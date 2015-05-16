RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:02

  Примат написав:
  Shaman написав:...
нема бажання спілкуватися - це я вже теж бачив - накинув маячню, й нічого не хочу слухати.

а саме - складова на технологічну еенергію - відкрив два ОСР - 35%. де побачили 60%?
це перше. друге - прайскеп - це не ціна продажу. 20 числа, коли ви написали перше повідомлення була ціна й 5,6 й 9, й 10. ціна 15 була лише в години пік ввечері. лише 22-23 щось прайс-кеп високий цілий день.

трете, в кого купує - не на РДН же? в кого, швидко не знайшов... що будуть робити обленерго? просто не будуть сплачувати. ці прайскепи діють лише до 31 березня...

четверте - а де пропозиція? якщо прайскеп 15 грн - то може населення має платити 7-8? й це буде лише половина вартості.

ще раз стиль викладення - розбурхати емоції. послухаємо відповідь на цифри - якщо вона звісно буде 8)

Читатели, думаю, поняли кто вы, оказывается уже не 1% :mrgreen:
У меня цифры по всем компаниям есть, но таким как вы, лжецам, которые не отвечают за то, что пишут в сообщениях, вводят людей в заблуждение, я ничего давать не собираюсь.

а де аргументи? я навів конкретні приклади, конкретні цифри - але "я ничего давать не собираюсь". власне як й очікувалось, вже по стилю повідомлення зрозуміло, що це не про аргументи...

тому хайпове повідомлення, мета - збудити емоції. достовірних цифр немає - бо інакше не буде хайпу. де вас таких демагогів навчають?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11409
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 273274275276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 46, 47, 48
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
478 126283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 50, 51, 52
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
515 117526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 14:29
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 12031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.