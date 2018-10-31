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фондовый рынок 31.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 31 жов, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.10.18 США



Фондовые индексы США закрылись во вторник ростом, так как президент Дональд Трамп сигнализировал, что США готовы заключить сделку, чтобы облегчить торговую напряженность с Китаем, что дало рынку некоторую столь необходимую помощь.

Индекс DJIA вырос на 431,72 пункта, или 1,8%, до 24 874,64 пункта.

Индекс S&P500 прибавил 41,38 пункта, или 1,6%, до 2,682,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 111,36 пункта, или на 1,6%, до 7,161,65 пункта.



В понедельник все основные индексы закончили торги резким снижением. индекс Dow показал диапазон более чем на 900 пунктов. С начала октября индекс голубых фишек упал примерно на 6% в месяц, индекс S&P500 - на 8%, а Nasdaq упал на 11%.



Рынок акций вступил в явно более волатильный этап торговли, вызванный множеством проблем, основной из которых являются сомнения в отношении здоровья глобальной экономики.



Технологический индекс Nasdaq находится на территории коррекции, определяемой как падение по меньшей мере на 10% от недавнего максимума, тогда как индексы Dow и S&P500 балансируют на грани входа на территорию коррекции во второй раз в 2018 году.



«Мы наблюдаем перепроданность технического ралли перед еще возможным снижением», - считает Сэм Стовал, главный инвестиционный стратег CFRA. - «Большинство трейдеров, с которыми я общаюсь, все еще ждут снижения, чтобы сброситься и достичь того, что они назовут дно».



«Еще раз октябрь оправдал свою жесткую репутацию: 1929 и 1987 годы являются яркими примерами, и теперь мы можем с уверенностью сказать, что 2018 год также войдет в историю как иллюстрация способности октября напугать инвесторов. К сожалению, я не предвижу, что эта волатильность слишком ослабнет в течение следующих нескольких недель», - сказала Кристина Хупер, главный стратег из Invesco/



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,77%, до 24 874,74 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,57%, до 2 682,63 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,58%, до 7 161,65 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы во вторник мало изменились.

Европейские фондовые индексы не удержали роста в начале недели, и противоречивые данные по прибыли и разочаровавшие экономические данные оказывали давление основные биржи.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,01%, после роста на 0,9% в понедельник.

Индекс движется к снижению на 7,6% в октябре. Это может быть самое значительное снижение с августа 2011 г., когда он снизился более чем на 10%,



Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара снизившись в течение сессии на данных по росту ВВП восстановилась после выхода данных по инфляции в Германии, которая была выше, чем ожидалось.



Пара фунт-доллар снизилась на 0,6%, до минимума за 10 недель.



Данные по изменению ВВП в еврозоне за III квартал вышли хуже ожиданий, рост к уровню прошлого года был 1,7% г/г, ожидался рост в 1,8%, в прошлом квартале рост был 2,2%.



Уровень инфляции в Германии достиг наиболее высокого уровня с 2008 г.

Европа испытывает трудности с ростом на фоне более уверенно держащихся акций США.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,01%, после роста на 0,9% в понедельник.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,14% и составил 7 035,85 пункта.



Немецкий DAX потерял 0,42% до 11 287,39 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,22% — на отметке 4 978,53 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в «зеленой зоне», инвесторы отыгрывали заявления регуляторов Японии и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,35% - до 2602,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,39%, до 1294,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,6% - до 24979,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,74%, до 2029,69 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 2,16% - до 21920,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 5830,3 пункта.



В среду инвесторы оценивали заявления регуляторов региона. Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Японский ЦБ также планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на обеспечение уровня инфляции в 2%, настолько долго, насколько это необходимо.



Также трейдеры продолжали отыгрывать заявление Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) о том, что регулятор будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.



Незначительное влияние на биржи оказала статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта. В то же время PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 53,9 пункта с 54,9 в сентябре.



На фондовых биржах АТР был долгий период распродажи, рынки безразличны к таким новостям, выкупая упавшие в цене бумаги.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 0,74% - до 2299,98 пункта, РТС уменьшился на 0,65%, до 1105,33 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева снизился на 0,42%, до 65,58 RUB/USD, курс евро опустился на 0,47%, до 74,54 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $76,4 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,44%, «Газпрома» — на 0,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,93%, «АЛРОСы» — подросли на 0,53%, Московской биржи — на 4,24%.



Индекс Мосбиржи продолжает качать, как на качелях. Ближе к вечеру рублевый индикатор вернулся к снижению, хотя первая половина дня была вполне нейтральной. Индекс ушел под отметку 2 300 пунктов, что возвращает нас к мысли о вероятности углубления продаж в область ключевой поддержки 2 225 пунктов. В целом, очевидно, что рублевому индикатору для снижения не нужны веские причины, достаточно просто отсутствия торговых идей. Индекс РТС может на время закрепиться в границах 1 070—1 125 пунктов и колебаться в этом коридоре с достаточно заметной амплитудой.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 29 октября понизился на 0,86 пункта или на 0,15% до уровня 554,60 пунктов.



Объем торгов за день составил 147,13 млн. грн., акциями наторговали 1,05 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 29 октября ПФТС-индекс понизился на 5,59 пункта или на 1,00% до уровня 555,46 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 239,18 пунктов или на 75,92% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Китая растут во вторник после падения на 2% днем ранее, остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также демонстрируют в основном положительную динамику.



По состоянию на 7.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% - до 2560,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1267,74 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,17% - до 24769,77 пункта, корейский KOSPI повышался на 1,13% - до 2018,59 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,19% - до 5796,5 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,85%, до 21540,42 пункта.



Коррекция на биржах КНР происходит после существенного падения днем ранее на фоне пятничного снижения американских рынков на 1-2%. В то же время рост ограничивают опасения продолжения торговых войн, обострившиеся после новостей в СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, годовой объем импорта которых составляет около $257 миллиардов.



Настроения японских инвесторов поддерживает внутренняя статистика. Согласно официальным данным, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре уменьшилась до 2,3% с 2,4% в августе. Индикатор оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на уровне 2,4%.



Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито «открыл Америку», сказав, что дополнительным фактором поддержки японского рынка является «перерыв в росте курса японской иены к доллару». Курс иены к доллару опускается до ¥112,69 за доллар со ¥112,37 на прошлых торгах. Ослабление иены традиционно является положительным фактором для экспортеров Японии.



Во-вторых, биржи Китая закрылись во вторник в плюсе в рамках коррекции после падения на 2% днем ранее, вслед за ними повысились и большинство остальных основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,2% - до 2568,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1264,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,91% - до 24585,53 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,93%, до 2014,69 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,45% - до 21457,29 пункта. Это самый значительный рост показатель за одну торгую сессию с середины августа.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,34%, до 5805,1 пункта.



Поддержку рынкам Китая во вторник оказали внутренние новости. В частности, комитет по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявил, что будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.



В то же время инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов. В то же время президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что верит в заключение «великолепной» торговой сделки с Китаем, но КНР пока не готова к ней.



Старший стратег SMBC Nikko Securities Inc. Чихиро Охта высказал предположение, что, возможно, Трамп что-то планирует, чтобы ослабить торговую напряженность с Китаем.



Однако, несмотря на коррекцию на биржах, аналитики пока не верят в долгосрочное возобновление роста. «На данный момент никто не может сказать, что рынок акций вступил в фазу роста. Настроения мировых инвесторов остаются неустойчивыми», - сказал главный инвестиционный менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,15% - до 554,6 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 147,13 млн. грн., в том числе акциями - 1,05 млн. грн.



Индекс в «красную зону» перетянули акции Райффайзен Банка Аваль (-0,62%).

Подорожали акции Донбассэнерго (+5,88%), Укрнафты (+3,09%) и Центрэнерго (+0,17%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,32% - до 1738,04 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,59% - до 438,38 пункта при объеме торгов 0,13 млн. злотых (почти 1 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции агрохолдинга ИМК (-2,34%), «Астарты» (-1%) и «Кернела» (-0,5%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,56%) и «Овостара» (+0,92%).



К полудню среды, 31 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду на фоне оптимизма на рынках США по итогам предыдущего дня торгов.



По состоянию на 6.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% - до 2597,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 1291,8 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,6%, до 24732,97 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,09%, до 2013,14 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,05%, до 5801,8 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 1,81%, до 21845,2 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США во вторник прибавили больше 1,5% на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний.

Недавнее падение на биржах было настолько велико, что привлекло покупателей, например, на японский рынок акций.



Кроме того, инвесторы отыгрывают внутренние новости региона. Так, Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал продолжать программу поддержки экономики до тех пор, пока годовой рост индекса потребительских цен не превысит 2% и не закрепится выше этой отметки.



В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в «зеленой зоне», инвесторы отыгрывали заявления регуляторов Японии и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,35% - до 2602,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,39%, до 1294,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,6% - до 24979,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,74%, до 2029,69 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 2,16% - до 21920,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 5830,3 пункта.



В среду инвесторы оценивали заявления регуляторов региона. Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Японский ЦБ также планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на обеспечение уровня инфляции в 2%, настолько долго, насколько это необходимо.



Также трейдеры продолжали отыгрывать заявление Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) о том, что регулятор будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.



Незначительное влияние на биржи оказала статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта. В то же время PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 53,9 пункта с 54,9 в сентябре.



На фондовых биржах АТР был долгий период распродажи, рынки безразличны к таким новостям, выкупая упавшие в цене бумаги.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США закрылись во вторник ростом, так как президент Дональд Трамп сигнализировал, что США готовы заключить сделку, чтобы облегчить торговую напряженность с Китаем, что дало рынку некоторую столь необходимую помощь.Индекс DJIA вырос на 431,72 пункта, или 1,8%, до 24 874,64 пункта.Индекс S&P500 прибавил 41,38 пункта, или 1,6%, до 2,682,63 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 111,36 пункта, или на 1,6%, до 7,161,65 пункта.В понедельник все основные индексы закончили торги резким снижением. индекс Dow показал диапазон более чем на 900 пунктов. С начала октября индекс голубых фишек упал примерно на 6% в месяц, индекс S&P500 - на 8%, а Nasdaq упал на 11%.Рынок акций вступил в явно более волатильный этап торговли, вызванный множеством проблем, основной из которых являются сомнения в отношении здоровья глобальной экономики.Технологический индекс Nasdaq находится на территории коррекции, определяемой как падение по меньшей мере на 10% от недавнего максимума, тогда как индексы Dow и S&P500 балансируют на грани входа на территорию коррекции во второй раз в 2018 году.«Мы наблюдаем перепроданность технического ралли перед еще возможным снижением», - считает Сэм Стовал, главный инвестиционный стратег CFRA. - «Большинство трейдеров, с которыми я общаюсь, все еще ждут снижения, чтобы сброситься и достичь того, что они назовут дно».«Еще раз октябрь оправдал свою жесткую репутацию: 1929 и 1987 годы являются яркими примерами, и теперь мы можем с уверенностью сказать, что 2018 год также войдет в историю как иллюстрация способности октября напугать инвесторов. К сожалению, я не предвижу, что эта волатильность слишком ослабнет в течение следующих нескольких недель», - сказала Кристина Хупер, главный стратег из Invesco/Европейские фондовые индексы во вторник мало изменились.Европейские фондовые индексы не удержали роста в начале недели, и противоречивые данные по прибыли и разочаровавшие экономические данные оказывали давление основные биржи.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,01%, после роста на 0,9% в понедельник.Индекс движется к снижению на 7,6% в октябре. Это может быть самое значительное снижение с августа 2011 г., когда он снизился более чем на 10%,Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара снизившись в течение сессии на данных по росту ВВП восстановилась после выхода данных по инфляции в Германии, которая была выше, чем ожидалось.Пара фунт-доллар снизилась на 0,6%, до минимума за 10 недель.Данные по изменению ВВП в еврозоне за III квартал вышли хуже ожиданий, рост к уровню прошлого года был 1,7% г/г, ожидался рост в 1,8%, в прошлом квартале рост был 2,2%.Уровень инфляции в Германии достиг наиболее высокого уровня с 2008 г.Европа испытывает трудности с ростом на фоне более уверенно держащихся акций США.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в «зеленой зоне», инвесторы отыгрывали заявления регуляторов Японии и Китая.В среду инвесторы оценивали заявления регуляторов региона. Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Японский ЦБ также планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на обеспечение уровня инфляции в 2%, настолько долго, насколько это необходимо.Также трейдеры продолжали отыгрывать заявление Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) о том, что регулятор будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.Незначительное влияние на биржи оказала статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта. В то же время PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 53,9 пункта с 54,9 в сентябре.На фондовых биржах АТР был долгий период распродажи, рынки безразличны к таким новостям, выкупая упавшие в цене бумаги.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева снизился на 0,42%, до 65,58 RUB/USD, курс евро опустился на 0,47%, до 74,54 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $76,4 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,44%, «Газпрома» — на 0,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,93%, «АЛРОСы» — подросли на 0,53%, Московской биржи — на 4,24%.Индекс Мосбиржи продолжает качать, как на качелях. Ближе к вечеру рублевый индикатор вернулся к снижению, хотя первая половина дня была вполне нейтральной. Индекс ушел под отметку 2 300 пунктов, что возвращает нас к мысли о вероятности углубления продаж в область ключевой поддержки 2 225 пунктов. В целом, очевидно, что рублевому индикатору для снижения не нужны веские причины, достаточно просто отсутствия торговых идей. Индекс РТС может на время закрепиться в границах 1 070—1 125 пунктов и колебаться в этом коридоре с достаточно заметной амплитудой.Как сообщалось, в понедельник 29 октября ПФТС-индекс понизился на 5,59 пункта или на 1,00% до уровня 555,46 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 239,18 пунктов или на 75,92% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 октября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 31 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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