Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 05.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 05 лис, 2018 13:28 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.11.18 США



Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне неопределенности в отношении перспективы заключения торговой сделки между США и КНР.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,43% и составил 25270,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,63% - до 2723,06 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 1.04% и составил 7356,99 пункта.



Инвесторы обратили внимание на противоречивую информацию по возможности торгового соглашения между США и Китаем, заключение которого привело бы к возможной отмене ввозных пошлин.



В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по соглашению. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп поручил ключевым должностным лицам начать разработку сделки. Однако главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу сообщил, что глава государства пока не просил кабинет подготовить предложения по соглашению. Кроме этого, в интервью телеканалу CNBC Кудлоу признался, что «уже не столь оптимистичен насчет заключения сделки с Китаем».



Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,43%, до 25 270,83 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,63%, до 2 723,06 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,04%, до 7 357,00 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок 02 ноября в целом вырос.

Европейские фондовые индексы закрылись в пятницу за исключением британского FTSE 100, в «зеленой зоне». Рынок в целом вырос, рынок в Великобритании снизился на фоне роста курса фунта, после сообщений о том, что соглашение по Brexit может быть вскоре заключено.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,41%, после снижения в октябре на 5,6%, которое стало самым значительным снижением с января 2016 г.



Пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар прибавила 1,9%.



Европейский фондовый индекс восстанавливался от одного их худших месячных снижений за годы. Банк Англии сохранил денежную политику без изменений, как и ожидалось, но, кажется, принял более «жесткую» позицию, так как центральные банки поддерживает Великобританию в попытках по выходу из ЕС, что может вызвать нестабильность на рынках, если новое торговое соглашение не будет достигнуто в момент, когда Британия выйдет из ЕС в марте.

Британский фунт вырос против евро и доллара, так как инвесторы отреагировали на сообщение Times of London о том, что источник в правительстве сообщил, что соглашение в целом было достигнуто, хотя официальные лица ЕС предполагают, что нет определенного соглашения.



Более высокий рост акций США также помог улучшить оптимизм на европейских биржах, после того, как рынки были под ударом в октябре из-за опасений в отношении замедления мировой экономики, торгового противостояния между США и основными торговыми партнёрами, включая Китай и Европу.



Европейский банковский регулятор (EBA) сообщил, что 48 банков из 15 европейских стран потеряли бы капитал на Є 226 млрд. и уровень капитала снизился бы на 395 базисных пунктов в неблагоприятном сценарии стресс-теста. Стресс-тест в ЕС в 2018 г. не содержал определённого порога для прохождения, но каждый из банков сообщил, что минимальный уровень краткосрочных уровней катала выше требуемого.



«Результаты стресс-теста показывают, что усилия банков по укреплению базы капитала в последние года внесли вклад в укрепление их устойчивости и способности выдержать сильный шок и существенное влияние на капитал в 2018 г», - отмечает в заявлении Марио Каглиариелло, директор по экономическому анализу и статистике из EBA.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,41%, после снижения в октябре на 5,6%, которое стало самым значительным снижением с января 2016 г.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,29% и составил 7 094,12 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,44% до 11 518,99 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,32% — на отметке 5 102,12 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в «минусе», отчасти в рамках коррекционной динамики после взрывного роста в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,41%, до 2665,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1351 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index сократился на 2,08%, до 25934,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2076,92 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,55%, до 21898,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 5818,1 пункта.



Коррекция индексов наблюдается в Азии в рамках коррекции после заметного роста, до 4%, в пятницу. Такой оптимизм трейдеров был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инвесторы также отреагировали на слова Си Цзиньпина о том, что Китай намерен продолжить курс на наращивание импорта, упрощение таможенных процедур и снижению внешнеторговых пошлин.



При этом среди глобальных рисков для фондовых рынков сейчас остаются заседание Федрезерва, а также парламентские выборы в США.



Двухдневная встреча топ-менеджмента Федрезерва пройдет 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. В свою очередь, промежуточные выборы в американский конгресс пройдут завтра. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,79% - до 2377,95 пунктов, РТС - на 0,3%, до 1134,80 пунктов.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,57%, до 66,09 RUB/USD, курс евро вырос на 0,34%, до 75,2 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне осталась без изменений по отношению к предыдущему закрытию торгов и составила $72,86 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,08%, «Газпрома» — на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,87%, «АЛРОСы» — на 0,89%, Московской биржи — подешевели на 0,16%.



Российский рынок акций завершает неделю в «плюсе». Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2 370 пунктов, это максимум двух недель. Ближайшая поддержка по рублевому индикатору находится на отметке 2 350 пунктов, сопротивление стоит около 2 385 пунктов. Индекс РТС закрывает пятидневку около 1 130 пунктов, краткосрочный торговый диапазон заключен в рамки 1 125—1 135 пунктов.



Поскольку в понедельник торги у россиян проводиться не будут, во вторник они могут начаться с гэпа вниз, так как американские площадки в понедельник, судя по пятничным торгам, собираются продолжить снижение. Если случится именно так, то индекс Мосбиржи сместится в район 2320-2350 пунктов, индекс РТС - в район 1100 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 02 ноября повысился на 3,71 пункта или на 0,66% до уровня 571,21 пунктов.



Объем торгов за день составил 188,3 млн. грн., акциями наторговали 2,33 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 01 ноября ПФТС-индекс повысился на 6,40 пункта или на 1,13% до уровня 571,21 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 259,93 пунктов или на 82,50% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу на фоне надежд на прогресс в разрешении торгового конфликта США и Китая.



По состоянию на 6.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,21% - до 2637,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,08%, до 1333,54 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 2,36%, до 26016,91 пункта, корейский KOSPI рос на 2,09%, до 2066,67 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,46%, до 5835,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,76%, до 21853,04 пункта.



В центре внимания рынков в пятницу оказались новости о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры заявили о готовности провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Си Цзиньпин подчеркнул, что оба лидера имеют добрые надежды относительно здорового и уверенного развития китайско-американских отношений, а также расширения торгово-экономического сотрудничества.



Стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэй сказал, что перспектива возобновления диалога между США и Китаем - это довольно хорошая новость для инвесторов на данный момент, хотя они по-прежнему осторожны из-за неопределенности относительно возможности полного разрешения конфликта в среднесрочной перспективе.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы существенным ростом, при этом лидером стал гонконгский Hang Seng Index, который вырос более чем на 4%, на сообщениях о готовности президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем.



По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index подскочил на 4,21% - до 26486,35 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,7% - до 2676,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,43%, до 1351,09 пункта.



Корейский KOSPI поднялся на 3,53%, до 2096 пунктов, японский Nikkei 225 - на 2,56%, до 22243,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 5849,2 пункта.



Оптимизм инвесторов был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что американский лидер дал поручение подготовить условия потенциальной сделки.



Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого они заявили о готовности провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера надеются на здоровое развитие китайско-американских отношений, а также на расширение торгово-экономического сотрудничества. Трамп, в свою очередь, заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с Китаем и готовы продолжать расширять экспорт в эту страну.



Не секрет, что рынки Азии наиболее чувствительны к торговой войне Китая и США, поэтому перспективы заключения соглашения между этими странами оказали положительное влияние на биржи АТР. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.



США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,66% - до 574,99 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 188,3 млн. грн., в том числе акциями - 2,23 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Укрнафты (+7,75%), Райффайзен Банка Аваль (+1,54%) и Центрэнерго (+0,13%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам дня остался неизменным на уровне 1743,54 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 2,51% - до 450,34 пункта при объеме торгов 0,86 млн. злотых (6,3 млн. грн.).



Все индексные акции находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги «Кернела» (+4,89%), «Овостара» (+2,73%) и «Агротона» (+0,63%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 29 октября – 02 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 561,05 к отметке 574,05 пунктов, прибавив 13,94 пункта или 2,48%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 11,575 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 22 – 26 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 559,81 к отметке 561,05 пунктов, прибавив 1,24 пункта или 0,22%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 15,55 млн. грн.



К полудню понедельника, 05 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в «минусе», отчасти в рамках коррекционной динамики после взрывного роста в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,41%, до 2665,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1351 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index сократился на 2,08%, до 25934,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2076,92 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,55%, до 21898,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 5818,1 пункта.



Коррекция индексов наблюдается в Азии в рамках коррекции после заметного роста, до 4%, в пятницу. Такой оптимизм трейдеров был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инвесторы также отреагировали на слова Си Цзиньпина о том, что Китай намерен продолжить курс на наращивание импорта, упрощение таможенных процедур и снижению внешнеторговых пошлин.



При этом среди глобальных рисков для фондовых рынков сейчас остаются заседание Федрезерва, а также парламентские выборы в США.



Двухдневная встреча топ-менеджмента Федрезерва пройдет 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. В свою очередь, промежуточные выборы в американский конгресс пройдут завтра. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне неопределенности в отношении перспективы заключения торговой сделки между США и КНР.Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,43% и составил 25270,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,63% - до 2723,06 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 1.04% и составил 7356,99 пункта.Инвесторы обратили внимание на противоречивую информацию по возможности торгового соглашения между США и Китаем, заключение которого привело бы к возможной отмене ввозных пошлин.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по соглашению. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп поручил ключевым должностным лицам начать разработку сделки. Однако главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу сообщил, что глава государства пока не просил кабинет подготовить предложения по соглашению. Кроме этого, в интервью телеканалу CNBC Кудлоу признался, что «уже не столь оптимистичен насчет заключения сделки с Китаем».Европейский фондовый рынок 02 ноября в целом вырос.Европейские фондовые индексы закрылись в пятницу за исключением британского FTSE 100, в «зеленой зоне». Рынок в целом вырос, рынок в Великобритании снизился на фоне роста курса фунта, после сообщений о том, что соглашение по Brexit может быть вскоре заключено.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,41%, после снижения в октябре на 5,6%, которое стало самым значительным снижением с января 2016 г.Пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар прибавила 1,9%.Европейский фондовый индекс восстанавливался от одного их худших месячных снижений за годы. Банк Англии сохранил денежную политику без изменений, как и ожидалось, но, кажется, принял более «жесткую» позицию, так как центральные банки поддерживает Великобританию в попытках по выходу из ЕС, что может вызвать нестабильность на рынках, если новое торговое соглашение не будет достигнуто в момент, когда Британия выйдет из ЕС в марте.Британский фунт вырос против евро и доллара, так как инвесторы отреагировали на сообщение Times of London о том, что источник в правительстве сообщил, что соглашение в целом было достигнуто, хотя официальные лица ЕС предполагают, что нет определенного соглашения.Более высокий рост акций США также помог улучшить оптимизм на европейских биржах, после того, как рынки были под ударом в октябре из-за опасений в отношении замедления мировой экономики, торгового противостояния между США и основными торговыми партнёрами, включая Китай и Европу.Европейский банковский регулятор (EBA) сообщил, что 48 банков из 15 европейских стран потеряли бы капитал на Є 226 млрд. и уровень капитала снизился бы на 395 базисных пунктов в неблагоприятном сценарии стресс-теста. Стресс-тест в ЕС в 2018 г. не содержал определённого порога для прохождения, но каждый из банков сообщил, что минимальный уровень краткосрочных уровней катала выше требуемого.«Результаты стресс-теста показывают, что усилия банков по укреплению базы капитала в последние года внесли вклад в укрепление их устойчивости и способности выдержать сильный шок и существенное влияние на капитал в 2018 г», - отмечает в заявлении Марио Каглиариелло, директор по экономическому анализу и статистике из EBA.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в «минусе», отчасти в рамках коррекционной динамики после взрывного роста в пятницу.Коррекция индексов наблюдается в Азии в рамках коррекции после заметного роста, до 4%, в пятницу. Такой оптимизм трейдеров был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Инвесторы также отреагировали на слова Си Цзиньпина о том, что Китай намерен продолжить курс на наращивание импорта, упрощение таможенных процедур и снижению внешнеторговых пошлин.При этом среди глобальных рисков для фондовых рынков сейчас остаются заседание Федрезерва, а также парламентские выборы в США.Двухдневная встреча топ-менеджмента Федрезерва пройдет 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. В свою очередь, промежуточные выборы в американский конгресс пройдут завтра. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,57%, до 66,09 RUB/USD, курс евро вырос на 0,34%, до 75,2 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне осталась без изменений по отношению к предыдущему закрытию торгов и составила $72,86 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,08%, «Газпрома» — на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,87%, «АЛРОСы» — на 0,89%, Московской биржи — подешевели на 0,16%.Российский рынок акций завершает неделю в «плюсе». Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2 370 пунктов, это максимум двух недель. Ближайшая поддержка по рублевому индикатору находится на отметке 2 350 пунктов, сопротивление стоит около 2 385 пунктов. Индекс РТС закрывает пятидневку около 1 130 пунктов, краткосрочный торговый диапазон заключен в рамки 1 125—1 135 пунктов.Поскольку в понедельник торги у россиян проводиться не будут, во вторник они могут начаться с гэпа вниз, так как американские площадки в понедельник, судя по пятничным торгам, собираются продолжить снижение. Если случится именно так, то индекс Мосбиржи сместится в район 2320-2350 пунктов, индекс РТС - в район 1100 пунктов.Как сообщалось, в четверг 01 ноября ПФТС-индекс повысился на 6,40 пункта или на 1,13% до уровня 571,21 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 259,93 пунктов или на 82,50% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 ноября, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 05 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68321 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 02.11.18

дядя Caша » П'ят 02 лис, 2018 13:33 0 232

дядя Caша П'ят 02 лис, 2018 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.11.18

дядя Caша » Чет 01 лис, 2018 13:48 0 220

дядя Caша Чет 01 лис, 2018 13:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.10.18

дядя Caша » Сер 31 жов, 2018 13:40 0 238

дядя Caша Сер 31 жов, 2018 13:40