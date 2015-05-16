RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які країни надали енергетичну допомогу Україні: понад 15 країн
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5314
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:54

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?
Примат
 
Повідомлень: 666
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 18:39

  Примат написав:похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?

й про що це?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11397
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:10

  Shaman написав:
  Примат написав:похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?

й про що це?


Увеличение прайс-кепов в Украине — это недавнее (январь 2026) повышение регулятором НКРЭКУ предельных цен на электроэнергию, чтобы стимулировать производство и импорт из-за дефицита, особенно в пиковые часы (17:00-23:00), поднимая их до 15 000 грн/МВт·ч (рынок «на сутки вперед») и 16 000 грн/МВт·ч (балансировочный рынок), что коснется промышленных потребителей, но не тарифов населения, и продлится до конца марта 2026 года

При этом тариф для ОСР ("облэнерго") не увеличили. ОСР ведет свою деятельность исключительно за счет тарифа ("денег", которые выделяет НКРЕКП). В этом тарифе заложены такие составляющие как: покупка электроэнергии на "ТВЕ", "власні потреби", з/п, ...
Существенно увеличив прайс-кепы, у ОСР, условно, будет 0 на балансе!!! Не будет денег на заработную плату ОСР, которая восстанавливает систему 24/7.
Меня поражает этот факт, чем думают люди, которые принимают такие решения?

Ненависть переполняет меня.
Примат
 
Повідомлень: 666
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:31

  Примат написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?

й про що це?


Увеличение прайс-кепов в Украине — это недавнее (январь 2026) повышение регулятором НКРЭКУ предельных цен на электроэнергию, чтобы стимулировать производство и импорт из-за дефицита, особенно в пиковые часы (17:00-23:00), поднимая их до 15 000 грн/МВт·ч (рынок «на сутки вперед») и 16 000 грн/МВт·ч (балансировочный рынок), что коснется промышленных потребителей, но не тарифов населения, и продлится до конца марта 2026 года

При этом тариф для ОСР ("облэнерго") не увеличили. ОСР ведет свою деятельность исключительно за счет тарифа ("денег", которые выделяет НКРЕКП). В этом тарифе заложены такие составляющие как: покупка электроэнергии на "ТВЕ", "власні потреби", з/п, ...
Существенно увеличив прайс-кепы, у ОСР, условно, будет 0 на балансе!!! Не будет денег на заработную плату ОСР, которая восстанавливает систему 24/7.
Меня поражает этот факт, чем думают люди, которые принимают такие решения?

Ненависть переполняет меня.

Й?

прайскепи регуюють ціни для генерації. тариф на розподіл - не збільшили, але він й не зменшився. тому "государство лишило их финансирования" - це хибне твердження. зміна прайскепів не впливає на фінансовий стан Укр- та обленерго... тому?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11397
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:22

  Shaman написав:прайскепи регуюють ціни для генерації. тариф на розподіл - не збільшили, але він й не зменшився. тому "государство лишило их финансирования" - це хибне твердження. зміна прайскепів не впливає на фінансовий стан Укр- та обленерго... тому?..

Дядя, ты де***? (с)

ОСР обязан компенсировать технологические потери электроэнергии в своих сетях (нагрев проводов, трансформаторы, собственные нужды подстанций и т.п.).
Эта электроэнергия не бесплатная — её нужно купить.

Как ОСР покупает электроэнергию

ОСР закупает электроэнергию на рынке (РДН, ВДР, по двусторонним договорам и т.д.)

Закупка осуществляется именно для покрытия технологических потерь

Объём потерь нормируется и утверждается НКРЭКУ

За чей счёт

Стоимость этой электроэнергии включается в тариф на распределение

То есть конечный потребитель оплачивает её косвенно, через тариф ОСР

Важно различать
Что Кто покупает
Электроэнергия для потребления Поставщик (электропоставщик)
Электроэнергия для технологических потерь ОСР
Передача (магистральные сети) НЭК «Укрэнерго»
Нормативная база (Украина)

Закон Украины «Про ринок електричної енергії»

Кодекс систем распределения

Тарифы и нормативы НКРЭКУ

Вот вам, дорогие "слушатели", яркая демонстрация некомпетентности в лице Shaman!
А таких много среди тех, кто принимает решения в стране.
Когда закончится этот беспредел?
Ну не выживет страна с такими "руководителями".
Примат
 
Повідомлень: 666
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 46, 47, 48
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
478 126068
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 50, 51, 52
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
515 117252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 14:29
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 11984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.