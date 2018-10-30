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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Вкладчик1234 написав:Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")?

ну как скажете.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:53

  Вкладчик1234 написав:
  Pegasmaster написав:еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.


Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")? Это вопрос к компетентным органам. Пусть арестовывают, продают с аукциона, и перечисляют налоги и штрафы

Еще бы ты не врал про неуплату налогов, тогда бы могли поговорить на эту тему.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:34

  Вкладчик1234 написав:[q
Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?

потому что это законно. вместо офшора может быть и укр ТОВ смысл тот же.а евробомжей надо щемить по полной
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:45

Читали вот этот прикол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8C)
Мико́ла Запоро́жець — автомобіль ЗАЗ-968 1991 року випуску на прізвисько «Микола», у 2017 році експортований громадськими активістами з України та розмитнений в Польщі, символ автореволюції в Україні. Аби показати безглуздість українського авто законодавства, це авто на початку 2017 року активісти громадської організації «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» («ЗАВТРА») придбали у Львові автомобіль «Запорожець» української реєстрації, підлагодили і повезли на розмитнення й реєстрацію на польські номерні знаки в Польщу. Тим самим проілюстрували, що у Європейському Союзі, незважаючи на добрий рівень життя, вартість розмитнення автомобілів у рази дешевша, а також відсутні різноманітні адміністративні заборони для імпорту вживаних авто, на кшталт обмеження екологічних «Євро-5» в Україні.

«Миколу Запорожця» у Польщі офіційно розмитнили, як звичайний, не ретро-автомобіль, за стандартною процедурою, заплативши всього 250 доларів митних платежів, пройшли технічний огляд, поставили на облік, купили річне страхування із «зеленою картою» за 575 злотих терміном на один рік. Відтак, аби знову повернути «Запорожця» на українські номери, потрібно витратити близько 3500 доларів США.


Последней фразой сказано по-моему всё :evil:
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:48

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  katso написав:Читали вот этот прикол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8C) ?
Цю статтю написано в основному за джерелами, які тісно пов'язані з об'єктом статті. Це може призвести до порушень нейтральності та недостатньої верифікованості тексту. Будь ласка, допоможіть, додавши надійні, незалежні авторитетні джерела та змінюючи на їх основі цю статтю. (грудень 2017)
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:58

  yuri1978 написав:
  katso написав:Читали вот этот прикол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8C) ?
Цю статтю написано в основному за джерелами, які тісно пов'язані з об'єктом статті. Це може призвести до порушень нейтральності та недостатньої верифікованості тексту. Будь ласка, допоможіть, додавши надійні, незалежні авторитетні джерела та змінюючи на їх основі цю статтю. (грудень 2017)


ОК, скажу по другому - никто никогда не интересовался какая ставка налогоболожения ввоза подержанных импортных самолетов? Отвечу - 0% - https://goo.gl/7w53Ab

8802 20 00 00 - літаки та інші літальні апарати 0 0 0 0


Странная ситуация - с самолетов налоги не нужны почему-то :roll:
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:12

katso так купи себе самолет на евробляхах :mrgreen:
yuri1978
 
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  #<1234
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