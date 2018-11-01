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фондовый рынок 01.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 01 лис, 2018 13:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.11.18 США



Фондовый рынок США в октябре снизился.

Акции США в среду выросли, рост продолжился вторую сессию подряд, инвесторы покупали подешевевшие акции технологических и интернет-компаний, сильные данные отчетности компаний улучшили настроение, хотя за месяц снижение S&P 500 было наиболее сильным за семь лет.



В октябре S&P 500 снизился на 6,9%, Nasdaq снизился на 9,2% - это наиболее значительное снижение с ноября 2008 г.



Опасения роста стоимости заимствований, споров в мировой торговле, и возможного замедления роста прибыли американских корпораций пугали инвесторов в этом месяце, наиболее сильно снизились технологические и интернет-компании, которые ранее давали силу ралли на рынках.



Индекс акций услуг связи S&P вырос на 2,1%. Индекс акций технологического сектора S&P вырос на 2,4%.



Nasdaq вырос на 3,6% за прошедшие 2 сессии. Это наиболее сильный двухдневный рост с июня 2016 г.



Индекс волатильности VIX снизился до минимального уровня закрытия с 23 октября.



За месяц Dow снизился на 5,1%, это самое значительное месячное снижение с января 2016 г.



Октябрь стал 12 месяцем с начала текущего бычьего рынка, когда акции и казначейские облигации США снизились за месяц.



Как правило, более сильные, чем ожидалось, результаты, повысили прогноз роста прибыли для компаний S&P 500 до 26,3%.



Единственными снизившимися секторами были защитные: индекс акций потребительских товаров снизился на 0,9%.



Индекс финансового сектора вырос на 1,4%, индекс акций региональных банков в S&P 500 вырос на 1,9%, на ФРС смягчить регулирование банков США с активами менее $700 млрд.



Отношение выросших выпусков с снизившимся на NYSE было 1,53 к 1, на Nasdaq 1,59 к 1.

Объем торговли на биржах США был около 9,8 млрд. акций, средняя за 20 торговых дней была 8,7 млрд. акций.



Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 9%, до $5,137 миллиарда, или $1,76 на акцию против $1,59 годом ранее. Бумаги компании по итогам дня поднялись на 3,85%.



Автогигант General Motors (GM) получил за квартал чистую прибыль в $2,534 миллиарда по сравнению с убытком годом ранее, прибыль на акцию составила 1,75 доллара против убытка в $2,03 годом ранее. При этом аналитики ожидали значения на уровне $1,25. Акции GM выросли на 9,06%.



Интернет-аукцион eBay отчитался о росте квартальной прибыли почти на 40%, до $721 миллиона, или $0,73 на акцию против $0,48 за аналогичный период 2017 года.



Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала в среду данные по занятости в частном секторе страны, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в отчетном месяце выросло на 227 тысяч по сравнению с показателем сентября. Аналитики ожидали меньшего роста.



Инвесторы также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, который заявил ранее, что верит в заключение «великолепной» торговой сделки с Китаем.



«Мы на рынке основывались на вещах, не являющихся по природе своей фундаментальными, и теперь возвращаемся к базе, которая выглядит очень привлекательно», - прокомментировал настроения инвесторов Брент Шутте, старший инвестстратег Northwestern Mutual Wealth Management Company.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,97%, до 25 115,76 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,09%, до 2 711,44 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 2,01%, до 7 305,90 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы выросли, но значительное снижение за месяц сохранилось.

Европейские фондовые индексы в среду выросли, возглавили рост акции фармацевтических компаний и основных нефтедобывающих компаний. Однако снижение основного индекса за месяц стало самым значительным снижением за два года.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,71%, после незначительного роста во вторник. За октябрь индекс снизился на 5,6%. Это наиболее значительное снижение с января 2016 г., когда индекс снизился на 6,4%.



Основной показатель инфляции в еврозоне в сентябре вырос на 2.1% с 2,2% в октябре, что соответствовало консенсус-прогнозу. Уровень безработицы остался на уровне 8,1%.

Акции нефтяных компаний выросли после роста цен на нефть более 3%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,5%.

Евро снизился к доллару США за месяц на 2,4%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,71%, после незначительного роста во вторник. За октябрь индекс снизился на 5,6%. Это наиболее значительное снижение с января 2016 г., когда индекс снизился на 6,4%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,31% и составил 7 128,10 пункта, за месяц снижение составило 5,1%.



Немецкий DAX вырос на 1,42% до 11 447,51 пункта, за месяц потерял 6,5%.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 2,31% — на отметке 5 093,44 пункта, за месяц упал на 7,3%.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС уверенно выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,29% - до 2352,71 пункта, РТС - на 1,89%, до 1126,21 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева вырос на 0,31%, до 65,78 RUB/USD, курс евро - на 0,09%, до 74,46 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне незначительно снизилась - на 0,09%, до $76,06 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,72%, «Газпрома» — на 2,76%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,48%, «АЛРОСы» — на 2,98%, Московской биржи — на 1,35%.



Российский фондовый рынок в среду переживал очередной взрыв оптимизма. За последнее время мы неоднократно видели подобное: за приподнятым настроением инвесторов тут же следует мрачный настрой. 31-го рынок РФ опирался на стабильный внешний фон и потому с энтузиазмом выкупал вторничные продажи.



Стоит понимать, что постоянная смена настроений на площадке выводит биржи скорее в «боковик», чем в направленное движение.



Индекс Мосбиржи пробил в среду промежуточное сопротивление на уровне 2 325 пунктов и вернулся выше 2 335 пунктов. Но пока инвесторы не настроятся на атаку рубежа 2 348 пунктов, о стратегической смене настроений говорить преждевременно. Октябрь для российского рынка был по-настоящему «красным» месяцем: по его итогам индекс Мосбиржи снизился на 6%, а индекс РТС упал на 6,4%.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 31 октября повысился на 10,21 пункта или на 1,84% до уровня 564,81 пунктов.



Объем торгов за день составил 493,48 млн. грн., акциями наторговали 6,225 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 30 октября ПФТС-индекс понизился на 0,86 пункта или на 0,15% до уровня 554,60 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 249,75 пунктов или на 79,27% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду на фоне оптимизма на рынках США по итогам предыдущего дня торгов.



По состоянию на 6.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% - до 2597,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 1291,8 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,6%, до 24732,97 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,09%, до 2013,14 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,05%, до 5801,8 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 1,81%, до 21845,2 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы США во вторник прибавили больше 1,5% на фоне внутренней статистики и финансовых отчетов компаний.

Недавнее падение на биржах было настолько велико, что привлекло покупателей, например, на японский рынок акций.



Кроме того, инвесторы отыгрывают внутренние новости региона. Так, Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал продолжать программу поддержки экономики до тех пор, пока годовой рост индекса потребительских цен не превысит 2% и не закрепится выше этой отметки.



В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в «зеленой зоне», инвесторы отыгрывали заявления регуляторов Японии и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,35% - до 2602,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,39%, до 1294,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,6% - до 24979,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,74%, до 2029,69 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 2,16% - до 21920,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 5830,3 пункта.



В среду инвесторы оценивали заявления регуляторов региона. Банк Японии по итогам октябрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Японский ЦБ также планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на обеспечение уровня инфляции в 2%, настолько долго, насколько это необходимо.



Также трейдеры продолжали отыгрывать заявление Комитета по управлению и контролю над ценными бумагами КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) о том, что регулятор будет работать над увеличением ликвидности на рынке, а также стимулировать выкуп акций и сделки по слияниям и поглощениям зарегистрированных на биржах компаний. Эти меры, как полагают участники торгов, должны поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торгового конфликта с США.



Незначительное влияние на биржи оказала статистика из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов на уровне 50,6 пункта. В то же время PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 53,9 пункта с 54,9 в сентябре.



На фондовых биржах АТР был долгий период распродажи, рынки безразличны к таким новостям, выкупая упавшие в цене бумаги.



Индекс ПФТС в среду подскочил на 1,84% - до 564,81 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 493,48 млн. грн., в том числе акциями - 6,225 млн. грн.



Среди индексных акций подорожали бумаги Донбассэнерго (+10%), Райффайзен Банка Аваль (+0,66%) и Укрнафты (+0,48%).



Снизились в цене акции Центрэнерго (-0,6%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,16% - до 1740,81 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,21% - до 439,3 пункта при объеме торгов 4,18 млн. злотых (31,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции агрохолдинга ИМК (+2,4%), «Астарты» (+1,01%), «Агротона» (-1,54%) и «Кернела» (-0,81%).



А теперь время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за октябрь 2018 года.



Как оказалось, в течение октября-2018 ПФТС-индекс повысился на 27,20 пункта или на 5,06% с уровня 537,61 к отметке 564,81 пункта.



Объем сделок с акциями за октябрь-2018 составил 51,357 млн. грн.



Для справки, в течение сентября-2018 ПФТС-индекс повысился на 10,27 пункта или на 1,95% с уровня 527,34 к отметке 537,61 пункта.



Объем сделок с акциями за сентябрь-2018 составил 59,645 млн. грн.



К полудню четверга, 01 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг после новых статданных из КНР, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков.



По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% - до 2632,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1320,33 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,86%, до 25444,94 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2045,89 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,09%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,5%, до 21816,32 пункта.



В четверг инвесторы обратили внимание на данные независимого исследования делового издания Caixin, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в октябре составил 50,1 пункта против 50 пунктов в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 49,9 пункта.

Данная статистика, наряду с высокими финансовыми показателями японских компаний, поддерживает коррекционное восстановление на азиатских рынках после массовых распродаж в конце октября.



«Мы сейчас наблюдаем попытку восстановления рынков акций после распродаж. Показатели корпоративной отчетности в США и Японии в целом оказались относительно хорошими, а это означает наличие множества возможностей для фиксации прибыли инвесторами», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.



В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в минувшем месяце составил 52,9 пункта против 53,1 пункта в сентябре. Аналитики ждали сохранения показателя на сентябрьском уровне.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США в октябре снизился.Акции США в среду выросли, рост продолжился вторую сессию подряд, инвесторы покупали подешевевшие акции технологических и интернет-компаний, сильные данные отчетности компаний улучшили настроение, хотя за месяц снижение S&P 500 было наиболее сильным за семь лет.В октябре S&P 500 снизился на 6,9%, Nasdaq снизился на 9,2% - это наиболее значительное снижение с ноября 2008 г.Опасения роста стоимости заимствований, споров в мировой торговле, и возможного замедления роста прибыли американских корпораций пугали инвесторов в этом месяце, наиболее сильно снизились технологические и интернет-компании, которые ранее давали силу ралли на рынках.Индекс акций услуг связи S&P вырос на 2,1%. Индекс акций технологического сектора S&P вырос на 2,4%.Nasdaq вырос на 3,6% за прошедшие 2 сессии. Это наиболее сильный двухдневный рост с июня 2016 г.Индекс волатильности VIX снизился до минимального уровня закрытия с 23 октября.За месяц Dow снизился на 5,1%, это самое значительное месячное снижение с января 2016 г.Октябрь стал 12 месяцем с начала текущего бычьего рынка, когда акции и казначейские облигации США снизились за месяц.Как правило, более сильные, чем ожидалось, результаты, повысили прогноз роста прибыли для компаний S&P 500 до 26,3%.Единственными снизившимися секторами были защитные: индекс акций потребительских товаров снизился на 0,9%.Индекс финансового сектора вырос на 1,4%, индекс акций региональных банков в S&P 500 вырос на 1,9%, на ФРС смягчить регулирование банков США с активами менее $700 млрд.Отношение выросших выпусков с снизившимся на NYSE было 1,53 к 1, на Nasdaq 1,59 к 1.Объем торговли на биржах США был около 9,8 млрд. акций, средняя за 20 торговых дней была 8,7 млрд. акций.Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал на 9%, до $5,137 миллиарда, или $1,76 на акцию против $1,59 годом ранее. Бумаги компании по итогам дня поднялись на 3,85%.Автогигант General Motors (GM) получил за квартал чистую прибыль в $2,534 миллиарда по сравнению с убытком годом ранее, прибыль на акцию составила 1,75 доллара против убытка в $2,03 годом ранее. При этом аналитики ожидали значения на уровне $1,25. Акции GM выросли на 9,06%.Интернет-аукцион eBay отчитался о росте квартальной прибыли почти на 40%, до $721 миллиона, или $0,73 на акцию против $0,48 за аналогичный период 2017 года.Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала в среду данные по занятости в частном секторе страны, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в отчетном месяце выросло на 227 тысяч по сравнению с показателем сентября. Аналитики ожидали меньшего роста.Инвесторы также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, который заявил ранее, что верит в заключение «великолепной» торговой сделки с Китаем.«Мы на рынке основывались на вещах, не являющихся по природе своей фундаментальными, и теперь возвращаемся к базе, которая выглядит очень привлекательно», - прокомментировал настроения инвесторов Брент Шутте, старший инвестстратег Northwestern Mutual Wealth Management Company.Европейские фондовые индексы выросли, но значительное снижение за месяц сохранилось.Европейские фондовые индексы в среду выросли, возглавили рост акции фармацевтических компаний и основных нефтедобывающих компаний. Однако снижение основного индекса за месяц стало самым значительным снижением за два года.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,71%, после незначительного роста во вторник. За октябрь индекс снизился на 5,6%. Это наиболее значительное снижение с января 2016 г., когда индекс снизился на 6,4%.Основной показатель инфляции в еврозоне в сентябре вырос на 2.1% с 2,2% в октябре, что соответствовало консенсус-прогнозу. Уровень безработицы остался на уровне 8,1%.Акции нефтяных компаний выросли после роста цен на нефть более 3%.Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,5%.Евро снизился к доллару США за месяц на 2,4%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева вырос на 0,31%, до 65,78 RUB/USD, курс евро - на 0,09%, до 74,46 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне незначительно снизилась - на 0,09%, до $76,06 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,72%, «Газпрома» — на 2,76%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,48%, «АЛРОСы» — на 2,98%, Московской биржи — на 1,35%.Российский фондовый рынок в среду переживал очередной взрыв оптимизма. За последнее время мы неоднократно видели подобное: за приподнятым настроением инвесторов тут же следует мрачный настрой. 31-го рынок РФ опирался на стабильный внешний фон и потому с энтузиазмом выкупал вторничные продажи.Стоит понимать, что постоянная смена настроений на площадке выводит биржи скорее в «боковик», чем в направленное движение.Индекс Мосбиржи пробил в среду промежуточное сопротивление на уровне 2 325 пунктов и вернулся выше 2 335 пунктов. Но пока инвесторы не настроятся на атаку рубежа 2 348 пунктов, о стратегической смене настроений говорить преждевременно. Октябрь для российского рынка был по-настоящему «красным» месяцем: по его итогам индекс Мосбиржи снизился на 6%, а индекс РТС упал на 6,4%.Как сообщалось, во вторник 30 октября ПФТС-индекс понизился на 0,86 пункта или на 0,15% до уровня 554,60 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 249,75 пунктов или на 79,27% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 октября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 01 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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