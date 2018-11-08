Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

yuri1978 написав: jeugen написав:
А переплачувати за відновлений хлам я не бачу сенсу.
а ты попробуй поставить на учет переваренный хлам (тут то и вскроются европейские франкенштейны "не бит, не крашен, 1 владелец") - ни один эксперт в сервисном центре "варево" не подпишет.
Ну і я вважаю це вірно. Я маю на увазі те, що не розумію людей які платять за "класику" більше 500 долл.
Хоча я розумію, що є рушійною силою б*** - саме за це я їх не поважаю. Бо не можна поважати ту людину, яка не поважає тебе. І сподіваюсь, що всю цю кормушку скоро закриють на метало перероблювальному заводі.