Итоги: Прогнозы 01.11.18

В Danske Research комментируют перспективу пары евро-доллар и отмечают, что сила доллара останется основным фактом на валютных рынках, так как пара евро-доллар тестирует минимумы этого года:

«Вчерашнее движение цены подчёркивает, что оно не полностью относится к спросу на «безопасные активы» на фоне хрупкого отношения к риску. USD просто кажется более хорошим кэрри-трейд и чувствительным к экономическому росту, чем другие валюты; ясно, что продолжающееся ослабление CNY также играет роль.

Как мы писали на этой неделе — пара евро-доллар движется к тестированию $1,13, мы ожидаем, что евро-доллар будет тестировать минимумы этого года, так как евро не хватает поддержки со стороны процентных ставок ЕЦБ, в тоже время ощущает негатив от Италии, ухода Меркель, и скромной перспективы экономического роста.



Даже при приличных данных по инфляции в еврозоне, мы считаем что евро будет торговаться под давлением в краткосрочной перспективе, так как поддержки со стороны ставок по-прежнему нет.»



Россия провалила «майский указ» по вхождению в топ-20 рейтинга Doing Business



Задача к 2018 году войти в топ-20 рейтинга Doing Business от Всемирного банка, которую в начале предыдущего 6-летнего срока поставил Путин, оказалась невыполненной.

В рейтинге 2018 года Россия заняла 31-ю строчку, пропустив вперед 6 из 15 стран бывшего СССР, в том числе все республики Прибалтики, Грузию, Азербайджан и Казахстан.

Россия уже сейчас могла бы быть на 18-м месте, заявил глава МЭР Максим Орешкин. Это бы случилось, «если бы все реформы, которые, по нашему мнению, объективно проведены и уже влияют реально на административные процедуры, учитывались», добавил он.

По трем из 10 позиций, которые оценивает Всемирный банк, Россия уже находится в двадцатке, подчеркнул он: это подключение к электросетям, регистрация собственности, обеспечение исполнения контрактов.

За год Россия поднялась на 4 строчки, а с 2012 года улучшила свои позиции почти в 4 раза - на момент «майского указа» Путина она находилась на 124-м месте.



«Вопрос, почему мы не вошли в топ-20 - первая, главная история связана с тем, что в 2015-2016 годах мы немного хватку ослабили. В какой-то момент в 2016 году мы теряли по количеству баллов из сотни, просаживались вниз, даже место терялось», - сказал Орешкин.



Россия заняла 32-е место по регистрации предприятий, 48-е по получению разрешений на строительство, 12-е по подключению к системе электроснабжения, 12-е по регистрации собственности, 22-е по получению кредитов, 57-е по защите миноритарных инвесторов, 53-е по налогообложению, 99-е по международной торговле, 18-е по обеспечению исполнения контрактов и 55-е по разрешению неплатежеспособности.



Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Новая Зеландия, Сингапур и Дания, которые второй год подряд занимают соответственно первое, второе и третье места. Помимо этих стран в десятку наиболее привлекательных с точки зрения бизнеса вошли САР Гонконг, Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Бывшая югославская Республика Македония.

Напомним, «майский указ» 2012 года содержал амбициозный перечень поручений - от повышения уровня жизни до перехода к несырьевой модели экономики.

В частности, требовалось создать 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. На деле их - 16,8 млн., причем в прошлом году их число сократилось на 1,437 млн.

Объем инвестиций в ВВП нужно было увеличить до 25% в 2017-м году и 28% в 2018-м. На деле за первое полугодие капвложения составили 4,3 трлн рублей, или около 10% от ВВП.

Долю высокотехнологичной продукции нужно было поднять на 30%, на деле она составляет всего 9%.



Своим ранним появлением на отечественном валютном межбанке с покупками СКВ в рамках стартовавшего очередного сезона репатриации дивидендов нерезиденты обеспечили смену тренда в безналичной паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий».

В дальнейшем страдавшие от нехватки гривни участники торгов немого понизили текущие цены «зеленого» безнала, однако, как говорится в популярном фольклоре, «осадочек остался». Покупки валюты «варягами» развернули межбанка. Заметим, что это произошло на фоне сохранения проблем с гривневой ликвидностью. И это, полагаю, «смягчило» разворот, избежав ненужного скачка курса безналичного доллара.



Нелишне напомнить, что это появление на рынке «зеленых быков» было сформировано затянувшимся с 26 октября откатом долларовых цен по средневзвешенному курсу на межбанке . Нерезиденты, появившиеся 01-го на рынке стали триггером, давшим старт к развороту пары доллар-гривня к росту.



Во-вторых, признаки смены тренда на торгах валютного межбанка появились во второй половине среды на наличном рынке, где активизировались клиентские покупки СКВ, подтверждая авторитет этого источника прогноза для межбанка на ближайшие торги.



Полагаю, вернувшиеся на межбанк «зеленые быки» сохранят там свое присутствие в течение пары-тройки сессий, пока «варяги» будут конвертировать дивидендную гривню в более надежную валюту, репатриируя СКВ на родину.



Аналогичное настроение будет наблюдаться и на наличном рынке.



Восходящий тренд рынка наличного и безналичного долларов на ближайших торгах будет поддерживаться пресловутым «пятничным синдромом» и появлением на рынке остатков компенсации НДС от Казначейства.



Возможно, это доминирование «быков» на межбанке и на наличном рынке прервется с 06-07 ноября. С появлением на рынке приличных объемов экспортной выручки от нашего агросектора.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



