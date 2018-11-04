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Нафта WTI продовжує
найтриваліше падіння з 2014 року

Нафта WTI продовжує найтриваліше падіння з 2014 року
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:38

Нафта WTI продовжує найтриваліше падіння з 2014 року

Пропонуємо до обговорення:
Нафта на азіатських торгах у середу продовжила зниження після публікації галузевих даних про чергове збільшення товарних запасів палива в США.

Дивися повний текст Нафта WTI продовжує найтриваліше падіння з 2014 року.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:38

Ціна січневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:20 КЧ зменшилася на $0,13 (0,18%) – до $72 за барель.

Вартість ф’ючерсу на WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася на цей час на $0,32 (0,51%) – до $61,89 за барель.

10 доларів різниці між WTI та Brent це, здається, багато? Про що це свідчить?
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