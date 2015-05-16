Додано: Чет 28 бер, 2019 15:11

sequence написав: zРадио написав: .. и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов) .. и себестоимость добычи, пусть не газпромовская (20-30 долларов), но вполне себе допустимая (60-90 долларов) У нас большинство земель, где можно копать, давно освоены. А технологии добычи остались с СССР. Даже Россия ушла в этом плане дале-е-е-ко. Также вопросы экологии весьма актуальны - Украина-не Россия и не Техас, где гидроразрыв пласта пох, бо населения нет.

Вообще земельный вопрос на Украине, такое ощущение, не решится никогда. Одни проблемы - начиная от Русановских дач, заканчивая кипишем с "Шевроном" в Львовской области У нас большинство земель, где можно копать, давно освоены. А технологии добычи остались с СССР. Даже Россия ушла в этом плане дале-е-е-ко. Также вопросы экологии весьма актуальны - Украина-не Россия и не Техас, где гидроразрыв пласта пох, бо населения нет.Вообще земельный вопрос на Украине, такое ощущение, не решится никогда. Одни проблемы - начиная от Русановских дач, заканчивая кипишем с "Шевроном" в Львовской области

Я даже не про ГРП. И помилуйте - в Техасе 29 млн человек официально, плюс непонятно сколько неофициально из Мексики. Хотите сказать, что постоянно проживающих в Украине больше?Уж очень сильно сомневаюсь. А площади то сопоставимы...Более того, Техас еще и лидер среди штатов США по сельскому хозяйству. Поэтому и здесь Украина не находится в слабом положении с т.з. развития газодобычи. Одно другому, как показывает практика, не мешает.Я ж говорю - были бы мозги и мотивация!Мозгов нет, потому что кадровая политика предполагает найм смотрящих, а не управляющих. А мотивации нет, поскольку не будет дефицита, не будет и сказок про Роттердамы-Дюссельдорфы!PS: что же касается технологий добычи - их у нас нет, это правда. Нам нужны партнеры, и даже Чивокуня приглашал сюда крупнейшие западные компании (Shell, BP, ExxonMobil)! Но "реформаторы" решили, что им проще стричь население на потреблении.