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Найбільше українців потрапляє
в трудове рабство в РФ і...

Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:49

Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і...

Пропонуємо до обговорення:
За даними БФ "Карітас-Київ", за роки незалежності близько 230 тис. українців постраждали від торгівлі людьми.

Дивися повний текст Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:49

Ну все как в Украине :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:19

Интересная цитата с одного форума...
Просто нас там не любят! Их мастера повыезжали из Польши в основном! Осталось, что осталось . Это именно в стройке. Работали с мастерами поляками, из Дрездена, приехали на двух машинах с полным оборудованием под завязку. За два дня сделали работу - хорошо сделали. Немецкие гастробайтеры. В отпуске.... Подработка, по знакомству. В Дрездене частные предприниматели, контракт с фирмой, платят налог около 2300€ на каждого. Заработок в месяц около 7-7500€ в месяц на каждого. Работают по срокам строго! Отступили от главного. Вернёмся к нашим баранам.... С украинцами держащими фирмы в Польше лучше не работать - кинут 100%. Ну по крайней мере с кем ни общался, все кто наших прошёл, с этим столкнулись. Поляки насмотревшись на наших, тоже так делают, но их мало. Этим проще не доплатить. Вывод: работать нужно легально! Иначе может вылезти много нюансов, и все будут связаны с оплатой. Результат будет один - кидалово в той, или иной степени! Все документы должны получить на руки в установленные сроки! Это важно! Иначе тоже кидалово! Шаг в право, влево расстрел . Зачастую наши полякам первый месяц просто дарят. В смысле , уходишь к другому работодателю месяц тебе не доплатят! В следующем месяце прийдёш - получишь. О получивших не слыхал!

"С украинцами держащими фирмы в Польше лучше не работать - кинут 100%."
золотые слова!)
Работал на земелю в тех краях. У него костяк из "старичков" которым платил норм но с нытьем, а вновь прибывшим половинил зп со словами "я сам в минусе, плачу вам со своего кармана" А главное, что говорил он это садясь в новый чероки. Это я еще не упомянул о жене на последней ауди тт и и дом три этажа с мраморным первым этажом с басейном и залом
Выводы каждый сделает сам :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:29

В нашей стране стало не принято говорить о людях, о реальных людях ! Не о мифическом Васе, который с 300 кв. метрами пользовался субсидиями, а о млнах украинцев, жизнь которых стала невыносима от слова совсем
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:39

Re: Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і..

  tigr-uu написав:В Дрездене частные предприниматели, контракт с фирмой, платят налог около 2300€ на каждого. Заработок в месяц около 7-7500€ в месяц на каждого.

Ну смотайся в Дрезден и спроси, кто же там 7500 евро в месяц получает. Будешь рад если на руки 1200-1500 получишь.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 16:31

Re: Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і..

  Попаданец написав:Ну смотайся в Дрезден и спроси, кто же там 7500 евро в месяц получает. Будешь рад если на руки 1200-1500 получишь.

Уже побежал, чтоб удовлетворить твой интерес...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:01

Журнашлюхи пятого анала видимо хороший кокс получили, и давай "Влиять на общественное мнение" и формировать повестку дня
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:10

tigr-uu , укажите источник, потому как смахивает на журнашлюшечью отработку "линии партии" (в смысле политики издания)
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:24

Re: Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і..

Парадокс пародоксов. Не переставая бороться за уже провозглашенную независимость отчаянно, добровольно попадать в трудовое рабство в России.
Black Jack - White Business
ruvex
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