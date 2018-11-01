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Итоги: Энергетика 01.11.18

Итоги: Энергетика 01.11.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:44

Итоги: Энергетика 01.11.18

Цены на нефть в четверг утром сохраняют негативную динамику, находясь в районе минимума более чем за два месяца, на фоне еженедельных данных по запасам «черного золота» в США.

По состоянию на 07.45 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59%, до $74,6 за баррель. В среду вечером стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 24 августа.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,57%, до $64,94 за баррель (ниже $65 впервые с 16 августа).

Инвесторы продолжают отыгрывать вышедшую в среду статистику минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей. Таким образом, запасы демонстрируют рост уже шестую неделю подряд.

Стабильный рост запасов нефти, вероятно, будет оказывать давление на сырьевые цены.
В то же время дополнительное давление на цены на нефть оказывают возросшие опасения относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете по-прежнему нерешенного торгового конфликта США и Китая.

Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением.
Мировые цены на нефть в среду, 31 октября, продемонстрировали отрицательную динамику.

Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на $0,87 и составили $65,31 за баррель.

На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость декабрьских контрактов на Brent снизилась на $0,44 до $75,47 за баррель.

В США резко подскочила добыча нефти – Минэнерго.

Запасы нефти в США в минувшую за неделю, закончившуюся 26 октября, выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей,
согласно данным управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали их рост на 4.11 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 426,91 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщал, что запасы сырой нефти выросли на 5.69 миллиона баррелей.

Реакция рынка на расхождение этих цифр с прогнозом и данными API была положительной, но незначительной.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), согласно официальным данным, выросли на 1,9 миллиона баррелей - до 31,9 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, подскочила на 300 тысяч баррелей к уровню прошлой недели до 11,2 миллиона баррелей в день. Эти цифры нейтрализовали положительную реакцию рынка на данные по запасам сырой нефти.

Запасы бензина упали на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 226.2 миллиона баррелей. Ожидалось падение на 2,14 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за минувшую неделю упали на 4,1 миллиона баррелей, или на 3,1%, составив 126,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось падение на 1,4 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 654,9 миллиона баррелей.

Газовые перспективы: мастерство прогноза.

«А самое главное то, что производство сжиженного природного газа, заняв долю в мировой торговле 30%, на этом остановилось. И на самом деле можно сделать на сегодняшний день прогноз, что доля сжиженного природного газа в мировой торговле в среднесрочной и долгосрочной перспективе меняться не будет и останется на уровне 30%»,- заявил Алексей Миллер в октябре 2014 г.

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в эфире телеканала «РБК» рассказал о развитии производства и экспорта сжиженного природного газа: «Газовый рынок увеличился на 20%, две трети этого роста пришлось на СПГ. Если сегодня доля СПГ в мировой торговле газом составляет 35%, то к 2035 году этот объем будет больше 50%, то есть превысит долю трубопроводного газа», - сказал первый замминистра.

В том же выступлении Алексей Борисович заявил о потере перспектив «Южного коридора», который сейчас поставляет азербайджанский газ в Турцию.

Надо добавить, что «государев человек» Миллер лишь озвучивает «государевы» прогнозы...


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В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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