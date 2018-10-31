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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 31 жов, 2018 13:29 Итоги: Прогнозы 31.10.18



Национальный индекс цен на жилье в крупных городах США от S&P/Case-Shiller, в августе вырос на 5,8% г/г после роста на 6% в июле. Рост цен на жилье был выше роста доходов и темпов инфляции, но повышение процентных ставок замедлило темпы подорожания стоимости домов. Высокие цены могут стать преградой для потенциальных покупателей жилья.



Индекс цен для 10 крупных городов в августе вырос на 5,1% г/г после годового роста на 5,5% в июле, а в 20 городах - вырос на 5,5% с 5,9% в июле.



Цены на жилье в Лас-Вегасе росли быстрее, чем в других крупных городах США +13,9% г/г, в Сан-Франциско цены на недвижимость подорожали на 10,6%, в Сиэтле на 9,6%.



Нет признаков, что цены на недвижимость упадут как 2008 году, так как доля невозвратных ипотечных кредитов остается низкой.



Экономический рост еврозоны снова замедлился в III квартале.



Экономический рост еврозоны снова замедлился в III квартале. Предварительная оценка показала, что реальный ВВП вырос всего на 0,2% кв/кв, что значительно ниже, чем ожидалось. Это только половина темпов роста первой половины 2018 года.



Мягкий рост частично вызван проблемами в автомобильной промышленности, связанный с сертификацией транспортных средств в соответствии с новой процедурой испытаний на выбросы, что больше всего отразилось на Германии.



Рост реального ВВП Германии, вероятно, остановится.



Слабый рост в Италии также, вероятно, будет связан с проблемами в автомобильной промышленности, среди прочего. Экономика Испании сохранила темпы роста в третьем квартале, тогда как рост Франции вырос на 0,4%.

Проблемы в автомобильной промышленности могут быть решены в IV квартале. Это, вероятно, приведет к росту в декабре.



«Опасность торговой войны между США и Китаем, риск жесткого Brexit или перспектива дальнейшего экономического спада в Китае могут ослабить готовность компаний инвестировать», - отмечают аналитики Commerzbank.



Внешний долг съел все нефтяные доходы России.



Санкции и новое обострение отношений с Западом существенно осложнили рефинансирование долга российским компаниям и банкам.

За третий квартал выплаты по займам зарубежным кредиторам оказались почти вдвое выше изначальных оценок, следует из обновленного графика платежей, опубликованного ЦБ.

По расчетам регулятора, в июле-сентябре корпорации должны были выплатить $27 млрд., а банки - $8 млрд., хотя всего квартал назад ЦБ прогнозировал $14 и $5 млрд. соответственно.

По итогам года погашение и обслуживание внешних кредитов будут стоить российской экономике $128 млрд., или рекордную с 2014 года сумму, подсчитали эксперты Центра развития ВШЭ на основе данных центробанка.

Согласно графику, придется выплатить $112 млрд. по основной задолженности и $16 млрд. в виде процентов.



Внешний долг заберет каждый четвертый доллар, поступающий в Россию от экспорта, объем которого на текущий год ЦБ оценивает в $435-440 млрд.

На погашения уйдет сумма, эквивалентная годовым доходам РФ от экспорта нефти: они, согласно данным ЦБ, составляют в среднем около $30 млрд за квартал.











Судя по всему, резкий рост выплат связан с долгом, который в статистике ЦБ фигурирует как имеющий неопределенный или неизвестный график погашения, рассуждает ведущий эксперт ЦР ВШЭ Сергей Пухов.



«Пересмотр графика платежей также мог быть связан с новыми краткосрочными займами, поскольку в условиях санкций доступ к длинным кредитам затруднён, - говорит он. - Нельзя исключать, что и в IV квартале объем выплат по внешнему долгу может оказаться выше».



В статистику по долгу попадает также отток прямых инвестиций, напоминает Пухов: в третьем квартале в платежном балансе образовалась «дыра» в размере $6 млрд - такую сумму вывел зарубежный бизнес.



С учетом «высоких санкционных рисков» ждать возвращения капитала, добавляет эксперт, дело зряшное.



В ближайшие два года объемы выплат по долгу, согласно оценкам ЦБ, резко сократятся: график предполагает их падение почти вдвое, до $65 млрд. в следующем году, и еще на 20% в 2020-м.



«Столь резкое сокращение платежей по внешнему долгу повышает запас прочности платежного баланса. Снижение спроса на валюту в этом случае по своим масштабам может компенсировать, например, падение предложения валюты от экспорта товаров при снижении среднегодовых цен на нефть примерно на $20 за баррель», - говорит Пухов.



Российские богачи вывезли две трети капитала за рубеж.



Состоятельные россияне, имеющие на счетах сумму от $1 млн., не доверяют рублевой зоне и хранят свои сбережения преимущественно в валюте и в иностранных банках.



К такому выводу пришли аналитики Frank RG, рассмотрев финансовые активы более 30 тыс. россиян и данные от 11 российских банков и их подразделений private banking, которые специализируются на оказании услуг состоятельным клиентам.

Совокупное состояние российских долларовых миллионеров составило, по данным исследования, составило $455 млрд., из которых $315 млрд, или 70%, хранится за рубежом.



Доля валюты в портфелях состоятельных граждан РФ увеличивается, констатируют в Frank RG.



«Тот факт, что три года назад курс рубля обвалился по отношению к доллару в два раза, не мог не оказать влияния на решение состоятельных россиян хранить свои сбережения в долларах», - говорит руководитель проекта Premium & Private Banking компании Frank RG Любовь Прокопова.



За последние три года наблюдений за рынком private banking доля валютных вложений в капитале состоятельных клиентов выросла с 55 до 60%. Доля валютных вложений в депозитах выше, а в инвестиционном портфеле - 55%, отмечает эксперт.

В валюте хранятся деньги не только на иностранных, но и на российских счетах. Под управлением зарегистрированных в РФ банков состоятельные граждане держали сумму в 7,72 трлн. рублей, или $112 млрд.



К концу года, по прогнозу, активы увеличатся на 22,3% до 8,67 трлн. рублей.



По данным ВЦИОМа, напомним, у трети россиян в принципе нет каких-либо сбережений, а валютные накопления имеют лишь 5% граждан.



По данным Credit Suisse, на середину 2018 года 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране.



По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.

Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.



Проблемы с гривневой ликвидностью, вызванные «сдержанностью» Казначейства в вопросе компенсации НДС, а также достаточно агрессивным размещением депозитных сертификатов НБУ стали главными причинами для очередной коррекции курса безналичного доллара на торгах межбанка в среду.

На стороне «зеленых медведей» межбанка также был выросший, как и полагается, к этому дню недели приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которого подлежало обязательной продаже.



Участие регулятора, выкупавшего «лишние» доллары 31-го с платформы Matching спасло «американца» от более значительного падения.



Начало выкупа упавшего доллара на межбанке после 11.20 Киева, в котором, кроме НБУ приняли участие другие игроки, дает основание рассчитывать на первых торгах ноября на заметное замедление текущей коррекции безналичного «американца». Думается, «транзитом» через «буфер» относительной стабильности рынок безналичного доллара имеет хорошие шансы направиться в контролируемую «зелеными быками» сторону.



Этот прогноз аргументируется ожиданиями появления на рынке нерезидентов, у которых, как известно, каждый новый месяц начинается с сезона репатриации дивидендов.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Национальный индекс цен на жилье в крупных городах США в августе вырос на 5,8%.Национальный индекс цен на жилье в крупных городах США от S&P/Case-Shiller, в августе вырос на 5,8% г/г после роста на 6% в июле. Рост цен на жилье был выше роста доходов и темпов инфляции, но повышение процентных ставок замедлило темпы подорожания стоимости домов. Высокие цены могут стать преградой для потенциальных покупателей жилья.Индекс цен для 10 крупных городов в августе вырос на 5,1% г/г после годового роста на 5,5% в июле, а в 20 городах - вырос на 5,5% с 5,9% в июле.Цены на жилье в Лас-Вегасе росли быстрее, чем в других крупных городах США +13,9% г/г, в Сан-Франциско цены на недвижимость подорожали на 10,6%, в Сиэтле на 9,6%.Нет признаков, что цены на недвижимость упадут как 2008 году, так как доля невозвратных ипотечных кредитов остается низкой.Экономический рост еврозоны снова замедлился в III квартале.Экономический рост еврозоны снова замедлился в III квартале. Предварительная оценка показала, что реальный ВВП вырос всего на 0,2% кв/кв, что значительно ниже, чем ожидалось. Это только половина темпов роста первой половины 2018 года.Мягкий рост частично вызван проблемами в автомобильной промышленности, связанный с сертификацией транспортных средств в соответствии с новой процедурой испытаний на выбросы, что больше всего отразилось на Германии.Рост реального ВВП Германии, вероятно, остановится.Слабый рост в Италии также, вероятно, будет связан с проблемами в автомобильной промышленности, среди прочего. Экономика Испании сохранила темпы роста в третьем квартале, тогда как рост Франции вырос на 0,4%.Проблемы в автомобильной промышленности могут быть решены в IV квартале. Это, вероятно, приведет к росту в декабре.«Опасность торговой войны между США и Китаем, риск жесткого Brexit или перспектива дальнейшего экономического спада в Китае могут ослабить готовность компаний инвестировать», - отмечают аналитики Commerzbank.Внешний долг съел все нефтяные доходы России.Санкции и новое обострение отношений с Западом существенно осложнили рефинансирование долга российским компаниям и банкам.За третий квартал выплаты по займам зарубежным кредиторам оказались почти вдвое выше изначальных оценок, следует из обновленного графика платежей, опубликованного ЦБ.По расчетам регулятора, в июле-сентябре корпорации должны были выплатить $27 млрд., а банки - $8 млрд., хотя всего квартал назад ЦБ прогнозировал $14 и $5 млрд. соответственно.По итогам года погашение и обслуживание внешних кредитов будут стоить российской экономике $128 млрд., или рекордную с 2014 года сумму, подсчитали эксперты Центра развития ВШЭ на основе данных центробанка.Согласно графику, придется выплатить $112 млрд. по основной задолженности и $16 млрд. в виде процентов.Внешний долг заберет каждый четвертый доллар, поступающий в Россию от экспорта, объем которого на текущий год ЦБ оценивает в $435-440 млрд.На погашения уйдет сумма, эквивалентная годовым доходам РФ от экспорта нефти: они, согласно данным ЦБ, составляют в среднем около $30 млрд за квартал.Судя по всему, резкий рост выплат связан с долгом, который в статистике ЦБ фигурирует как имеющий неопределенный или неизвестный график погашения, рассуждает ведущий эксперт ЦР ВШЭ Сергей Пухов.«Пересмотр графика платежей также мог быть связан с новыми краткосрочными займами, поскольку в условиях санкций доступ к длинным кредитам затруднён, - говорит он. - Нельзя исключать, что и в IV квартале объем выплат по внешнему долгу может оказаться выше».В статистику по долгу попадает также отток прямых инвестиций, напоминает Пухов: в третьем квартале в платежном балансе образовалась «дыра» в размере $6 млрд - такую сумму вывел зарубежный бизнес.С учетом «высоких санкционных рисков» ждать возвращения капитала, добавляет эксперт, дело зряшное.В ближайшие два года объемы выплат по долгу, согласно оценкам ЦБ, резко сократятся: график предполагает их падение почти вдвое, до $65 млрд. в следующем году, и еще на 20% в 2020-м.«Столь резкое сокращение платежей по внешнему долгу повышает запас прочности платежного баланса. Снижение спроса на валюту в этом случае по своим масштабам может компенсировать, например, падение предложения валюты от экспорта товаров при снижении среднегодовых цен на нефть примерно на $20 за баррель», - говорит Пухов.Российские богачи вывезли две трети капитала за рубеж.Состоятельные россияне, имеющие на счетах сумму от $1 млн., не доверяют рублевой зоне и хранят свои сбережения преимущественно в валюте и в иностранных банках.К такому выводу пришли аналитики Frank RG, рассмотрев финансовые активы более 30 тыс. россиян и данные от 11 российских банков и их подразделений private banking, которые специализируются на оказании услуг состоятельным клиентам.Совокупное состояние российских долларовых миллионеров составило, по данным исследования, составило $455 млрд., из которых $315 млрд, или 70%, хранится за рубежом.Доля валюты в портфелях состоятельных граждан РФ увеличивается, констатируют в Frank RG.«Тот факт, что три года назад курс рубля обвалился по отношению к доллару в два раза, не мог не оказать влияния на решение состоятельных россиян хранить свои сбережения в долларах», - говорит руководитель проекта Premium & Private Banking компании Frank RG Любовь Прокопова.За последние три года наблюдений за рынком private banking доля валютных вложений в капитале состоятельных клиентов выросла с 55 до 60%. Доля валютных вложений в депозитах выше, а в инвестиционном портфеле - 55%, отмечает эксперт.В валюте хранятся деньги не только на иностранных, но и на российских счетах. Под управлением зарегистрированных в РФ банков состоятельные граждане держали сумму в 7,72 трлн. рублей, или $112 млрд.К концу года, по прогнозу, активы увеличатся на 22,3% до 8,67 трлн. рублей.По данным ВЦИОМа, напомним, у трети россиян в принципе нет каких-либо сбережений, а валютные накопления имеют лишь 5% граждан.По данным Credit Suisse, на середину 2018 года 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране.По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.Проблемы с гривневой ликвидностью, вызванные «сдержанностью» Казначейства в вопросе компенсации НДС, а также достаточно агрессивным размещением депозитных сертификатов НБУ стали главными причинами для очередной коррекции курса безналичного доллара на торгах межбанка в среду.На стороне «зеленых медведей» межбанка также был выросший, как и полагается, к этому дню недели приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которого подлежало обязательной продаже.Участие регулятора, выкупавшего «лишние» доллары 31-го с платформы Matching спасло «американца» от более значительного падения.Начало выкупа упавшего доллара на межбанке после 11.20 Киева, в котором, кроме НБУ приняли участие другие игроки, дает основание рассчитывать на первых торгах ноября на заметное замедление текущей коррекции безналичного «американца». Думается, «транзитом» через «буфер» относительной стабильности рынок безналичного доллара имеет хорошие шансы направиться в контролируемую «зелеными быками» сторону.Этот прогноз аргументируется ожиданиями появления на рынке нерезидентов, у которых, как известно, каждый новый месяц начинается с сезона репатриации дивидендов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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