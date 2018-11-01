Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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andrijk777 написав:Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7& По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5. По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.
Тут не нужна математика даже за 1-ый класс - Турецкий поток заберет еще 32 млрд. м3, а Сила Сибири - еще 35 млрд.
andrijk777 написав:Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7& По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5. По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.
Тут не нужна математика даже за 1-ый класс - Турецкий поток заберет еще 32 млрд. м3, а Сила Сибири - еще 35 млрд.
Сила Сибири здесь ни к селу, ни к городу - для нее и другой рынок спроса, и другие месторождения. То уже ваше с Китаем - мы с это не лезем.
А Турецкий Поток - да, об этом я выше написал комментатору.
Но даже без ТП мощностями СП1, СП2 и Белтрансгаза Газпром в реальном времени прокачает 80% потребности ЕС. Некоторую сложность будет вызывать недостаточное давление в очень холодные периоды (оставшиеся 20% потребности), но это решат с помощью накопления газа внутри ЕС - ПХГ там тоже имеются, и в существенно большем объеме, чем в составе украинской ГТС.
Так что говорить о том, что Украина безболезненно переживет перекрытие газа в трубе россией можно лишь в надежде на совокупность факторов: - экстремально теплые зимы; - рост внутренней добычи до не менее 24 млрд кубов; - жесткие меры экономии (как "Прикрути", только беспрерывно с ноября по март включительно).
Плюс к этому потеря 2 млрд долларов экспорта в год.
И все это чтобы не садиться за стол переговоров. Хотя здесь вопрос явно не такой сложный, как Крым - шансы договориться есть. Нужно разговаривать!
Уже пятый год как замерзаем. Лучшего "лечения", чем загнать себя в ж..., но в итоге научиться жить как нормальные люди, не существует. Не будет импортного газа - придется, наконец, начать развивать собственную добычу и заняться альтернативщиной. А это огромный стимул для экономики. Ну, или когда хунту сместят рассеянские лоялисты, вопрос решиться сам собой. Чего же вы тогда беспокоитесь? Вы же как раз этого и ждете?
Альтернативщина -- это дрова. В Киеве , рядом с частным сектором, порой бывает трудно дышать. Я думаю в других городах та-же проблема.
В краткосрочной перспективе (20-22г/г) прокачка через Украину существенно просядет, но ничего страшного - растущее потребление газа Европой понемногу восстановит загрузку трубы, если ее не распилят. Есть факторы со стороны - всякие прочие трубы, но они мелкие, а танкерами с США не навозишься, да и внутренняя добыча в ЕС падает. Это в случае, если будут поддерживаться хоть какие-то отношения между газовыми монополистами, в чем я, например, не уверен: конкретно в данном случае политика выше экономики
zРадио написав:и если уж упомянули историю, то не забывайте - изначальный толчок СП1 был дан украино-российским газовым конфликтом 2005-2006.
пипец... пропаганда мозги выела... северный поток блин...
1997—2006
В 1997 году начались подготовительные работы по строительству морского участка: проведены научные исследования, на основе которых определён примерный маршрут газопровода. В 2000 году решением комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту проекту был присвоен статус TEN (трансевропейская сеть). 9 декабря 2005 года в Вологодской области (г. Бабаево) началось строительство газопровода «Грязовец — Выборг», обеспечивающего транспортировку газа для потребителей Северо-Западного региона России и в экспортный газопровод «Северный поток». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA The original pipeline project started in 1997 when Gazprom and the Finnish company Neste (in 1998 merged with Imatran Voima to form Fortum, and 2004 separated again to Fortum and Neste Oil) formed the joint company North Transgas Oy for construction and operation of a gas pipeline from Russia to Northern Germany across the Baltic Sea.[6] North Transgas cooperated with the German gas company Ruhrgas (became later part of E.ON). A route survey in the Exclusive Economic Zones of Finland, Sweden, Denmark and Germany, and a feasibility study of the pipeline was conducted in 1998. Several routes were considered including routes with onshore segments through Finland and Sweden.[7]
On 24 April 2001, Gazprom, Fortum, Ruhrgas and Wintershall adopted a statement regarding a joint feasibility study for construction of the pipeline.[8] On 18 November 2002, the Management Committee of Gazprom approved a schedule of project implementation. In May 2005, Fortum withdrew from the project and sold its stake in North Transgas to Gazprom. As a result, Gazprom became the only shareholder of North Transgas Oy.
Диалогу не откуда взяться! его не было 5 лет! С кем поименно с укр.стороны вы считаете Газпром сможет вести диалог и они смогут договориться?
Начало диалога было, когда поехали договариваться с украинский переводчиком. Это , почему-то, обидело газпрововцев.
Не думаю, что ЭТО сыграло какую-нибудь роль. Руководство РФ и не скрывает, что в его планах - экономическое удушение Украины. И в этой связи прекращение (или максимальное ограничение) транзита играет едва ли не главную роль.
andrijk777 написав:Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.
Якщо опалювать кизяками, і перейти на кінну тягу, то ненька взагалі протягом цього терміну стане експортером газу. А врахувать ще й демографію, то ми йдемо в вірному напрямку, повної відмови від такого зла як газ та нафта... 100 % екологічна країна типу африканських, прямо мрія грінпісу