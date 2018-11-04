Нафта на азіатських торгах у середу продовжила зниження після публікації галузевих даних про чергове збільшення товарних запасів палива в США.
Дивися повний текст Нафта WTI продовжує найтриваліше падіння з 2014 року.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:38
Нафта WTI продовжує найтриваліше падіння з 2014 року
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Дивися повний текст Нафта WTI продовжує найтриваліше падіння з 2014 року.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:38
10 доларів різниці між WTI та Brent це, здається, багато? Про що це свідчить?
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