Примат написав:Shaman написав:...
нема бажання спілкуватися - це я вже теж бачив - накинув маячню, й нічого не хочу слухати.
а саме - складова на технологічну еенергію - відкрив два ОСР - 35%. де побачили 60%?
це перше. друге - прайскеп - це не ціна продажу. 20 числа, коли ви написали перше повідомлення була ціна й 5,6 й 9, й 10. ціна 15 була лише в години пік ввечері. лише 22-23 щось прайс-кеп високий цілий день.
трете, в кого купує - не на РДН же? в кого, швидко не знайшов... що будуть робити обленерго? просто не будуть сплачувати. ці прайскепи діють лише до 31 березня...
четверте - а де пропозиція? якщо прайскеп 15 грн - то може населення має платити 7-8? й це буде лише половина вартості.
ще раз стиль викладення - розбурхати емоції. послухаємо відповідь на цифри - якщо вона звісно буде
Читатели, думаю, поняли кто вы, оказывается уже не 1%
У меня цифры по всем компаниям есть, но таким как вы, лжецам, которые не отвечают за то, что пишут в сообщениях, вводят людей в заблуждение, я ничего давать не собираюсь.
а де аргументи? я навів конкретні приклади, конкретні цифри - але "я ничего давать не собираюсь". власне як й очікувалось, вже по стилю повідомлення зрозуміло, що це не про аргументи...
тому хайпове повідомлення, мета - збудити емоції. достовірних цифр немає - бо інакше не буде хайпу. де вас таких демагогів навчають?..