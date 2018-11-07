Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 07.11.18 Итоги: Прогнозы 07.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 07 лис, 2018 13:46 Итоги: Прогнозы 07.11.18



Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service на 2019 год сохраняет «стабильный» прогноз по кредитоспособности мирового суверенного сектора.

Как говорится в отчете Moody's, в этом прогнозе рост мировой экономики, который продолжается, хотя и замедляющимися темпами, уравновешен усиливающейся неопределенностью относительно экономической и финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.



Несмотря на то, что ряд рисков может негативно повлиять на кредитоспособность суверенных эмитентов в течение ближайших 12-18 месяцев, три четверти из 138 рейтингуемых Moody's стран имеют «стабильный» прогноз рейтингов, а 15 стран – «позитивный». Рейтинги 19 суверенных эмитентов имеют «негативный» прогноз, при том, что год назад негативный прогноз имели 22 государства.



«Наш стабильный прогноз по суверенным рейтингам на 2019 год отражает как продолжающийся рост мировой экономики, так и рост внутриполитических и геополитических рисков, - отметил управляющий директор международной группы оценки суверенных рисков Аластер Уилсон. - Несмотря на в целом стабильный прогноз, мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12-18 месяцев».



Агентство Moody's ожидает, что темпы роста мировой экономики в 2018 году достигнут своего максимального значения в 3,3%, а в 2019 году замедлятся до 2,9%.

По мнению агентства, в странах с развитой экономикой, входящих в G20, темпы подъема ВВП ослабеют с 2,3% в этом году до 1,9% в следующем. По этому сценарию будут развиваться события во всех ключевых экономиках, включая США и Германию. В странах с развивающейся экономикой, входящих в G20, наблюдается большее разнообразие, хотя средние темпы роста их ВВП в 2019 году замедлятся до 4,6% с 5% в 2018 году.



Замедление экономического роста означает, что закрывается окно возможностей, когда государства могли бы принять меры для решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов, отмечают аналитики Moody's.



Высокий уровень долга, замедление экономического роста и повышение процентных ставок делают суверенных заемщиков уязвимыми перед экономическими потрясениями, которые могу привести к увеличению долговой нагрузки и стоимости заимствований до неприемлемых уровней. Ряд развивающихся и пограничных рынков особо подвержены рискам, связанным с ужесточением условий финансирования на мировых рынках и усилением политики торгового протекционизма в США.



Кредитные условия для всех суверенных эмитентов в более долгосрочной перспективе будут зависеть от успехов в проведении реформ, направленных на решение указанных проблем.



Как и в предыдущие годы, непредвиденные внутриполитические и геополитические события представляют собой ключевой риск. В эту категорию входят и внешняя политика США, создающая все более значительную угрозу для глобальных экономических ожиданий и мирового экономического роста, и противостояние на Корейском полуострове, и региональный конфликт на Ближнем Востоке, и внутренние (на первый взгляд) события в отдельных странах, такие как Brexit и бюджетные проблемы в Италии.



МВФ, Лагард: Торговые споры - угроза развитию мировой экономики.



Торговые трения, проводимая отдельными странами монетарная политика и ее влияние на финансовые рынки, а также уязвимость экономик развивающихся стран составляют угрозу развитию глобальной экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Когда я смотрю на глобальную экономику, то могу сказать, что она развивается достаточно оптимистично. Однако я не могу в очередной раз не отметить существующие угрозы», - сказала Лагард, выступая перед журналистами в правительственной резиденции «Дяоюйтай» после проведения третьего круглого стола в формате «1+6» (шесть крупнейших международных финансово-экономических организаций и Китай).



«Угроза номер один - это торговые споры, угроза номер два - проводимая некоторыми участниками мировой экономики монетарная политика и ее влияние на финансовые рынки. Угроза номер три - это уязвимость развивающихся стран, которые подвержены и страдают от перечисленных факторов», - пояснила Лагард. По ее словам, «нестабильность, вызванная торговыми спорами», является «главным фактором неопределенности развития мировой экономики и ведет к ухудшению прогнозных показателей темпов роста».



В этой связи глава МВФ также привела ряд рекомендаций, которых следует придерживаться Китаю для обеспечения стабильного развития.

Среди них «стоять на своем и придерживаться выбранного курса, предпринимать меры только в том случае, когда это необходимо, во-вторых, допустить снижение темпов экономического роста и проводить дальнейшую перебалансировку экономики в целях перехода от высокоскоростного к высококачественному развитию экономики КНР».



В-третьих, «создать такие условия для частного бизнеса, государственных предприятий, домашних и иностранных игроков на внутреннем рынке Китая, чтобы они могли развиваться и преуспевать». И, наконец, «содействовать усилению открытости экономики КНР, что не только отвечает интересам Китая, но и принесет выгоды остальному миру», сказала Лагард.



«Если Китай прислушается к этим рекомендациям и будет стабильно следовать им, то будет развиваться стабильно и обеспечит пользу всему китайскому народу», - подытожила глава МВФ.



МВФ, Лагард: Прогноз роста экономики Китая в 2019 году понижен до 6,2%.



Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2019 год до 6,2%. Об этом заявила во вторник директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард.



В апрельском аналитическом докладе фонд прогнозировал рост ВВП Китая в 2018-2019 гг. на 6,6% и 6,4% соответственно.



«Прогноз развития экономики Китая на этот год - 6,6%, на будущий год - 6,2%», - сказала Лагард журналистам после проведения 3-го круглого стола в формате «1 + 6» (шесть крупнейших международных финансово-экономических организаций и Китай).

«Мы видим стабильный рост китайской экономики в этом году. Он обеспечен потреблением, сектором услуг, экспортом, инвестициями и промышленностью», - добавила директор - распорядитель МВФ.



Она также отметила, что Китай достиг «большого прогресса в перебалансировке экономики, в том числе за счет предотвращения финансовых рисков, снижения государственных займов, а также продвижения реформ открытости». «Это позволило обеспечить переход от высокоскоростного к высококачественному развитию экономики КНР, что более чем приветствуется», - указала Лагард.



Заказы в производственном секторе Германии в целом выросли на 0,3% м/м.



Заказы в производственном секторе Германии в целом выросли на 0,3% м/м после роста на 2,5% в августе, сообщило Федеральное агентство статистики. Экономисты ожидали сокращения заказов на 0,6%. Внутренние заказы в сентябре выросли на 2,8%, заказы из стран еврозоны – на 2,4%. Заказы из стран, не входящих в еврозону, в сентябре сократились на 3,7%. Заказы сократились на 2,2% г/г.



Минфин РФ анонсировал беспрецедентный рост расходов на оборону и безопасность.



Правительство России в ближайшие три года резко увеличит расходы на оборону и национальную безопасность.



Об этом во вторник сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы Минфина Анатолий Попов.

«Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн. 160 млрд. рублей за три года. Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось», - заявил Попов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.



Финансирование силовых ведомств будет поступательно увеличиваться каждый год. В открытой части бюджета оно составит 2,382 трлн. рублей в следующем году, 2,456 трлн. - в 2020-м и 2,523 трлн. - в 2020-м.



Однако основные траты запланированы по статьям с грифом «секретно».

«Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета», - рассказал Попов.



Исходя из общей цифры расходов, заложенной в принятый Госдумой проект закона о бюджете, это около 5,4 трлн. рублей в следующем году, 5,698 трлн. рублей - в 2020-м и 6 трлн. - в 2021-м.



В сумме силовики останутся крупнейшей статьей расходов федеральной казны: в 2019-м году на них будет потрачено в 1,7 раза больше, чем на поддержку Пенсионного фонда (3,2 трлн. рублей), и почти в 7 раз больше, чем на развитие системы образования (0,8 трлн. рублей).



Отдельно предусмотрены расходы на увеличение оплаты труда сотрудников силовых ведомств, рост денежного довольствия военнослужащих и набор новых контрактников, сообщил Попов.

В общей сложности на эти цели будет выделено 84 млрд. рублей, а численность служащих по контракту планируется увеличить на 10 тысяч человек в 2019 году, заявил чиновник.

В случае ужесточения санкций США Минфин готов и дальше сокращать социальные расходы, сообщил в конце сентября глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

Санкции, которые, как ожидается, запретят иностранным инвесторам кредитовать правительство РФ через государственные облигации, «будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы», подчеркнул он.



Крупный бизнес в РФ готовится к падению рубля и нехватке технологий.



Санкции США, которые, по словам премьера Дмитрия Медведева, стали для России «источником самореализации» и «собственного развития», продолжают вызывать страх у подавляющего большинства представителей бизнеса.



86% топ-менеджеров и собственников крупнейших российских предприятий назвали расширение санкционного режима риском для своей деятельности.

Игнорировать санкции могут лишь 3% бизнесменов, показал опрос Института Адизеса, в котором участвовали более тысячи владельцев компаний и генеральных директоров.



Апрельское расширение ограничений США, хотя напрямую касалось лишь «Русала» и «Реновы» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в реальности затронуло 95% респондентов, показало исследование: бизнес массово жаловался на девальвацию рубля и нестабильность финансовых рынков.



Дальнейшее падение российской валюты в случае ужесточения санкций назвали угрозой 34% респондентов. Почти столько же - 35% - заявили, что негативный эффект окажут ограничения на поставку в Россию товаров и технологий.

Еще 31% назвали ключевым риском ограничения на валютные операции госбанков.



В том санкции будут расширены в ближайшие полгода не сомневается никто из тысячи опрошенных бизнесменов. Примерно половина считают такой сценарий «очень вероятным», а оставшиеся - просто «вероятным».



Так или иначе весь бизнес РФ уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, отмечает член генсовета «Деловой России» Михаил Левчук. «Мы все в этом котле варимся с 2014 года. Кто-то более успешно, кто-то менее. Кто-то вышел из бизнеса, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков», - констатирует он.



Сценарий торгов среды на украинском валютном межбанке предопределили высокая ликвидность доллара на фоне заметного сжатия гривневой ликвидности.



Во-вторых, вопреки ожиданиям, нерезиденты не стали скупать дешевеющую СКВ, а напротив, оказались в первых рядах продавцов доллара. Рискнем предположить, что поводом для этого действия «варягов» стала нехватка гривни на более привлекательные, чем валютный рынок, проекты. Например, рынок ценных бумаг, включая казенные ОВГЗ и нацбанковские депосертификаты.



В-третьих, откату курса доллара на межбанке способствовал регулятор, проведя валютный аукцион таким образом, чтобы на рынке остался избыток СКВ.



В-четвертых, не будем забывать, что к среде растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно реализовать на межбанке.



К 07 ноября курс безналичного доллара «утаптывает» новые, более низкие, чем 28,00 UAH/USD, рыночные уровни. Думается, какое-то время курс «американца» задержится ниже этой концептуальнозначимой цифры, стимулируя появление на рынке части вышеупомянутого СКВ-изобилия. Очевидный тренд на ужесточение монетарных показателей наверняка заставит держателей доллара задуматься о целесообразности пролонгации «сидения на мешках с валютой» на фоне ползучего снижения ее курса и нехватке гривневого инструмента.



Вторым этапом этого проекта НБУ, по всей видимости, станет масштабная скупка доллара в свои резервы.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Moody's: темпы роста мировой экономики в 2018 году составят 3,3%, в 2019 году - 2,9%.Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service на 2019 год сохраняет «стабильный» прогноз по кредитоспособности мирового суверенного сектора.Как говорится в отчете Moody's, в этом прогнозе рост мировой экономики, который продолжается, хотя и замедляющимися темпами, уравновешен усиливающейся неопределенностью относительно экономической и финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.Несмотря на то, что ряд рисков может негативно повлиять на кредитоспособность суверенных эмитентов в течение ближайших 12-18 месяцев, три четверти из 138 рейтингуемых Moody's стран имеют «стабильный» прогноз рейтингов, а 15 стран – «позитивный». Рейтинги 19 суверенных эмитентов имеют «негативный» прогноз, при том, что год назад негативный прогноз имели 22 государства.«Наш стабильный прогноз по суверенным рейтингам на 2019 год отражает как продолжающийся рост мировой экономики, так и рост внутриполитических и геополитических рисков, - отметил управляющий директор международной группы оценки суверенных рисков Аластер Уилсон. - Несмотря на в целом стабильный прогноз, мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12-18 месяцев».Агентство Moody's ожидает, что темпы роста мировой экономики в 2018 году достигнут своего максимального значения в 3,3%, а в 2019 году замедлятся до 2,9%.По мнению агентства, в странах с развитой экономикой, входящих в G20, темпы подъема ВВП ослабеют с 2,3% в этом году до 1,9% в следующем. По этому сценарию будут развиваться события во всех ключевых экономиках, включая США и Германию. В странах с развивающейся экономикой, входящих в G20, наблюдается большее разнообразие, хотя средние темпы роста их ВВП в 2019 году замедлятся до 4,6% с 5% в 2018 году.Замедление экономического роста означает, что закрывается окно возможностей, когда государства могли бы принять меры для решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов, отмечают аналитики Moody's.Высокий уровень долга, замедление экономического роста и повышение процентных ставок делают суверенных заемщиков уязвимыми перед экономическими потрясениями, которые могу привести к увеличению долговой нагрузки и стоимости заимствований до неприемлемых уровней. Ряд развивающихся и пограничных рынков особо подвержены рискам, связанным с ужесточением условий финансирования на мировых рынках и усилением политики торгового протекционизма в США.Кредитные условия для всех суверенных эмитентов в более долгосрочной перспективе будут зависеть от успехов в проведении реформ, направленных на решение указанных проблем.Как и в предыдущие годы, непредвиденные внутриполитические и геополитические события представляют собой ключевой риск. В эту категорию входят и внешняя политика США, создающая все более значительную угрозу для глобальных экономических ожиданий и мирового экономического роста, и противостояние на Корейском полуострове, и региональный конфликт на Ближнем Востоке, и внутренние (на первый взгляд) события в отдельных странах, такие как Brexit и бюджетные проблемы в Италии.МВФ, Лагард: Торговые споры - угроза развитию мировой экономики.Торговые трения, проводимая отдельными странами монетарная политика и ее влияние на финансовые рынки, а также уязвимость экономик развивающихся стран составляют угрозу развитию глобальной экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.«Когда я смотрю на глобальную экономику, то могу сказать, что она развивается достаточно оптимистично. Однако я не могу в очередной раз не отметить существующие угрозы», - сказала Лагард, выступая перед журналистами в правительственной резиденции «Дяоюйтай» после проведения третьего круглого стола в формате «1+6» (шесть крупнейших международных финансово-экономических организаций и Китай).«Угроза номер один - это торговые споры, угроза номер два - проводимая некоторыми участниками мировой экономики монетарная политика и ее влияние на финансовые рынки. Угроза номер три - это уязвимость развивающихся стран, которые подвержены и страдают от перечисленных факторов», - пояснила Лагард. По ее словам, «нестабильность, вызванная торговыми спорами», является «главным фактором неопределенности развития мировой экономики и ведет к ухудшению прогнозных показателей темпов роста».В этой связи глава МВФ также привела ряд рекомендаций, которых следует придерживаться Китаю для обеспечения стабильного развития.Среди них «стоять на своем и придерживаться выбранного курса, предпринимать меры только в том случае, когда это необходимо, во-вторых, допустить снижение темпов экономического роста и проводить дальнейшую перебалансировку экономики в целях перехода от высокоскоростного к высококачественному развитию экономики КНР».В-третьих, «создать такие условия для частного бизнеса, государственных предприятий, домашних и иностранных игроков на внутреннем рынке Китая, чтобы они могли развиваться и преуспевать». И, наконец, «содействовать усилению открытости экономики КНР, что не только отвечает интересам Китая, но и принесет выгоды остальному миру», сказала Лагард.«Если Китай прислушается к этим рекомендациям и будет стабильно следовать им, то будет развиваться стабильно и обеспечит пользу всему китайскому народу», - подытожила глава МВФ.МВФ, Лагард: Прогноз роста экономики Китая в 2019 году понижен до 6,2%.Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2019 год до 6,2%. Об этом заявила во вторник директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард.В апрельском аналитическом докладе фонд прогнозировал рост ВВП Китая в 2018-2019 гг. на 6,6% и 6,4% соответственно.«Прогноз развития экономики Китая на этот год - 6,6%, на будущий год - 6,2%», - сказала Лагард журналистам после проведения 3-го круглого стола в формате «1 + 6» (шесть крупнейших международных финансово-экономических организаций и Китай).«Мы видим стабильный рост китайской экономики в этом году. Он обеспечен потреблением, сектором услуг, экспортом, инвестициями и промышленностью», - добавила директор - распорядитель МВФ.Она также отметила, что Китай достиг «большого прогресса в перебалансировке экономики, в том числе за счет предотвращения финансовых рисков, снижения государственных займов, а также продвижения реформ открытости». «Это позволило обеспечить переход от высокоскоростного к высококачественному развитию экономики КНР, что более чем приветствуется», - указала Лагард.Заказы в производственном секторе Германии в целом выросли на 0,3% м/м.Заказы в производственном секторе Германии в целом выросли на 0,3% м/м после роста на 2,5% в августе, сообщило Федеральное агентство статистики. Экономисты ожидали сокращения заказов на 0,6%. Внутренние заказы в сентябре выросли на 2,8%, заказы из стран еврозоны – на 2,4%. Заказы из стран, не входящих в еврозону, в сентябре сократились на 3,7%. Заказы сократились на 2,2% г/г.Минфин РФ анонсировал беспрецедентный рост расходов на оборону и безопасность.Правительство России в ближайшие три года резко увеличит расходы на оборону и национальную безопасность.Об этом во вторник сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы Минфина Анатолий Попов.«Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн. 160 млрд. рублей за три года. Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось», - заявил Попов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.Финансирование силовых ведомств будет поступательно увеличиваться каждый год. В открытой части бюджета оно составит 2,382 трлн. рублей в следующем году, 2,456 трлн. - в 2020-м и 2,523 трлн. - в 2020-м.Однако основные траты запланированы по статьям с грифом «секретно».«Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета», - рассказал Попов.Исходя из общей цифры расходов, заложенной в принятый Госдумой проект закона о бюджете, это около 5,4 трлн. рублей в следующем году, 5,698 трлн. рублей - в 2020-м и 6 трлн. - в 2021-м.В сумме силовики останутся крупнейшей статьей расходов федеральной казны: в 2019-м году на них будет потрачено в 1,7 раза больше, чем на поддержку Пенсионного фонда (3,2 трлн. рублей), и почти в 7 раз больше, чем на развитие системы образования (0,8 трлн. рублей).Отдельно предусмотрены расходы на увеличение оплаты труда сотрудников силовых ведомств, рост денежного довольствия военнослужащих и набор новых контрактников, сообщил Попов.В общей сложности на эти цели будет выделено 84 млрд. рублей, а численность служащих по контракту планируется увеличить на 10 тысяч человек в 2019 году, заявил чиновник.В случае ужесточения санкций США Минфин готов и дальше сокращать социальные расходы, сообщил в конце сентября глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.Санкции, которые, как ожидается, запретят иностранным инвесторам кредитовать правительство РФ через государственные облигации, «будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы», подчеркнул он.Крупный бизнес в РФ готовится к падению рубля и нехватке технологий.Санкции США, которые, по словам премьера Дмитрия Медведева, стали для России «источником самореализации» и «собственного развития», продолжают вызывать страх у подавляющего большинства представителей бизнеса.86% топ-менеджеров и собственников крупнейших российских предприятий назвали расширение санкционного режима риском для своей деятельности.Игнорировать санкции могут лишь 3% бизнесменов, показал опрос Института Адизеса, в котором участвовали более тысячи владельцев компаний и генеральных директоров.Апрельское расширение ограничений США, хотя напрямую касалось лишь «Русала» и «Реновы» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в реальности затронуло 95% респондентов, показало исследование: бизнес массово жаловался на девальвацию рубля и нестабильность финансовых рынков.Дальнейшее падение российской валюты в случае ужесточения санкций назвали угрозой 34% респондентов. Почти столько же - 35% - заявили, что негативный эффект окажут ограничения на поставку в Россию товаров и технологий.Еще 31% назвали ключевым риском ограничения на валютные операции госбанков.В том санкции будут расширены в ближайшие полгода не сомневается никто из тысячи опрошенных бизнесменов. Примерно половина считают такой сценарий «очень вероятным», а оставшиеся - просто «вероятным».Так или иначе весь бизнес РФ уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, отмечает член генсовета «Деловой России» Михаил Левчук. «Мы все в этом котле варимся с 2014 года. Кто-то более успешно, кто-то менее. Кто-то вышел из бизнеса, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков», - констатирует он.Сценарий торгов среды на украинском валютном межбанке предопределили высокая ликвидность доллара на фоне заметного сжатия гривневой ликвидности.Во-вторых, вопреки ожиданиям, нерезиденты не стали скупать дешевеющую СКВ, а напротив, оказались в первых рядах продавцов доллара. Рискнем предположить, что поводом для этого действия «варягов» стала нехватка гривни на более привлекательные, чем валютный рынок, проекты. Например, рынок ценных бумаг, включая казенные ОВГЗ и нацбанковские депосертификаты.В-третьих, откату курса доллара на межбанке способствовал регулятор, проведя валютный аукцион таким образом, чтобы на рынке остался избыток СКВ.В-четвертых, не будем забывать, что к среде растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно реализовать на межбанке.К 07 ноября курс безналичного доллара «утаптывает» новые, более низкие, чем 28,00 UAH/USD, рыночные уровни. Думается, какое-то время курс «американца» задержится ниже этой концептуальнозначимой цифры, стимулируя появление на рынке части вышеупомянутого СКВ-изобилия. Очевидный тренд на ужесточение монетарных показателей наверняка заставит держателей доллара задуматься о целесообразности пролонгации «сидения на мешках с валютой» на фоне ползучего снижения ее курса и нехватке гривневого инструмента.Вторым этапом этого проекта НБУ, по всей видимости, станет масштабная скупка доллара в свои резервы.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68394 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4348 раз. Подякували: 7880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 06.11.18

дядя Caша » Вів 06 лис, 2018 13:50 0 74

дядя Caша Вів 06 лис, 2018 13:50 Итоги: Прогнозы 05.11.18

дядя Caша » Пон 05 лис, 2018 13:33 0 68

дядя Caша Пон 05 лис, 2018 13:33 Итоги: Прогнозы 02.11.18

дядя Caша » П'ят 02 лис, 2018 13:39 0 253

дядя Caша П'ят 02 лис, 2018 13:39