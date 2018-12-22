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Finance.ua: Все, що потрібно
знати про кредит у Приватбанку

Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:37

А що може бути при появі в банк якщо довго не платив кредит і там набігала досить велика сума але хочеш вже якось починати платити....?????
miroslavakutisenko
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:19

  miroslavakutisenko написав:А що може бути при появі в банк якщо довго не платив кредит і там набігала досить велика сума але хочеш вже якось починати платити....?????

Нічого такого не буде - скажуть, що у вас заборгованість, скільки, будуть вимагати заплатити. Якщо йдете назустріч, то там вже як домовитеся - можуть запропонувати якусь реструктуризацію, домовитись про план погашення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:56

Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба

miroslavakutisenko, зателефонуйте на 3700 і дізнайтеся умови реструктуризації заборгованості.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:43

Добрый день! Можно ли увеличить допустимый лимит на рассрочку?
К примеру, хотела взять в рассрочку ноутбук в Розетке, стоимость которого 20 000. При оформлении был отказ: "Превышен лимит на рассрочку до 16 500грн"
vikbalanina
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 08:17

Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба

vikbalanina, доброго дня)

Раньше можно было отправить SMS с командой для повышения лимита на рассрочку. Сейчас это упразднили и теперь лимит устанавливается в зависимости от установленного кредитного лимита на платёжной карте "Универсальная".

Подайте заявку на увеличение кредитного лимита. Не могу подсказать при какой сумме лимита банк сможет выдать 20к рассрочки, но попробуйте узнать в чате или запросите сумму 30–40к грн.

https://payparts2.privatbank.ua/ipp/faq
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:08

Здравствуйте, у меня есть кредитная карта и для выплат. Если я не успею запратить кредит, с карты для выплат они могут списать деньги сами?
leshadimitrov392
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:15

Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба

leshadimitrov392 написав:Здравствуйте, у меня есть кредитная карта и для выплат. Если я не успею запратить кредит, с карты для выплат они могут списать деньги сами?


Могут теоретически, но не спишут
Faceless
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