Итоги: Энергетика 07.11.18

Додано: Сер 07 лис, 2018 13:37

В среду инвесторы обратили внимание на данные API, которые показали, что за неделю по 2 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,8 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,43 миллиона баррелей после повышения на 3,217 миллиона баррелей неделей ранее.



Кроме данных по запасам, дополнительное давление на нефтяные цены продолжают оказывать послабления в санкциях со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти.



Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.



Как отмечает агентство Reuters, данные отслеживания судов Refinitiv Eikon показали, что экспорт иранской нефти упал до 1 миллиона баррелей в день в ноябре с примерно 3 миллионов баррелей в день в середине 2018 года, однако ожидается, что поставки из Ирана вырастут после ноября, так как страны, получившие послабления, начнут заказывать больше иранской нефти. Так, по прогнозам консалтинговой компании FGE, послабления в санкциях обеспечат экспорт иранской нефти в объеме от 1,2 до 1,7 миллиона баррелей в день.



Снижение произошло после того, как администрация Трампа освободила от выполнения нефтяных санкций против Ирана восемь стран.

В США сообщили, что президент Трамп в понедельник заявил журналистами, что хочет двигаться в отношении санкций «немного медленнее», потому что он не хочет увеличивать цены на нефть. Это также помогает смягчать опасения в отношении уменьшения мировых запасов.

В тоже время, комитет по наблюдению за соблюдением соглашения ОПЕК и стран вне ОПЕК начинает опасаться за спрос, когда три крупнейших страны-производителя увеличили добычу рекордных максимумов.



Санкции США против Ирана вступили в действие в понедельник, но администрация США на прошлой неделе объявила временное освобождение для восьми страны, которые связали с крупнейшими покупателями Ирана: Китаем, Индией, Италией, Грецией, Японией, Южной Кореей, Тайванем и Турцией.



Эти страны покупают подавляющее большинство экспортируемой иранской нефти. Это негативно для нефтяных цен, так как означает, что ситуация с предложением для рынка становится менее напряженной.



В месячном докладе, вышедшим во вторник, администрация энергетической информации США (EIA) повысила прогноз добычи нефти в США. Там ожидают, что добыча в 2019 г. в США вырастет до 12,06 млн. баррелей в день, это на 2,6% выше, чем по предыдущему прогнозу.



Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA в среду сообщит о росте запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн. баррелей. EIA ранее сообщала о росте запасов шесть недель подряд. По опросу также ожидается снижение запасов бензина на 2,1 млн. баррелей, и снижения запасов дистиллятов на 2,03 млн. баррелей.

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю.Фьючерсы на нефть во вторник снизились, для WTI снижение продолжается семь сессий подряд, это наиболее длительная серия за 20 месяцев.Цены на бензин отказались подчиниться правительству РФ.Цены на бензин продолжают стремительно расти на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, несмотря на договоренности правительства с нефтяниками, о которых вице-премьер Дмитрий Козак объявил на прошлой неделе.На торгах во вторник, 6 ноября, бензин марки АИ-92 подорожал на 2,54 - до 51,69 тысячи рублей за тонну.Цена тонны АИ-95 подскочила на 2,45%, до 54,08 тысячи рублей. Межсезонный дизель стал дороже на 0,6%, а мазут - на 0,54%.Торги проходят при повышенном спросе на топливо - объем сделок с нефтепродуктами вырос на 36% в физическом выражении (до 96,3 млн. тонн) и на 34,8% - в денежном (4,65 млрд. рублей).«Сложившаяся ситуация показывает яркую картину борьбы свободного рынка с жестким и манипулятивным регулированием», - заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.Биржа показывает растущий спрос и растущие цены, подчеркивает он: «Это в очередной раз подтверждает тот факт, что дополнительных объемов топлива на биржу не поступило, а основная цель принятого государственного регулирования - снижение уровня конкуренции и уничтожение независимого сектора».Напомним, по итогам совещания в кабмине 31 октября представителям крупнейших нефтяных компаний, а также НПЗ и АЗС было поручено в директивной форме остановить рост цен: ценники для конечного потребителя должны превышать уровень за тот же месяц прошлого года не более чем на 3%.Средняя цена Аи-92 по России до января 2019 года установлена на уровне 53,5 тысячи рублей за тонну, Аи-95 - 56 649 рублей, дизельного топлива - 51 201 рублей.Это означает, что 1 литр топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86, 42,77 и 43,11 руб. соответственно.Проблема в том, что вертикально-интегрированные нефтяные компании в регионах не изменили уровни мелкооптовых цен, как было согласовано с правительством, заявил председатель правления «Совета по товарным рынкам» Илья Мороз. Трейдеры - члены объединения прекратили продажи на базисах НПЗ и призвали других участников рынка последовать их примеру.«Принятые правительством меры ведут к тотальной монополизации рынка и, как следствие, снижению конкуренции, установлению монопольно высоких цен и снижению доходов государства», - отмечает Баженов из НТС.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: