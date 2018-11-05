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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 05 лис, 2018 13:32 Итоги: Валюта 05.11.18



По состоянию на 8.35 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,2, или на 0,02%, до $1233,5 за унцию, ранее показатель снижался.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,28% - до $14,715 за унцию.



В понедельник доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после удорожания в конце прошлой рабочей недели.



В пятницу курс доллара поддержала внутренняя статистика. Так, рост зарплат в годовом выражении в октябре оказался самым большим за последние девять с половиной лет. По данным минтруда США, почасовая заработная плата в стране в октябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,3 доллара.

Позднее на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. В четверг, 8 ноября, будет объявлено решение регулятора по ставке. Большинство аналитиков ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара, что негативно сказывается на цене на золото.

Инвесторы обращают внимание и на грядущие выбора в США. Промежуточные выборы в конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).



Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в понедельник утром на фоне того, что инвесторы менее осторожно настроены по поводу выхода Великобритании из ЕС

после новостей о том, что соглашение по условиям Brexit почти готово.



По состоянию на 07.50 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,2989 с $1,2969 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару при этом сохранялся на уровне прошлого закрытия в $1,1389 за евро.



Курс доллара к иене - рос до ¥113,28 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,2 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 96,5 пункта.



Как сообщил телеканал Sky News в минувшее воскресенье, ссылаясь на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, соглашение по выходу страны из ЕС согласовано на 95%, а переговоры продолжаются. Такие новости улучшили настроение инвесторов, которые опасались «жесткого» Brexit.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и на данный момент переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находятся в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.



Главным камнем преткновения на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.



Данные с рынка труда в США привели к усилению курса доллара. Число новых рабочих мест превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения. Индекс среднего почасового заработка в годовом исчислении достиг максимума более чем за 9 лет. Безработица в США остается на минимальной отметке за 49 лет. Президент США Трамп отметил силу нынешних показателей.



Также индекс производственных заказов в США превысил прогноз. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,070 пункта до уровня 3,210%.



Доходность 30-летних бумаг достигла максимума за четыре года выше отметки 3,460%. В то же время торговый дефицит в США достиг максимума за семь месяцев, а показатель в отношениях с Китаем - рекордно высокого уровня $40,2 млрд.



Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре приближается к отметке 80%. Советник по экономике в США Кудлоу заявил, что президент Трамп пока не давал указаний разработать торговый договор с Китаем.



Необходимо отметить низкое значение индекса деловой активности в Италии, которое оказалось хуже прогноза и ниже ключевого уровня 50. Фьючерс на легкую нефть в США продолжил снижение и упал на 1,3% ниже отметки $62,90 за баррель. На следующей неделе в США пройдут выборы в Конгресс.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,91 коп., на торгах пятницы повысился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,1328 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,89 коп., составил 28,1389 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Появившиеся спозаранку на межбанке нерезиденты, у которых 02-го продолжался стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов своими покупками подняли цену СКВ до 28,16/28,19 UAH/USD по состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу. Этот рост не остался без внимания украинских игроков, лишенных дивидендной гривни и начавших продажи СКВ ради дефицитной нацвалюты на текущие нужды. Появление продаж дало старт нисходящему тренду пары доллар-гривня, начав с отметки 28,16/28,18 около 10.28 Киева, а спустя полчаса «американец» на межбанке уже обвалился к 28,12/28,15 UAH/USD.



Как известно, процесс покупки СКВ нерезидентами очень скоротечен, и уже к 11.05 они покинули рынок, оставив его на «попечение» скопившихся там продавцов доллара. Это понизило курс последнего на указанный час к 28,11/28,14 UAH/USD.



На этой цифре коррекция безналичного доллара на межбанке остановилась, доллар замер на цифре 28,11/28,14 UAH/USD, удерживаемый там появившимися покупками игроков, которые в преддверии выходных стараются обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар. Покупки выровняли спрос и предложение СКВ и к 12.45 даже приподняли курс до 28,12/28,15 UAH/USD. Однако, вскоре и эти покупатели оставили межбанк, «технически» перекосив рынок в направлении предложения и уронив цену доллара до 28,090/28,115 UAH/USD к 13.00 Киева.



После 14.00 новые покупатели немного приподняли цену «американца» на пустеющем межбанке до 28,095/28,120 UAH/USD.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения пятничных торгов.



Большинство сделок на межбанке 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1328 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,1328 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты. Процесс катализировался ранним выходом на межбанк нерезидентов, своими покупками поднявшими цену СКВ.



Во-вторых, на рынке сохраняется перенасыщенность его долларом. Валюту накопили в расчете на спекуляции после компенсации НДС Казначейством. Этот проект был провален, оставив спекулянтов с долларом но без гривни.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, на межбанке 02 ноября наблюдался «ассортимент настроений»: с утра там доминировали покупатели СКВ, а с 11.05 – ее продавцы. Чуть позже продажи «разбавлялись» покупками игроков, страхующих свои активы на выходные дни.



В течение пятницы, как и накануне, наличная пара доллар-гривня, как и накануне, достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора валютного межбанка , где после 11.05 наметился разворот тренда на снижение безналичного «американца», драйвером которого стал дружный уход с рынка нерезидентов, на старте сессии скупавших доллар для репатриации дивидендов.

Покупатели СКВ покинули межбанк, а оставшиеся там игроки, которые накопили приличное количество валюты, надеясь поспекулировать, остались с ней на фоне отсутствия покупателей и гривны.



Откат «зеленого» безнала традиционно оказал воздействие на настроения клиентов, которые стали больше «сдавать валюту», чем приобретать ее.



Это и предопределило «медвежий» тренд рынка наличного рынка в секторе доллара.



Как и накануне, в течение пятницы наличная СКВ дешевела более сдержанно, чем безналичный доллар на межбанке .



Думаю, у этой «сдержанности» было несколько причин.



Во-первых, накануне выходных дилеры наличного рынка и их клиенты довольно неохотно покидают доллар, предпочитая проводить субботу-воскресенье в нем, а не в гривне.



Во-вторых, в пятницу после 13.00 Киева на мировом рынке forex подешевевший было доллар, инициировал ралли, подняв индекс доллара USDX с уровня 96,00 к отметке 96,60 пункта. Думаю, это заставило «сомневающихся» украинских клиентов в процессе выбора между долларом и евро, склониться в известную сторону, замедляя внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



В-третьи, «размер» внутридневных потерь наличного доллара пребывал в жесткой зависимости от уровня обеспеченности наличного рынка конкретного города или региона гривневым ресурсом. Например, потери наличной пары доллар-гривня в Днепре, валютчики которого признались в спорадических обострениях гривнедефицита, были заметно выше, чем в Запорожье или в Киеве.



Общим для пятничной сессии наличных рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) стало итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар гривня, которое далеко не везде гарантировало бонусы на участке ликвидности. Последняя, за исключением Запорожья, где наконец-то дождались роста оборотов, повторила показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не претерпела изменений (Запорожье), либо потеряла 1,0-4,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), офера доллара 02-го понизились на 1,0-5,0 коп. (снова лидерство в снижении за собой сохранил Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. Позиция предложение за сутки либо не изменилась (Запорожье), либо стала ниже на 3,0-6,0 коп.



Касательно «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, следует ожидать на понедельничной сессии очень спокойного хода торгов в паре доллар-гривня на фоне вероятного сохранения нисходящего тренда, причем «американец» потеряет в цене меньше, чем на пятничной сессии по средневзвешенному курсу.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных. С некоторыми поправками на гривнедефицит, который, со слов валютчиков Днепра, у них был острее, чем в иных регионах страны.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 02 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,07/32,23 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на установившееся с 11.05 Киева настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на установившееся с 11.05 «медвежье» настроения на межбанке и заметный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения. Коррекция также катализировалась спорадически возникавшими рисками гривнедефицита.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 02 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Акцентирование снижения в менее значимых оферах – следствие попыток наших дилеров катализировать клиентские покупки СКВ на «медвежьем» рынке пары доллар-гривня.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,08/28,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 02-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей после 11.05 Киева коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на пролонгацию снижения курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 02 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 01 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 ноября уровнями 32,07/32,23 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение рост бидов на 3,0-8,0 коп. на фоне отката оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» поднялась на 3,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 02-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, достаточно заметно снижая в течение пятницы обе позиции

наличного евро, учли стартовавшую после 13.00 Киева динамичную коррекцию пары евро-доллар на европейской сессии рынка forex, которая продолжалась до 18.00 Киева, уронив евро с уровня $1,1450 к отметке $1,1377.



При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, увеличив внутридневные потери единой евровалюты.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1452 к $1,1377, потеряв в течение этого промежутка времени изрядные 75 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот «европровал», заметно понизив обе позиции наличной пары евро-гривня в течение пятницы.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1408 пара евро-доллар инициировала неспешную коррекцию, оказавшись по этой причине около 05.00 Киева на уровне $1,1395.Оттолкнувшись от этих локальных низов, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее к $1,1450 по состоянию на 13.00 Киеве. С этой вершины стартовала коррекция пары, которая, став основной причиной внутридневного снижения наличного евро в Украине, увеличила динамику после 17.40 Киева и уронила пару евродоллар в рамки диапазона $1,1375-1,1385, который пара не покидала до 20.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара в пятницу днем на европейской сессии рынка forex снижается по отношению к ряду других основных мировых валют, включая евро, на фоне ожиданий возможного скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем.



По состоянию на 12.15 Киева курс евро к доллару рос до $1,1437 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1408 за евро.



Курс доллара к иене рос при этом до ¥112,79 за доллар со ¥112,72.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,09 пункта.



По состоянию на это время на мировых рынках растет спрос на рисковые активы и сокращается - на более безопасные, к которым относится доллар (и в еще большей степени - иена), поскольку инвесторы отыгрывают новости вокруг перспектив улучшения торговых отношений США и Китая.



По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 («Большой двадцатки») через месяц и дал поручение подготовить условия потенциального соглашения.



Накануне Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры заявили о готовности провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Глава Китая подчеркнул, что оба лидера испытывают большую надежду на оздоровление и уверенное развитие китайско-американских отношений, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.



У рынков дилемма – они пытаются понять что происходит: либо Трамп подготавливает почву для торгового соглашения в конце этого месяца, либо он цинично «разогревает» фондовые рынки перед промежуточными выборами в США.



По мнению экспертов, с уверенностью сейчас можно говорить только о том, что разговоры о возможном соглашении увеличили интерес к рисковым активам и способствовали ослаблению курса доллара.



Выборы в конгресс США пройдут в США уже в ближайший вторник. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента.



Немного погодя в игру вступила вышедшая значимая для доллара американская макроэкономическая статистика с рынка труда.



Как стало известно, американцы могут похвастаться не только самой низкой за полвека безработицей, но и самым сильным за 9 лет ростом заработных плат.



Американские рабочие увидели самый большой скачок в оплате труда с 2009 года, поскольку рост рабочих мест превысил прогнозы, а уровень безработицы остался на 48-летнем минимуме, что порадовало президента Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе, и дало причины Федеральной резервной системе продолжать повышать процентные ставки.



Занятость (Nonfarm Payrolls) выросла на 250 000 после пересмотренного вниз прироста в сентябре на 118 000, показал отчет Департамента труда в пятницу. Согласно средней оценке в опросе Bloomberg ожидался рост на 200 000 рабочих мест. Средняя почасовая заработная плата для частных работников выросла на 3.1 процента по сравнению с предыдущим годом, а безработица осталась неизменной с сентября на уровне 3,7%, что соответствует прогнозам.



Цифры дают республиканцам еще одно экономическое достижение, которым можно похвастаться перед избирателями в преддверии промежуточных выборов в следующий вторник. Они стремятся сохранить контроль над Конгрессом. Опросы показывают, что демократы могут отвоевать часть мест в парламенте. Рост найма и повышение заработных плат также отражает снижение налогов и усиливает ожидания, что Центральный банк повысит процентные ставки в четвертый раз в этом году в декабре, хотя такой прогноз может еще больше расстроить инвесторов, которые только что оправились от самого худшего месяца на американском рынке акции с 2011 года.



Фьючерсы на американские акции практически не изменились после отчета, в то время как доллар сократил убытки, инициировав ралли. 10-летняя доходность долговых бумаг Казначейства первоначально выросла.



Октябрьские данные могут быть менее индикативны для понимания общей тенденции, чем обычно, потому что они отражают влияние ураганов как в этом году, так и в прошлом году.



Меж тем, торговая война США с Китаем создает риск для дальнейшего роста, и компании могут замедлить капиталовложения.



Министерство труда заявило, что 198 000 человек не работали из-за плохой погоды, что отражает воздействие урагана «Майкл» на Флориду. Таковых было 299 000 в сентябре на фоне урагана «Флоренс».

«36 000 человек не работали год назад из-за непогоды. «Майкл» не оказал заметного влияния на общенациональные оценки занятости и безработицы за октябрь»,- заявило Министерство труда.



Рестораны и бары - отрасль, где большинство работников получают зарплату только в том случае, если они приходят на работу - отчитались об увеличении занятости на 33 500 человек после снижения на 10 000 в сентябре, что отразило влияние «Флоренс». Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, также соответствуя прогнозам аналитиков, после роста на 0,3%, показал отчет.



Ежегодный прирост ускорился до 3,1% с 2,8% в сентябре. Изменение в годовом росте отражает влияние ураганов и эффект низкой базы в прошлом году, хотя компании неуклонно повышали заработную плату в попытке привлечения и удержания персонала.



Несмотря на это, долгожданный заметный рост следует за относительно прохладным ростом на всем протяжении текущей экономической экспансии, которая в середине 2019 года станет самым длинным периодом экономического подъема в истории США.



Тем не менее, этот рост, вероятно, еще не достаточно быстр, чтобы породить среди чиновников ФРС тревогу за будущее инфляции, удерживая их на пути постепенного повышения процентных ставок.



Средняя почасовая заработная плата производственных работников увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, после роста на 2,8% в сентябре.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась с 34,4 часа в предыдущем месяце до 34,5 часа; более короткая рабочая неделя повышает среднюю почасовую оплату.



Уровень участия населения увеличился до 62,9% с 62,7% в предыдущем месяце; показатель отслеживает долю трудоспособного населения в рабочей силе.



Коэффициент занятости населения вырос до 60,6% с 60,4%.



Безработица U-6, или уровень неполной занятости, упал до 7,4% с 7,5%.



Реагируя на вышедшую статистику доллар рос, но «без фанатизма».



Индекс доллара USDX, который отслеживает курс доллара США против евро, иены, стерлинга и трех других валют, прибавляет 0,28% до 96,59 пункта на 18.25 Киева.



Против иены доллар был на 0,46% выше до ¥113,25.



Доллар, повторимся, в первой половине дня падал, поскольку президент США Дональд Трамп возобновил усилия по разрешению разрушительной торговой войны с Китаем. Доллар упал до семидневного минимума после того, как Bloomberg сообщил, что Трамп добивается торгового соглашения с президентом Китая Си Цзиньпин перед встречей в Аргентине в конце ноября. Торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира вызвал опасения за состояние мировой экономики и усилил спрос на доллар в этом году.



Разговоры о торговой сделке добавили еще один повод для всплеска аппетита к риску в последние несколько дней, ослабляя доллар.



Несмотря на слабость доллара, некоторые гуру осторожны в отношении дальнейших падений, учитывая встречный ветер для мировой экономики.



«Благодаря сочетанию продолжающегося влияния торговых войн, ужесточения политики ФРС и силе экономики США, превосходящей своих коллег по G10, мы не ожидаем, что такие всплески EM FX против доллара США будут долгосрочными», - сказали аналитики ING в заметке для клиентов.



Мы в дополнение к вышеизложенному считаем нужным сделать несколько дополнений, полагая, как и прежде, что случившийся в пятницу непродолжительный рост евро имеет в большей степени спекулятивное «происхождение».



Крупные игроки перестали играть на понижение пары евро-доллар перед предстоящими на следующей неделе выборами в США и заседанием FOMC ФРС.



Мы и прежде предполагали, что снижение пары евро-доллар остановится с тем, чтобы перед этими важными событиями евро «законсолидировался», предположительно в диапазоне $1.1330 и $1,1430.



Последний уровень – это минимум от 9 и 19 октября, а также максимум от 25 октября. Теперь эта бывшая поддержка стала уровнем сопротивления и за ней размещаются стопы у «медведей» по евро.



Несмотря на динамичное ралли пары евро-доллар, состоявшееся в эту пятницу, есть определенная уверенность, что евро не сможет в ближайшее время пробить отметку $1,1455.

Серьезные игроки рынка forex дадут стопам за этой отметкой накопиться еще больше. С тем, чтобы по итогам заседания FOMC ФРС на следующей неделе вызвать их срабатывание (и рост евро-доллара вплоть до $1,15).



И лишь после этого следует ожидать возобновления «генерального» тренда на падение пары евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,07/32,23 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение на 2,0-7,0 коп. бидов на фоне отката оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и повысившемуся на 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Раннее появление на украинском валютном межбанке нерезидентов с покупками необходимой для репатриации дивидендов валюты было весьма непродолжительным. Уже в 11.00 «варяги» дружно покидали рынок, оставив его на попечение проспавших скачок курса украинских игроков.

Последние, в отличие от украинских «дочек» западных банков, получивших дивидендную гривню, были ограничены в нацвалюте. Это стало причиной стартовавшей после 11.10 Киева коррекции безналичного «американца». Игроки, нуждаясь в гривне, продавали доллар, снижая его курс.



Появившиеся после 12.40 адепты «пятничного синдрома», предпочитавшие проводить выходные в комфорте, войдя насколько возможно, в доллар, немного приподняли его цену. Это ралли было непродолжительным, сменившись обедненным откатом.



Таким образом, рынок безналичного доллара снова вернулся к режиму «курсовых качелей» или «дыхания», показывая заинтересованным лицам, что он «живой» и отчасти «рыночный».



На этом фоне сохранение проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) на наличном рынке в комплекте с дополуденным откатом безналичного «американца» стали основными источниками очень сдержанной коррекции цен «зеленого» кэша. Упомянутая «сдержанность» стала следствием все того же «пятничного синдрома», а также ожиданий высоковероятного отскока курса безналичного доллара на первых трех сессиях новой недели, апогей которое ожидается к среде.



В этот день предполагается расширение гривневой ликвидности стараниями не Казначейства, а Минфина, планирующего погашение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму 5,0 млрд. грн., причем заметный процент этих бумаг принадлежит «варягам», создавая риски ухода нерезидентов с рынка ценных бумаг и рост спроса на доллар по этой причине.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.



Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.



К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.



Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.



По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.



На 11.12 на торгах безналичным долларом цена последнего упала к 27,99/28,01 UAH/USD. На рынке ненадолго появлялся регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,01 UAH/USD, однако быстро свернул покупки с платформы Matching. Это возобновило «просадку» курса СКВ.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



До полудня котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,99/28,01 UAH/USD в сопровождении равновесной, хотя и по-понедельничному вялой торговли «американцем».



К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.



По состоянию на 13.14 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и даже «сонная» двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,99/28,01 UAH/USD.

На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).



На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).



На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось относительное равновесие покупок и продаж валюты с незначительным преобладанием клиентского предложения. Последнее обеспечило некоторое снижение действующих цен: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB. Оптовые сделки на рынке Запорожья отсутствуют.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,13/28,18 UAH/USD, евро – 32,10/32,18 UAH/EUR, рубль 0,422/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,90/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,05/28,10 UAH/USD, розница – 28,02/28,12 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,16 UAH/USD; евро – 32,05/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в понедельник утром не демонстрирует единой динамики, слабо меняющийся доллар не дает курса для котировок металла.Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в понедельник утром на фоне того, что инвесторы менее осторожно настроены по поводу выхода Великобритании из ЕСпосле новостей о том, что соглашение по условиям Brexit почти готово.Данные с рынка труда в США привели к усилению курса доллара. Число новых рабочих мест превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения. Индекс среднего почасового заработка в годовом исчислении достиг максимума более чем за 9 лет. Безработица в США остается на минимальной отметке за 49 лет. Президент США Трамп отметил силу нынешних показателей.Также индекс производственных заказов в США превысил прогноз. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,070 пункта до уровня 3,210%.Доходность 30-летних бумаг достигла максимума за четыре года выше отметки 3,460%. В то же время торговый дефицит в США достиг максимума за семь месяцев, а показатель в отношениях с Китаем - рекордно высокого уровня $40,2 млрд.Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре приближается к отметке 80%. Советник по экономике в США Кудлоу заявил, что президент Трамп пока не давал указаний разработать торговый договор с Китаем.Необходимо отметить низкое значение индекса деловой активности в Италии, которое оказалось хуже прогноза и ниже ключевого уровня 50. Фьючерс на легкую нефть в США продолжил снижение и упал на 1,3% ниже отметки $62,90 за баррель. На следующей неделе в США пройдут выборы в Конгресс.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,1328 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, несмотря на то, что Казначейство, похоже, возобновило компенсацию НДС мелкими порциями (об этом дали понять выросшие с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн.) гривни не хватало, заставляя бизнес продавать СКВ ради нацвалюты. Процесс катализировался ранним выходом на межбанк нерезидентов, своими покупками поднявшими цену СКВ.Во-вторых, на рынке сохраняется перенасыщенность его долларом. Валюту накопили в расчете на спекуляции после компенсации НДС Казначейством. Этот проект был провален, оставив спекулянтов с долларом но без гривни.В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.Во-вторых, на межбанке 02 ноября наблюдался «ассортимент настроений»: с утра там доминировали покупатели СКВ, а с 11.05 – ее продавцы. Чуть позже продажи «разбавлялись» покупками игроков, страхующих свои активы на выходные дни.В течение пятницы, как и накануне, наличная пара доллар-гривня, как и накануне, достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора валютного межбанка , где после 11.05 наметился разворот тренда на снижение безналичного «американца», драйвером которого стал дружный уход с рынка нерезидентов, на старте сессии скупавших доллар для репатриации дивидендов.Покупатели СКВ покинули межбанк, а оставшиеся там игроки, которые накопили приличное количество валюты, надеясь поспекулировать, остались с ней на фоне отсутствия покупателей и гривны.Откат «зеленого» безнала традиционно оказал воздействие на настроения клиентов, которые стали больше «сдавать валюту», чем приобретать ее.Это и предопределило «медвежий» тренд рынка наличного рынка в секторе доллара.Как и накануне, в течение пятницы наличная СКВ дешевела более сдержанно, чем безналичный доллар на межбанке .Думаю, у этой «сдержанности» было несколько причин.Во-первых, накануне выходных дилеры наличного рынка и их клиенты довольно неохотно покидают доллар, предпочитая проводить субботу-воскресенье в нем, а не в гривне.Во-вторых, в пятницу после 13.00 Киева на мировом рынке forex подешевевший было доллар, инициировал ралли, подняв индекс доллара USDX с уровня 96,00 к отметке 96,60 пункта. Думаю, это заставило «сомневающихся» украинских клиентов в процессе выбора между долларом и евро, склониться в известную сторону, замедляя внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.В-третьи, «размер» внутридневных потерь наличного доллара пребывал в жесткой зависимости от уровня обеспеченности наличного рынка конкретного города или региона гривневым ресурсом. Например, потери наличной пары доллар-гривня в Днепре, валютчики которого признались в спорадических обострениях гривнедефицита, были заметно выше, чем в Запорожье или в Киеве.Общим для пятничной сессии наличных рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) стало итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар гривня, которое далеко не везде гарантировало бонусы на участке ликвидности. Последняя, за исключением Запорожья, где наконец-то дождались роста оборотов, повторила показатели предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не претерпела изменений (Запорожье), либо потеряла 1,0-4,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), офера доллара 02-го понизились на 1,0-5,0 коп. (снова лидерство в снижении за собой сохранил Днепр).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 3,0-5,0 коп. Позиция предложение за сутки либо не изменилась (Запорожье), либо стала ниже на 3,0-6,0 коп.Касательно «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, следует ожидать на понедельничной сессии очень спокойного хода торгов в паре доллар-гривня на фоне вероятного сохранения нисходящего тренда, причем «американец» потеряет в цене меньше, чем на пятничной сессии по средневзвешенному курсу.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных. С некоторыми поправками на гривнедефицит, который, со слов валютчиков Днепра, у них был острее, чем в иных регионах страны.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 02 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,07/32,23 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на установившееся с 11.05 Киева настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на установившееся с 11.05 «медвежье» настроения на межбанке и заметный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения. Коррекция также катализировалась спорадически возникавшими рисками гривнедефицита.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение 02 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Акцентирование снижения в менее значимых оферах – следствие попыток наших дилеров катализировать клиентские покупки СКВ на «медвежьем» рынке пары доллар-гривня.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,08/28,13 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 02-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей после 11.05 Киева коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.После обеда оптовики Днепра возобновили нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на пролонгацию снижения курса «американца» на торгах валютного межбанка.В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 02 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 01 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 ноября уровнями 32,07/32,23 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение рост бидов на 3,0-8,0 коп. на фоне отката оферов на 7,0-10,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» поднялась на 3,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 02-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.Однако, наши дилеры, достаточно заметно снижая в течение пятницы обе позицииналичного евро, учли стартовавшую после 13.00 Киева динамичную коррекцию пары евро-доллар на европейской сессии рынка forex, которая продолжалась до 18.00 Киева, уронив евро с уровня $1,1450 к отметке $1,1377.При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, увеличив внутридневные потери единой евровалюты.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,07/32,23 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение на 2,0-7,0 коп. бидов на фоне отката оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и повысившемуся на 3,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 ноября по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.01 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 28,04/28,08 UAH/USD.Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, несмотря на то, что проявились признаки расширения гривневой ликвидности.Об этом дали понять повысившиеся с уровня 49 582,3 млн. грн. к отметке 50 172,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство пролонгировало компенсацию НДС небольшими порциями.К 10.09 спред котировок доллара на межбанке сузился до 28,04/28,06 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ.Около 10.42 Киева в сопровождении привычной для понедельника сонной атмосферы котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,04/28,06 UAH/USD. Вялотекущие торги долларом идут в относительном равновесии покупок и продаж.По состоянию на 10.50 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,01/28,03 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ. Нерезиденты, судя по всему, завершили сезон репатриации дивидендов, а кроме них и хранящего на моменте «молчание» регулятора реальных покупателей СКВ на межбанке нет.На 11.12 на торгах безналичным долларом цена последнего упала к 27,99/28,01 UAH/USD. На рынке ненадолго появлялся регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,01 UAH/USD, однако быстро свернул покупки с платформы Matching. Это возобновило «просадку» курса СКВ.Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождаласьпризнаков стабильности рынка гривневого ресурса.Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.До полудня котировки доллара на межбанке не покидали отметку 27,99/28,01 UAH/USD в сопровождении равновесной, хотя и по-понедельничному вялой торговли «американцем».К 12.16 рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,99/28,01 UAH/USD.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 12,26 коп., составив 28,0163 UAH/USD.По состоянию на 13.14 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и даже «сонная» двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,99/28,01 UAH/USD.На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось относительное равновесие покупок и продаж валюты с незначительным преобладанием клиентского предложения. Последнее обеспечило некоторое снижение действующих цен: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB. Оптовые сделки на рынке Запорожья отсутствуют.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,13/28,18 UAH/USD, евро – 32,10/32,18 UAH/EUR, рубль 0,422/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,05/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,05/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,90/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,05/28,10 UAH/USD, розница – 28,02/28,12 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,16 UAH/USD; евро – 32,05/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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