почем сейчас ни базы, ни скидки, только недовыиграные суды с туманными перспективами. Ну и потоки со всех сторон. Есть две надежды: 1) инопланетяне прилетят и настанет Щастье; 2) придет глобальное потепление и газ не понадобится. (черноземы в пески превратятся, но то мелочи)
Если убрать олигархический интерес и профнепригодность менеджмента энергетической отрасли (а это не только Нефтегаз, это и НКРЭКУ, и Министерство), то единственный выход - это радикальное увеличение собственной добычи. С Газпромом уже ловить нечего - время ушло. Кощей над златом счахнул (с)
Хотя я помню, обсуждался и вопрос совместного освоения сибирских месторождений, и вопрос газотранспортного консорциума...
Но это все прошлое. Будущее тоже может быть светлым, если с головой подходить - у нас только разведанных запасов более 1 трлн кубов, и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов)
zРадио написав:.. и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов)
У нас большинство земель, где можно копать, давно освоены. А технологии добычи остались с СССР. Даже Россия ушла в этом плане дале-е-е-ко. Также вопросы экологии весьма актуальны - Украина-не Россия и не Техас, где гидроразрыв пласта пох, бо населения нет. Вообще земельный вопрос на Украине, такое ощущение, не решится никогда. Одни проблемы - начиная от Русановских дач, заканчивая кипишем с "Шевроном" в Львовской области
zРадио написав:.. и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов)
У нас большинство земель, где можно копать, давно освоены. А технологии добычи остались с СССР. Даже Россия ушла в этом плане дале-е-е-ко. Также вопросы экологии весьма актуальны - Украина-не Россия и не Техас, где гидроразрыв пласта пох, бо населения нет. Вообще земельный вопрос на Украине, такое ощущение, не решится никогда. Одни проблемы - начиная от Русановских дач, заканчивая кипишем с "Шевроном" в Львовской области
Я даже не про ГРП. И помилуйте - в Техасе 29 млн человек официально, плюс непонятно сколько неофициально из Мексики. Хотите сказать, что постоянно проживающих в Украине больше? Уж очень сильно сомневаюсь. А площади то сопоставимы...
Более того, Техас еще и лидер среди штатов США по сельскому хозяйству. Поэтому и здесь Украина не находится в слабом положении с т.з. развития газодобычи. Одно другому, как показывает практика, не мешает.
Я ж говорю - были бы мозги и мотивация!
Мозгов нет, потому что кадровая политика предполагает найм смотрящих, а не управляющих. А мотивации нет, поскольку не будет дефицита, не будет и сказок про Роттердамы-Дюссельдорфы!
PS: что же касается технологий добычи - их у нас нет, это правда. Нам нужны партнеры, и даже Чивокуня приглашал сюда крупнейшие западные компании (Shell, BP, ExxonMobil)! Но "реформаторы" решили, что им проще стричь население на потреблении.
Surfer написав:Чушь. Еще один с лапшой на ушах ! Где вы видели газ по 450 ?
в 2009 при Юле газ поставлялся по 228 в год, уже по известным контрактам Сейчас - ноябрь - Декабрь 2018 - 340-330, уже фактически в обход тех контрактов.
Где кабальнее для Украины цены при Юле или при нынешних барыгах ?
Если ты думаешь, что газовую ветку никто не читает - ок, я продублирую сюда:
и по контрактам ЮВТ, и по контрактам "реформаторов" цена импортных поставок одинаково-неэффективная для Украины и одинаково-эффективная лично для тех, кто подписывал.
Моделирование цены на январь 2019-го исходя из контракта Тимошенко-Путина:
Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:
Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы; Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов; G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период; Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008); M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период; Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).
В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:
G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов; М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.
Источник данных - ценовые отчеты Platts, индикаторы Cargoes FOB Med basis Italy (строго то, на что идет отсылка в контракте)
Surfer написав:В чем кабальность цен на газ Украины по контрактам 2009 года если в данном случае дешевле в только в беларуси с трубой отданной россии ?
Это не моя терминология. Слово "кабальный", из того, что я могу вспомнить, я использовал на форуме однажды - в отношении т.н. реструктуризации долга Яреськой (варранты с привязкой к росту ВВП в 2020-2040 гг).
Я промоделировал условия контракта 2009-го на 2019-й. Получилась та же цена. У тебя есть замечания к проведенным расчетам?
В связи с публикацией годовой отчетности за 2018-й год дочкой Нефтегаза - Укргаздобычей, обновляю данные по себестоимости добычи украинского газа.
Объем добычи - 15,496 млрд кубов. Валовая себестоимость добытого газа - 40,602 млрд грн. Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 4,166 млрд грн.
Соответственно: - валовая себестоимость 1000 кубов = 40 602 млн грн / 15 496 млн кубов * 1000 = 2620 грн; - полная себестоимость 1000 кубов = (40 602 млн грн + 4 166 млн грн) / 15 496 млн кубов * 1000 = 2889 грн.
По сравнению с 2017-м себестоимость добычи выросла на 24,4%.
Объем добычи - 15,250 млрд кубов. Валовая себестоимость добытого газа - 33,030 млрд грн. Амортизационные, сбытовые и общепроизводственные расходы - 2,338 млрд грн.
Соответственно: - валовая себестоимость 1000 кубов = 33 030 млн грн / 15 250 млн кубов * 1000 = 2166 грн; - полная себестоимость 1000 кубов = (33 030 млн грн + 2 388 млн грн) / 15 250 млн кубов * 1000 = 2323 грн.
При этом, населению: - с 1.01.2018 по 31.10.2018 газ продавали по 5800 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (5800 - 2889) = 2911 грн (или 101% рентабельности); - а с 1.11.2018 по 31.12.2018 газ продавали по 7125 грн за 1000 кубов (без НДС), извлекая чистую прибыль в размере (7125 - 2889) = 4236 грн (или 147% рентабельности).