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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 31 жов, 2018 13:35 Итоги: Энергетика 31.10.18



По состоянию на 06.45 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51%, до $76,34 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,24% - до $66,34 за баррель.



Рост цен на нефть в среду происходит на фоне ожиданий вступления в силу американских санкций против Ирана уже 5 ноября.



Ожидания санкций США против экспорта Ирана, которые вступят в силу на следующей неделе, оказывают некоторую поддержку ценам на нефть.



При этом повышательную коррекцию на рынке сдерживают данные Американского института нефти (API), которые показали рост запасов сырья в США за прошлую неделю.



Согласно данным API, за неделю по 26 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,1 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 4,11 миллиона баррелей после повышения на 6,35 миллиона баррелей неделей ранее.



Нефть во вторник оказалась под давлением.

Нефтяные фьючерсы снизились во вторник, на фоне ожидания еще одного увеличения запасов нефти в США. В сочетании с потенциалом замедления спроса на энергоносители это подталкивает нефть к минимальному ровню за более чем два месяца.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть с декабрьской поставкой упала на 86 центов, или на 1,3%, до $66,18 за баррель. С начала октября нефть потеряла почти 9,7%.



Декабрьская нефть Brent снизилась на $1,43, или почти на 1,9%, до $75,91 за баррель на бирже ICE Futures Europe, снижаясь с начала октября на 8,2%.



Оба сорта нефти показали свои самые низкие уровни закрытия более чем за два месяца.



Цены на нефть на прошлой неделе показали третий недельный спад, поскольку резкие обвалы на мировых фондовых рынках повлияли на перспективы спроса.



«Слабость цены на нефть, вероятно, была обусловлена более негативными настроениями на рынке на фоне спекуляций о дополнительных тарифах США на китайский импорт», - отмечают аналитики консалтинговой компании JBC Energy.



Меж тем санкции США в отношении нефтяной промышленности Ирана начнут действовать в начале следующей недели и, как ожидается, будут ужесточать глобальные поставки и поддерживать цены на нефть.



Официальные данные по запасам нефти в США ожидаются в среду.



Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что отчет покажет рост на 3,3 миллиона баррелей запасов нефти за неделю, закончившуюся 26 октября. Это может стать шестым подряд недельным ростом. Аналитики прогнозируют снижение запасов бензина на 2,4 миллиона баррелей и 2,2 миллиона баррелей для дистиллятов.



Ноябрьский бензин потерял 1% до $1,806 за галлон, а ноябрьский топочный мазут зарылся на уровне $2,26 за галлон, потеряв 1,1%.



API: запасы нефти в США растут 6 недель подряд.



Американский институт нефти (API) опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным API, за неделю до 26 октября:

запасы сырой нефти: +5.69 млн;

запасы в Кушинге: +1.4 млн;

запасы бензина: -3.46 млн;

запасы дистиллятов: -3.08 млн.



Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.



Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:

запасы сырой нефти: +3.11 млн;

запасы бензина: -1.88 млн;

запасы дистиллятов: -1.45 млн;

запасы сырой нефти в Кушинге: +2.1 млн (собственный прогноз Bloomberg).



Если прогнозы подтвердятся, это будет шестой неделей подряд, когда коммерческие запасы демонстрируют увеличение. Стоит отметить, что в тот же период времени прошлого года запасы стабильно снижались.



Дмитрий Медведев грозит России санкциями…. за подорожание бензина.



В минувший понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с гневным заявлением по поводу цен на бензин, неумолимый рост которых с начала года фиксирует Росстат. По данным этого ведомства, с января месяца розничные цены на бензин и дизтопливо выросли практически на десять процентов. Очередной скачок стоимости нефтепродуктов случился в последние несколько дней, что вызвало заметное беспокойство в правительстве и суровую отповедь его главы, больше похожую на ультиматум.



Полный текст заявления главы правительства приводит газета «Коммерсантъ». В нем в частности содержится следующее предупреждение: «…либо будет подготовлен и принят план работы и определенные соглашения о поддержании сложившихся сегодня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты». На разрешение ценового кризиса Дмитрий Анатольевич отвел два дня.



На совещании в правительстве, в котором принимают участие основные нефтетрейдеры РФ, вице-премьер Козак, курирующий отрасль, призвал собравшихся поумерить аппетиты и проявить «альтруизм» — начать продавать топливо сторонним заправкам по тем же ценам, что и собственным «дочкам».

Те в свою очередь настаивают на необходимости в ближайшее время повысить розничные цены на топливо в среднем на 4-5 рублей за литр.



Само по себе забавно, когда с генералами бизнеса, ответственными перед собственными акционерами, начинают разговаривать на таком чуждом для них языке, применяя термины вроде вышеприведенного (с какой стати они должны проявлять альтруизм?), но к середине понедельника дня стали появляться сообщения, что кое-какого прогресса добиться все же удалось. Однако, судя по всему, динамика и результативность переговоров представителей правительства с нефтяниками Медведева пока не устраивают.



Любопытно, что премьер грозит не просто повышением пошлин на экспорт нефтепродуктов. Он специально подчеркивает, что пошлины эти будут «запретительными». То есть такими, которые продажу нефтепродуктов на экспорт сделают нерентабельной. Комментарии последовавшие, например, из Национального топливного союза можно назвать сдержанными, но при этом абсолютно недвусмысленными. Там введение такой меры считают невозможным.



Среди самых суровых санкционных мер, которые, по мнению экономических обозревателей и аналитиков, в перспективе может ввести западный мир против России (наряду с такой, например, как отключение от банковской системы «Swift»), содержится и угроза объявления эмбарго на поставки энергоносителей из России… Учитывая долю нефти и газа в общем вале российского экспорта, очевидно, что такая мера станет убийственной для российского бюджета со всеми вытекающими последствиями. Мы уже не говорим о том, что она точно не будет способствовать снижению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ.



И вот теперь в унисон с западными ястребами, пытающимися, по мнению пропагандистов с федеральных телеканалов, поставить Россию на колени, задушить ее экономическими санкциями, выступил не кто-нибудь, а родной премьер-министр. Потому что его предложение о введении фактического запрета на экспорт нефтепродуктов не что иное, как то самое пресловутое эмбарго.

Не сомневаемся, что «западные партнеры» с изумлением наблюдают за всем происходящим нынче в российском правительстве и ждут, какие еще ограничительные меры Россия сама против себя введет.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в среду утром перешли к росту в рамках коррекции после падения на протяжении двух торговых сессий подряд.Нефть во вторник оказалась под давлением.Нефтяные фьючерсы снизились во вторник, на фоне ожидания еще одного увеличения запасов нефти в США. В сочетании с потенциалом замедления спроса на энергоносители это подталкивает нефть к минимальному ровню за более чем два месяца.API: запасы нефти в США растут 6 недель подряд.Американский институт нефти (API) опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным API, за неделю до 26 октября:запасы сырой нефти: +5.69 млн;запасы в Кушинге: +1.4 млн;запасы бензина: -3.46 млн;запасы дистиллятов: -3.08 млн.Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: +3.11 млн;запасы бензина: -1.88 млн;запасы дистиллятов: -1.45 млн;запасы сырой нефти в Кушинге: +2.1 млн (собственный прогноз Bloomberg).Если прогнозы подтвердятся, это будет шестой неделей подряд, когда коммерческие запасы демонстрируют увеличение. Стоит отметить, что в тот же период времени прошлого года запасы стабильно снижались.Дмитрий Медведев грозит России санкциями…. за подорожание бензина.В минувший понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с гневным заявлением по поводу цен на бензин, неумолимый рост которых с начала года фиксирует Росстат. По данным этого ведомства, с января месяца розничные цены на бензин и дизтопливо выросли практически на десять процентов. Очередной скачок стоимости нефтепродуктов случился в последние несколько дней, что вызвало заметное беспокойство в правительстве и суровую отповедь его главы, больше похожую на ультиматум.Полный текст заявления главы правительства приводит газета «Коммерсантъ». В нем в частности содержится следующее предупреждение: «…либо будет подготовлен и принят план работы и определенные соглашения о поддержании сложившихся сегодня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты». На разрешение ценового кризиса Дмитрий Анатольевич отвел два дня.На совещании в правительстве, в котором принимают участие основные нефтетрейдеры РФ, вице-премьер Козак, курирующий отрасль, призвал собравшихся поумерить аппетиты и проявить «альтруизм» — начать продавать топливо сторонним заправкам по тем же ценам, что и собственным «дочкам».Те в свою очередь настаивают на необходимости в ближайшее время повысить розничные цены на топливо в среднем на 4-5 рублей за литр.Само по себе забавно, когда с генералами бизнеса, ответственными перед собственными акционерами, начинают разговаривать на таком чуждом для них языке, применяя термины вроде вышеприведенного (с какой стати они должны проявлять альтруизм?), но к середине понедельника дня стали появляться сообщения, что кое-какого прогресса добиться все же удалось. Однако, судя по всему, динамика и результативность переговоров представителей правительства с нефтяниками Медведева пока не устраивают.Любопытно, что премьер грозит не просто повышением пошлин на экспорт нефтепродуктов. Он специально подчеркивает, что пошлины эти будут «запретительными». То есть такими, которые продажу нефтепродуктов на экспорт сделают нерентабельной. Комментарии последовавшие, например, из Национального топливного союза можно назвать сдержанными, но при этом абсолютно недвусмысленными. Там введение такой меры считают невозможным.Среди самых суровых санкционных мер, которые, по мнению экономических обозревателей и аналитиков, в перспективе может ввести западный мир против России (наряду с такой, например, как отключение от банковской системы «Swift»), содержится и угроза объявления эмбарго на поставки энергоносителей из России… Учитывая долю нефти и газа в общем вале российского экспорта, очевидно, что такая мера станет убийственной для российского бюджета со всеми вытекающими последствиями. Мы уже не говорим о том, что она точно не будет способствовать снижению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ.И вот теперь в унисон с западными ястребами, пытающимися, по мнению пропагандистов с федеральных телеканалов, поставить Россию на колени, задушить ее экономическими санкциями, выступил не кто-нибудь, а родной премьер-министр. Потому что его предложение о введении фактического запрета на экспорт нефтепродуктов не что иное, как то самое пресловутое эмбарго.Не сомневаемся, что «западные партнеры» с изумлением наблюдают за всем происходящим нынче в российском правительстве и ждут, какие еще ограничительные меры Россия сама против себя введет.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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