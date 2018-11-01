Итоги: Энергетика 01.11.18

Додано: Чет 01 лис, 2018 13:44



Инвесторы продолжают отыгрывать вышедшую в среду статистику минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей. Таким образом, запасы демонстрируют рост уже шестую неделю подряд.



Стабильный рост запасов нефти, вероятно, будет оказывать давление на сырьевые цены.

В то же время дополнительное давление на цены на нефть оказывают возросшие опасения относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете по-прежнему нерешенного торгового конфликта США и Китая.

Цены на нефть в четверг утром сохраняют негативную динамику, находясь в районе минимума более чем за два месяца, на фоне еженедельных данных по запасам «черного золота» в США.Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением.Мировые цены на нефть в среду, 31 октября, продемонстрировали отрицательную динамику.В США резко подскочила добыча нефти – Минэнерго.Запасы нефти в США в минувшую за неделю, закончившуюся 26 октября, выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей,согласно данным управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали их рост на 4.11 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 426,91 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщал, что запасы сырой нефти выросли на 5.69 миллиона баррелей.Реакция рынка на расхождение этих цифр с прогнозом и данными API была положительной, но незначительной.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), согласно официальным данным, выросли на 1,9 миллиона баррелей - до 31,9 миллиона.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, подскочила на 300 тысяч баррелей к уровню прошлой недели до 11,2 миллиона баррелей в день. Эти цифры нейтрализовали положительную реакцию рынка на данные по запасам сырой нефти.Запасы бензина упали на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 226.2 миллиона баррелей. Ожидалось падение на 2,14 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за минувшую неделю упали на 4,1 миллиона баррелей, или на 3,1%, составив 126,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось падение на 1,4 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю сократился на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 654,9 миллиона баррелей.Газовые перспективы: мастерство прогноза.«А самое главное то, что производство сжиженного природного газа, заняв долю в мировой торговле 30%, на этом остановилось. И на самом деле можно сделать на сегодняшний день прогноз, что доля сжиженного природного газа в мировой торговле в среднесрочной и долгосрочной перспективе меняться не будет и останется на уровне 30%»,- заявил Алексей Миллер в октябре 2014 г.Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в эфире телеканала «РБК» рассказал о развитии производства и экспорта сжиженного природного газа: «Газовый рынок увеличился на 20%, две трети этого роста пришлось на СПГ. Если сегодня доля СПГ в мировой торговле газом составляет 35%, то к 2035 году этот объем будет больше 50%, то есть превысит долю трубопроводного газа», - сказал первый замминистра.В том же выступлении Алексей Борисович заявил о потере перспектив «Южного коридора», который сейчас поставляет азербайджанский газ в Турцию.Надо добавить, что «государев человек» Миллер лишь озвучивает «государевы» прогнозы...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: