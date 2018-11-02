Итоги: Энергетика 02.11.18

По состоянию на 6.50 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07%, до $72,83 за баррель.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 0,16%, до $63,58 за баррель.
В четверг стоимость Brent обновила минимумы с конца августа, опустившись ниже $74, а затем и $73 за баррель в ходе одной торговой сессии.
Участники торгов продолжают отыгрывать данные по запасам в США и добыче стран ОПЕК, опубликованные в течение недели. Так, агентство Блумберг подсчитало, что нефтедобыча стран ОПЕК поднялась в октябре до наивысшего уровня с ноября 2016 года - 33,33 миллиона баррелей в день.
В то же время статистика минэнерго США показала, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей. Таким образом, запасы демонстрируют рост уже шестую неделю подряд.
«Цены на нефть оказались под сильным давлением, поскольку инвесторы обеспокоены ростом запасов и рекордным объемом добычи нефтедобывающих стран в 2018 году», - сказал аналитик по сырьевым товарам Phillip Futures Бенджамин Лу.
Нефть упала в четверг на фоне роста глобальной добычи.
Нефтяные фьючерсы упали в четверг, снизившись до самого низкого уровня с апреля и впервые за более чем год ушли ниже своего 200-дневного среднего, так как отчеты показали значительное увеличение глобального производства в прошлом месяце.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже декабрьская нефть WTI упала на $1,62, или 2,5%, до $63,69 за баррель. Согласно данным Dow Jones Market Data, цены на WTI, потерявшие 10,8% за октябрь, показали самое низкое закрытие с 9 апреля.
Нефть сорта Brent с январской поставкой упала на $2,15, или 2,9%, до $72,89 за баррель на бирже ICE Futures Europe, что является самым низким закрытием с 21 августа. Она упал ниже 200-дневной скользящей средней впервые с сентября 2017 года, согласно «Итогам».
Нефть Brent снизилась на 8,8% в октябре. Снижение было самым большим процентным месячным снижением для обоих сортов с июля 2016 года.
«Люди уже начинают воспринимать нефтяные недавно выпущенные данные», - сказал Джеймс Уильямс, экономист из WTRG Economics.
По данным Reuters, ОПЕК подняла производство до 33,31 млн баррелей в день, увеличив добычу на 390 тыс. баррелей в день с сентября.
И в отчете Управления энергетической информации было показано, что ежемесячная добыча нефти в США в августе достигла 11,3 млн. баррелей в день, по сравнению с 10,9 млн. баррелей в день в июле.
«Рост нефтедобычи, сланцевая добыча в США, рост запасов нефти в Северной Америке и, не в последнюю очередь, слишком высокие цены на нефть, сдерживающие рост спроса на рынке развивающихся стран, были факторами, которые успокоили настроение «бычьего» рынка в октябре, потянув цену на Brent с выше $85 за баррель до уровня ниже $75», - сказал Норберт Руеккер, глава отдела исследований из Julius Baer.
Декабрьский бензин упал на 2% до $1,717 за галлон, в то время как декабрьский топочный мазут потерял почти 2,3% до $2,22 за галлон.
Рынок нефти перешел в режим «каждый качает столько, сколько сможет».
Россия, США, Саудовская Аравия не ограничивают себя в желании нарастить производство, все списывая на санкции в отношении Ирана. Даже Ливия добывает на максимумах с 2013 года.
Объем добычи нефти ОПЕК вырос в октябре до самого высокого уровня с 2016 года, свидетельствуют результаты опроса Bloomberg. Агентство ежемесячно опрашивает представителей нефтяных компаний, аналитиков и учитывает данные слежения за перемещением судов.
Согласно подсчетам агентства, добыча Картеля выросла на 430 тыс. до 33.33 млн баррелей в сутки.
В предстоящие выходные вступают в силу американские санкции против Ирана. Экспорт этой страны будет ограничен либо близок к нулю. Опасаясь, что уже до конца года из-за санкций может сформироваться дефицит предложения, ОПЕК летом текущего года сменила тактику. Саудовская Аравия, по сути, «дала отмашку» работать в режиме «добывайте сколько сможете».
Саудиты нарастили свое производство на 150 тыс. до 10,68 млн. баррелей в день. Пока этот показатель ниже рекорда ноября 2016 года на уровне 10,72 млн. баррелей в сутки.
Ливия в октябре смогла поднять свою добычу на самый высокий уровень с 2013 года. Африканская страна нарастила производство на 170 тыс. до 1,22 млн. б/д.
Иран в преддверии санкций добывает на минимуме с 2016 года — 3,42 млн. б/д.
Крупнейший союзник ОПЕК — Россия — также увеличивает добычу: в октябре производство сырой нефти и конденсата увеличилось до 11,41 млн. б/д, пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник в правительстве.
Добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 300 тыс. до 11,2 млн. б/д. В августе Штаты смогли опередить Россию, качая 11,35 млн. б/д. Но уже в сентябре РФ вернула себе статус самой крупной нефтедобывающей страны в мире.
У России нет иного выхода из-за вереницы проблем с размещением госдолга.
Экспорт Газпрома за 10 месяцев 2018 года.
Некоторые сравнения за январь-октябрь 2018 и 2017 гг.
Поставки газа по «Северному потоку» выросли на 7,8 млрд. м3 или 19%; по газопроводу Ямал-Европа снизились на 0.8 млрд. м3 или 3%.
Транзит газа в дальнее зарубежье через Украину снизился на 5,5 млрд, м3 или 7%. Любопытно, что поставки газа на ГИС Малкочлар (граница Болгарии и Турции) упали на 17% или 1,8 млрд м3.
«Северный поток» и газопровод Ямал-Европа ежесуточно поставляют примерно равные объемы газа, тогда как подача газа через Украину осуществляется в соответствии с изменениями спроса европейских потребителей.
Политики и газпромовцы внушают телезрителям, что европейцы с удовольствием возьмут на себя оплату дополнительных расходов на хранение газа (в 2017 г в среднем около $100 за тысячу кубометров), и что тарифы на транспортировку пикового газа должны быть такими же, как при полной загрузке газопровода каждые сутки в течение всего года.
Другими словами, между графиком поставок газа, удобным для продавца, и графиком, удобным для покупателя, разницы нет...
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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