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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 08 лис, 2018 13:24 Итоги: Энепргетика 08.11.18



По состоянию на 6.40 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до $72,07 за баррель.



Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1%, до $61,73 за баррель.



Участники торгов продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год, появившиеся днем ранее. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.



«ОПЕК и Россия могут использовать сокращение добычи нефти для поддержки цен на нефть на уровне $70 за баррель», - сказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

В то же время рост цен на нефть ограничивают данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 2,43 миллиона баррелей.



Нефть в среду продолжала снижаться.

Нефтяные фьючерсы снизились в среду — котировки в США упали до самого низкого уровня за почти восемь месяцев после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти выросли на седьмую неделю подряд, а запасы бензина неожиданно поднялись.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть сорта WTI c поставкой в декабре упала на 54 цента, или 0,9%, до $61,67 за баррель, снизившись восьмую сессию подряд. По данным «Итогов», закрытие было самым низким с середины марта.



Январская нефть сорта Brent снизилась на 6 центов, или менее 0,1%, до $72,07 за баррель на ICE Futures Europe - самый низкий уровень закрытия с 17 августа.



Это последовало за глубоким снижением на последних сессиях и происходит перед встречей Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников в эти выходные, что может привести к сокращению поставок.



Нефтяные трейдеры также с интересом оценивали результаты среднесрочных выборов. Некоторые аналитики говорят, что раскол в Вашингтоне может заставить администрацию Трампа смягчить жесткую позицию по таким странам, как Иран, в то время как другие отметили, что демократический контроль над Палатой представителей может вызвать давление на нормы, ограничивающие производство сланцевой нефти.



«Если бы не риски после промежуточных выборов ... нефть была бы ниже», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors. Учитывая рост фондовых рынков, «нефть может поймать импульс, но мы считаем, что это будет непродолжительным, поскольку запасы нефти увеличиваются».



«Добыча ОПЕК в октябре снизилась до 33,04 миллиона баррелей в день, согласно опросу S&P Global Platts, опубликованному в среду. Она снизилась на 30 000 баррелей в день с 22-месячного максимума сентября.



Декабрьский бензин потерял почти 2,8% до $1,647 за галлон. Это был самый низкий уровень с декабря 2017 года.



Декабрьский топочный мазут вырос на 2,2% до $2,237 за галлон.



Данные Минэнерго США по запасам нефти и реакция рынка на них.



Управление энергетической информации Минэнерго США в среду опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно этим данным, за неделю до 2 ноября:

запасы сырой нефти: + 5,783 млн. баррелей;

запасы в Кушинге: + 2,.419 млн. баррелей;

запасы бензина: + 1,.852 млн. баррелей;

запасы дистиллятов: - 3,465 млн. баррелей.

загруженность НПЗ: + 0,60%.

добыча нефти в США: + 400 тыс баррелей до 11,6 млн. баррелей в день.

стратегический резерв нефти в США: - 200 тыс баррелей до 654,7 млн. баррелей.



Американский институт нефти (API) ранее опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным API, за неделю до 2 ноября:

запасы сырой нефти: +7,83 млн;

запасы в Кушинге: +3,07 млн;

запасы бензина: -1,2 млн;

запасы дистиллятов: -3,64 млн.



Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.



Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидались следующие цифры за отчетный период:

запасы сырой нефти: +1,625 млн;

запасы бензина: -1,862 млн;

запасы дистиллятов: -1,469 млн;

запасы сырой нефти в Кушинге: +2,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



Цены на нефть снижаются в реакции на данные Минэнерго по запасам нефти в США и особенно на данные о росте производства нефти. Снижение носит весьма умеренный характер, поскольку непосредственно перед отчетом прошла волна продаж. Также сказалось меньшее увеличение запасов относительно данных API.



Минэнерго США предсказало рекордный за три года избыток нефти.



Сланцевая революция в США получила второе дыхание, благодаря усилиям России и ОПЕК, которые сократили добычу, взвинтили цены и подняли денежные потоки сланцевых компаний, позволив тем увеличить инвестиции.



Объемы сланцевой добычи в Штатах продолжают опережать прогнозы: к концу третьего квартала общее производство нефти в стране достигло 11,24 млн. баррелей в сутки, отчиталось американское Минэнерго в ежемесячном докладе.



С начала года объемы выросли на 1,3 млн. баррелей в день, а к концу года рост составит 1,6 млн. баррелей. Это на треть больше, чем Минэнерго прогнозировало всего месяц назад, и в 5 раз превышает прогноз, данный в начале прошлого года.



Де-факто сланцевики опережают оценки аналитиков правительства на полтора года: их текущее производство соответствует уровням, которые Минэнерго ожидало увидеть лишь в конце 2019 года. Новый прогноз на следующий год тем временем также повышен - с 12,16 до 12,31 млн. баррелей в день.



Мировой рынок «черного золота», который почти два года жил в условиях, когда предложение было меньше спроса, вернулся в состояние избытка, который будет только усиливаться, прогнозирует Минэнерго.



На конец III квартала глобальное производство превышала потребности мировой экономики на 170 тысяч баррелей в сутки, к концу года эта цифра вырастет до 690 тысяч баррелей, а к середине 2019-го достигнет 1,19 млн. баррелей ежедневно.

Дисбаланс, как следует из оценок, станет рекордным с 2015 года, когда 1,5 млн. баррелей «лишней» ежедневной добычи обвалили цены до 12-летнего минимума в $27 за бочку Brent.



Избыточные баррели уже начинают заполнять хранилища. За время действия соглашения ОПЕК+ коммерческие запасы в странах ОЭСР сократились с 3,029 до 2,806 млрд. баррелей.



За третий квартал они увеличились на 51 млн. баррелей, а концу следующего года достигнут 3 млрд. баррелей - уровня, с которого стартовала историческая сделка добывающих стран.

Проблему видят и на уровне ОПЕК, рассказали Bloomberg источники в картеле. По их словам, на встрече в Абу-Даби в ближайшие выходные министры ОПЕК+ снова будут обсуждать сокращение добычи.



Чтобы остановить сланцевое цунами, цены должны опуститься в район 40 долларов за баррель, предупреждают эксперты Института энергетики и финансов: при таких котировках рост добычи замедлится до 0,3 млн. баррелей в день в 2019-м году и сменится спадом - на 0,6 млн. баррелей в сутки в 2020-м.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно изменяются на фоне сообщений об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, при этом рост сдерживают еженедельные данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране.Нефть в среду продолжала снижаться.Нефтяные фьючерсы снизились в среду — котировки в США упали до самого низкого уровня за почти восемь месяцев после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти выросли на седьмую неделю подряд, а запасы бензина неожиданно поднялись.Данные Минэнерго США по запасам нефти и реакция рынка на них.Управление энергетической информации Минэнерго США в среду опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно этим данным, за неделю до 2 ноября:запасы сырой нефти: + 5,783 млн. баррелей;запасы в Кушинге: + 2,.419 млн. баррелей;запасы бензина: + 1,.852 млн. баррелей;запасы дистиллятов: - 3,465 млн. баррелей.загруженность НПЗ: + 0,60%.добыча нефти в США: + 400 тыс баррелей до 11,6 млн. баррелей в день.стратегический резерв нефти в США: - 200 тыс баррелей до 654,7 млн. баррелей.Американский институт нефти (API) ранее опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным API, за неделю до 2 ноября:запасы сырой нефти: +7,83 млн;запасы в Кушинге: +3,07 млн;запасы бензина: -1,2 млн;запасы дистиллятов: -3,64 млн.Статистика API составляются на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидались следующие цифры за отчетный период:запасы сырой нефти: +1,625 млн;запасы бензина: -1,862 млн;запасы дистиллятов: -1,469 млн;запасы сырой нефти в Кушинге: +2,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Цены на нефть снижаются в реакции на данные Минэнерго по запасам нефти в США и особенно на данные о росте производства нефти. Снижение носит весьма умеренный характер, поскольку непосредственно перед отчетом прошла волна продаж. Также сказалось меньшее увеличение запасов относительно данных API.Минэнерго США предсказало рекордный за три года избыток нефти.Сланцевая революция в США получила второе дыхание, благодаря усилиям России и ОПЕК, которые сократили добычу, взвинтили цены и подняли денежные потоки сланцевых компаний, позволив тем увеличить инвестиции.Объемы сланцевой добычи в Штатах продолжают опережать прогнозы: к концу третьего квартала общее производство нефти в стране достигло 11,24 млн. баррелей в сутки, отчиталось американское Минэнерго в ежемесячном докладе.С начала года объемы выросли на 1,3 млн. баррелей в день, а к концу года рост составит 1,6 млн. баррелей. Это на треть больше, чем Минэнерго прогнозировало всего месяц назад, и в 5 раз превышает прогноз, данный в начале прошлого года.Де-факто сланцевики опережают оценки аналитиков правительства на полтора года: их текущее производство соответствует уровням, которые Минэнерго ожидало увидеть лишь в конце 2019 года. Новый прогноз на следующий год тем временем также повышен - с 12,16 до 12,31 млн. баррелей в день.Мировой рынок «черного золота», который почти два года жил в условиях, когда предложение было меньше спроса, вернулся в состояние избытка, который будет только усиливаться, прогнозирует Минэнерго.На конец III квартала глобальное производство превышала потребности мировой экономики на 170 тысяч баррелей в сутки, к концу года эта цифра вырастет до 690 тысяч баррелей, а к середине 2019-го достигнет 1,19 млн. баррелей ежедневно.Дисбаланс, как следует из оценок, станет рекордным с 2015 года, когда 1,5 млн. баррелей «лишней» ежедневной добычи обвалили цены до 12-летнего минимума в $27 за бочку Brent.Избыточные баррели уже начинают заполнять хранилища. За время действия соглашения ОПЕК+ коммерческие запасы в странах ОЭСР сократились с 3,029 до 2,806 млрд. баррелей.За третий квартал они увеличились на 51 млн. баррелей, а концу следующего года достигнут 3 млрд. баррелей - уровня, с которого стартовала историческая сделка добывающих стран.Проблему видят и на уровне ОПЕК, рассказали Bloomberg источники в картеле. По их словам, на встрече в Абу-Даби в ближайшие выходные министры ОПЕК+ снова будут обсуждать сокращение добычи.Чтобы остановить сланцевое цунами, цены должны опуститься в район 40 долларов за баррель, предупреждают эксперты Института энергетики и финансов: при таких котировках рост добычи замедлится до 0,3 млн. баррелей в день в 2019-м году и сменится спадом - на 0,6 млн. баррелей в сутки в 2020-м.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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