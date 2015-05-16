Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Які країни надали енергетичну допомогу Україні: понад 15 країн
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:44
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:54
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?
Додано: Вів 20 січ, 2026 18:39
й про що це?
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:10
Увеличение прайс-кепов в Украине — это недавнее (январь 2026) повышение регулятором НКРЭКУ предельных цен на электроэнергию, чтобы стимулировать производство и импорт из-за дефицита, особенно в пиковые часы (17:00-23:00), поднимая их до 15 000 грн/МВт·ч (рынок «на сутки вперед») и 16 000 грн/МВт·ч (балансировочный рынок), что коснется промышленных потребителей, но не тарифов населения, и продлится до конца марта 2026 года
При этом тариф для ОСР ("облэнерго") не увеличили. ОСР ведет свою деятельность исключительно за счет тарифа ("денег", которые выделяет НКРЕКП). В этом тарифе заложены такие составляющие как: покупка электроэнергии на "ТВЕ", "власні потреби", з/п, ...
Существенно увеличив прайс-кепы, у ОСР, условно, будет 0 на балансе!!! Не будет денег на заработную плату ОСР, которая восстанавливает систему 24/7.
Меня поражает этот факт, чем думают люди, которые принимают такие решения?
Ненависть переполняет меня.
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:31
Й?
прайскепи регуюють ціни для генерації. тариф на розподіл - не збільшили, але він й не зменшився. тому "государство лишило их финансирования" - це хибне твердження. зміна прайскепів не впливає на фінансовий стан Укр- та обленерго... тому?..
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:22
Дядя, ты де***? (с)
ОСР обязан компенсировать технологические потери электроэнергии в своих сетях (нагрев проводов, трансформаторы, собственные нужды подстанций и т.п.).
Эта электроэнергия не бесплатная — её нужно купить.
Как ОСР покупает электроэнергию
ОСР закупает электроэнергию на рынке (РДН, ВДР, по двусторонним договорам и т.д.)
Закупка осуществляется именно для покрытия технологических потерь
Объём потерь нормируется и утверждается НКРЭКУ
За чей счёт
Стоимость этой электроэнергии включается в тариф на распределение
То есть конечный потребитель оплачивает её косвенно, через тариф ОСР
Важно различать
Что Кто покупает
Электроэнергия для потребления Поставщик (электропоставщик)
Электроэнергия для технологических потерь ОСР
Передача (магистральные сети) НЭК «Укрэнерго»
Нормативная база (Украина)
Закон Украины «Про ринок електричної енергії»
Кодекс систем распределения
Тарифы и нормативы НКРЭКУ
Вот вам, дорогие "слушатели", яркая демонстрация некомпетентности в лице Shaman!
А таких много среди тех, кто принимает решения в стране.
Когда закончится этот беспредел?
Ну не выживет страна с такими "руководителями".
