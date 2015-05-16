Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Які країни надали енергетичну допомогу Україні: понад 15 країн
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:44
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:54
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?
Додано: Вів 20 січ, 2026 18:39
й про що це?
