Итоги: Прогнозы 02.11.18

Число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 2 000 и до 214 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты, прогнозировали 211 000. Ураган «Майкл» привел к закрытию предприятий и увеличению числа уволенных, но подача таких заявок могла быть осложнена последствиями урагана. Скользящая средняя заявок за четыре недели на прошлой неделе выросла до 213 750. Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и менеджеры сталкиваются с трудностями в подборе квалифицированного персонала. Число повторных заявок уменьшилось на 7 000 до 1 631 000 - минимум с 1973 года.
Индекс деловой активности США вырос в октябре.
Индекс деловой активности США вырос в октябре, благодаря увеличению новых заказов и росту рабочих мест. Индекс деловой активности ы производственном секторе в октябре вырос до 55,7 с 55,6 в сентябре. Если индекс выше 50 - признак роста активности, значения ниже 50 - спад. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,8. Месячные темпы роста занятости были самыми высокими за 10 месяцев.
США: Производительность труда вне сельского хозяйства в III квартале выросла на 2,2% г/г.
Производительность труда вне сельского хозяйства в III квартале выросла на 2,2% г/г, сообщило Министерство труда США против 3% во II квартале. Расходы на оплату труда в III квартале выросли на 1,2% годовых. Экономисты ожидали, что производительность труда в III квартале выросла на 2,3% г/г. Рост производительности труда в производственном секторе в III квартале замедлился, до 0,5% г/г против роста на 1,2% в предыдущем квартале.
Крупные банки отказались кредитовать правительство РФ.
Правительство России продолжает терпеть неудачи при попытке занять деньги на рынке на фоне оттока зарубежных инвесторов и нежелания крупных российских банков рисковать в преддверии санкций США.
На состоявшемся в среду аукционе Минфин вторую неделю подряд не смог реализовать весь объем облигаций федерального займа.
Инвесторам были предложены 3-летние бумаги на 15 млрд. рублей и 11-летние бумаги на 5 млрд., но в бюджет удалось привлечь 17,1 млрд. рублей вместо запланированных 20.
«Сюрпризом» стала неудача на аукционе коротких ОФЗ 25083, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: эти бумаги ориентированы на российских инвесторов, тогда как зарубежные предпочитают долгосрочные ОФЗ.
Минфин смог продать только 80% выпуска, при этом пришлось предоставить скидки к рыночным ценам: доходность по итогам аукциона составила 8,25% годовых против 8,2% на закрытии торгов во вторник.
Судя по результатам, на аукцион Минфина не пришли крупные инвесторы, говорит аналитик ГК «Регион» Александр Ермак.
Российские банки, на которых возлагают надежды правительство и ЦБ, опасаются возможных санкций против госдолга, из-за которых цены госбумаг, уже просевшие на 10% с начала года, рискуют опуститься еще ниже, пишут аналитики Райффайзенбанка.
Летом рынок госдолга, откуда нерезиденты вывели 520 млрд. рублей, спасали за счет пенсионных накоплений россиян - НПФ стали главными покупателями бумаг на обвале. Но их ресурсы, похоже, ограничены, равно как и возможности банков, которые покупают ОФЗ в кредит, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Отчетность банков говорит о том, что в сентябре они вложили в ОФЗ 56 млрд рублей, при этом объем госбумаг, которые не находятся в залоге по займам, сократился на 221 млрд. рублей.
«То есть покупали или банки за счет РЕПО или УК за счет пенсионных средств», - делает вывод Порывай.
В результате Минфин идет к тому, чтобы третий квартал подряд провалить план привлечения долга: в апреле-июле и в июле-сентябре он смог занять около половины заявленных сумм.
План на четвертый квартал сократили на треть, до 310 млрд. рублей. Однако по итогам октября удалось продать ОФЗ только на 55 млрд. рублей.
«Это в два раза меньше, чем необходимо размещать ежемесячно для выполнения плана», - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Раннее появление на украинском валютном межбанке нерезидентов с покупками необходимой для репатриации дивидендов валюты было весьма непродолжительным. Уже в 11.00 «варяги» дружно покидали рынок, оставив его на попечение проспавших скачок курса украинских игроков.
Последние, в отличие от украинских «дочек» западных банков, получивших дивидендную гривню, были ограничены в нацвалюте. Это стало причиной стартовавшей после 11.10 Киева коррекции безналичного «американца». Игроки, нуждаясь в гривне, продавали доллар, снижая его курс.
Появившиеся после 12.40 адепты «пятничного синдрома», предпочитавшие проводить выходные в комфорте, войдя насколько возможно, в доллар, немного приподняли его цену. Это ралли было непродолжительным, сменившись обедненным откатом.
Таким образом, рынок безналичного доллара снова вернулся к режиму «курсовых качелей» или «дыхания», показывая заинтересованным лицам, что он «живой» и отчасти «рыночный».
На этом фоне сохранение проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) на наличном рынке в комплекте с дополуденным откатом безналичного «американца» стали основными источниками очень сдержанной коррекции цен «зеленого» кэша. Упомянутая «сдержанность» стала следствием все того же «пятничного синдрома», а также ожиданий высоковероятного отскока курса безналичного доллара на первых трех сессиях новой недели, апогей которое ожидается к среде.
В этот день предполагается расширение гривневой ликвидности стараниями не Казначейства, а Минфина, планирующего погашение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму.
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