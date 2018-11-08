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фондовый рынок 08.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 08 лис, 2018 13:28 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.11.18 США



Фондовый рынок США на торгах 07 ноября вырос.

Биржевые индексы позитивно отреагировали на итоги промежуточных выборов.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 500 пунктов в конце среды после новостей о том, что Джефф Сешионс подал в отставку с поста генерального прокурора, а не его место назначается начальником штаба Трампа Мэтью Г. Уитакер — об этом среду в твиттере сообщил президент Дональд Трамп.



Индекс Dow поднялся на 505 пунктов, или на 2%, до 26 142 пункта после итогов промежуточных выборов во вторник, которые развеяли неопределенность, сказывавшуюся на настроениях инвесторов.



Трамп неоднократно высказывался в адрес Сешионса по расследованию вмешательства России в выборы в США. Смена генерального прокурора, в свою очередь, создает некоторую неопределенность в отношении статуса такого расследования. Тем не менее, фондовый рынок, похоже, избавился от этих опасений.



Индекс S&P500 вырос на 1,9% до 2 809 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 2,4% до 7 551 пункта. Рост всех трех индексов стал лучшим за несколько недель.



Эти данные свидетельствуют о позитивной реакции рынка на итоги состоявшихся во вторник промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы сохранили за собой большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса.



«Не следует ожидать, что ситуация в экономике ухудшится лишь потому, что палаты Конгресса США контролируют разные партии, - заявил соучредитель финансовой Carlyle Group Давида Рубинштейна. - Когда палаты Конгресса контролируют разные партии, им приходится вырабатывать компромисс, если они хотят чего-то добиться. Иногда это приводит к позитивным результатам».



«Самое важное в том, что участники рынка теперь успокоились, - отметил в свою очередь главный экономист компании Spartan Market Securities Питер Кардилло. - Период неопределенности остался позади». Теперь инвестиции в инфраструктуру могут стать той областью, в которой администрация президента Дональда Трампа найдет возможности для взаимодействия с руководством демократов в Палате представителей.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,13%, до 26 180,30 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,12%, до 2 813,89 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 2,64%, до 7 570,75 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос.

Европейский фондовый рынок в среду вырос, вместе с ралли на других рынках, так как инвесторы вернулись к акциям из-за ожиданий того, что завершение промежуточных выборов увеличит определенность на рынке.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,06%. Во вторник индекс снизился на 0,3%.



Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,3%, обе валюты выросли на фоне общего ослабления доллара США.



Промежуточные выборы в США прошли в целом в соответствии с прогнозами, приведя к разделённому конгрессу, в котором демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили контроль над сенатом. В то время как результат может сделать сложным для президента Трампа продвижение его законодательной повестки, на текущий момент инвесторы были оптимистичны, так как неопределенность текущего момент уменьшилась.



Инвесторы, вероятно, переместили внимание на заседание ФРС, которое закончится в четверг, хотя, как ожидается, она не будет изменять процентные ставки. Вопросы торговой войны также могут вернуться на повестку дня, когда новости по выборам уже были получены.

Германский совет экономических экспертов заявил, что экономический рост, как ожидается, будет замедлятся в этом году из-за более высокий рисков для внешней торговли и более высокой неопределенности в мире. Подчеркивая зависимость главной экономики Европы от международной торговли.



Акции испанских банков выросли, так как верховный суд решил, что потребители, а не банки, должна платить связанный с ипотекой налог, что потенциально экономит финансовым институтам миллиарды евро компенсаций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,06%. Во вторник индекс снизился на 0,3%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,09% и составил 7 117,28 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,83% до 11 579,10 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,24% — на отметке 5 137,94 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне подъема на американских рынках после промежуточных выборов в конгресс США, при этом китайские площадки снизились на продолжающихся опасениях торговых трений со Штатами.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,22%, до 2635,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1333,98 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,31%, до 26227,72 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2092,63 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 1,82%, до 22486,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,53%, до 5928,2 пункта.



Основным фактором поддержки настроений азиатских инвесторов стал рост на биржах США в среду. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам промежуточных выборов в конгресс демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.



В то же время оптимизм из США не помог рынкам Китая, где по-прежнему сохраняются опасения, связанные с торговыми противоречиями между Пекином и Вашингтоном.



Промежуточные выборы в США прошли, Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, но это не уменьшило обеспокоенность рынков по поводу торгового конфликта между Китаем и США.



Инвесторы поэтому особое внимание обратили на внешнеторговые данные из Китая. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса страны в октябре вырос до $34,01 с $31,7 миллиарда, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне $35 миллиардов. При этом экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт - на 21,4%, что превзошло ожидания аналитиков.



В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, японский концерн Toshiba Corporation сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере ¥1,082 триллиона ($9,56 миллиарда) против убытка годом ранее. Кроме того, компания объявила о выходе из бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) в США в рамках плана реструктуризации компании. Акции компании по итогам торгов подорожали на 12,7%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи поднялся на 1,37% - до 2445,34 пункта, а РТС - на 1,14%, до 1164,27 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1%, до $72,03 за баррель.



Акции Сбербанка прибавили в цене 2,07%, «ЛУКОЙЛа» — 2,36%, обыкновенные акции «Газпрома» — 1,19%, бумаги Московской биржи — 1,43%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подешевели на 0,04%.



Результаты выборов в Конгресс США не оказали никакого влияния на российский рынок.



Российский рынок 07-го растет. «Быки» проснулись далеко не сразу, но как только рынок увидел, что американский конгресс будет работать примерно в том же составе, что и ранее, под «чутким руководством республиканцев», интереса к риску сразу стало больше. Теперь, когда интриги в этом больше нет, участники торгов готовы покупать те бумаги, которые неплохо просели в октябре и начале ноября.



Однако является ли текущий рыночный подъем своеобразной подготовкой к Christmas rally (рождественскому ралли) — большой вопрос. Индекс Мосбиржи в среду вернулся к уровню, откуда в середине октября начались лавинообразные продажи. Если рынок… завтра попытается продолжить подъем, то это будет хорошо, будем говорить о смене среднесрочного тренда. Если атака окажется пробной и не слишком удачной, то у инвесторов будет время на переосмысление происходящего.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 07 ноября повысился на 0,55 пункта или на 0,09% до уровня 585,90 пунктов.



Объем торгов за день составил 540,57 млн. грн., акциями наторговали 0,84 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 06 ноября ПФТС-индекс повысился на 6,23 пункта или на 1,08% до уровня 585,35 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 270,88 пунктов или на 85,98% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 ноября, сессия в ПФТС.



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды с различной динамикой в ожидании результатов промежуточных выборов в конгресс США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,68%, до 2641,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1340,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,1%, до 26147,69 пункта, корейский KOSPI - на 0,52%, до 2078,69 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, до 22085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, до 5896,9 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.



Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что сейчас основной вопрос заключается в том, приведет ли результат промежуточных выборов к уменьшению влияния Дональда Трампа на конгресс, и в том, как он отразится на его политике в области торговли и других сферах.



В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, во вторник после закрытия торгов японский автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере ¥51,9 миллиарда ($459,6 миллиона), что на 7,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 2,62%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,09% - до 585,9 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 540,57 млн. грн., в том числе акциями - 0,84 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Укрнафты (+0,39%), Центрэнерго (+0,19%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,29%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,41% - до 1786,65 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,06% - до 448,84 пункта при объеме торгов 1,43 млн. злотых (10,7 млн. грн.).



Среди индексных акций худшую динамику демонстрировала бумаги «Кернела» (-3,02%), агрохолдинга ИМК (-2,87%) и «Овостара» (-0,88%).

Дорожали только акции «Агротона» (+15,36%).



К полудню четверга, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее.



По состоянию на 06.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,61% - до 2657,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1348,41 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,91%, до 26380,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,46%, до 2109,44 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 5922,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2%, до 22520,57 пункта.



Основным фактором для оптимизма азиатских инвесторов стал резкий рост американских фондовых индексов в среду на фоне промежуточных выборов в США. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам выборов демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.



Ралли на японском рынке стало следствием роста на биржах США.



Кроме того, инвесторы отыгрывают статистику из Китая, согласно которой профицит торгового баланса страны в октябре вырос до $34,01 миллиарда с $31,7 миллиарда, экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт - на 21,4%, что превысило ожидания аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне подъема на американских рынках после промежуточных выборов в конгресс США, при этом китайские площадки снизились на продолжающихся опасениях торговых трений со Штатами.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,22%, до 2635,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1333,98 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,31%, до 26227,72 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2092,63 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 1,82%, до 22486,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,53%, до 5928,2 пункта.



Основным фактором поддержки настроений азиатских инвесторов стал рост на биржах США в среду. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам промежуточных выборов в конгресс демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.



В то же время оптимизм из США не помог рынкам Китая, где по-прежнему сохраняются опасения, связанные с торговыми противоречиями между Пекином и Вашингтоном.



Промежуточные выборы в США прошли, Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, но это не уменьшило обеспокоенность рынков по поводу торгового конфликта между Китаем и США.



Инвесторы поэтому особое внимание обратили на внешнеторговые данные из Китая. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса страны в октябре вырос до $34,01 с $31,7 миллиарда, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне $35 миллиардов. При этом экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт - на 21,4%, что превзошло ожидания аналитиков.



В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, японский концерн Toshiba Corporation сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере ¥1,082 триллиона ($9,56 миллиарда) против убытка годом ранее. Кроме того, компания объявила о выходе из бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) в США в рамках плана реструктуризации компании. Акции компании по итогам торгов подорожали на 12,7%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США на торгах 07 ноября вырос.Биржевые индексы позитивно отреагировали на итоги промежуточных выборов.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 500 пунктов в конце среды после новостей о том, что Джефф Сешионс подал в отставку с поста генерального прокурора, а не его место назначается начальником штаба Трампа Мэтью Г. Уитакер — об этом среду в твиттере сообщил президент Дональд Трамп.Индекс Dow поднялся на 505 пунктов, или на 2%, до 26 142 пункта после итогов промежуточных выборов во вторник, которые развеяли неопределенность, сказывавшуюся на настроениях инвесторов.Трамп неоднократно высказывался в адрес Сешионса по расследованию вмешательства России в выборы в США. Смена генерального прокурора, в свою очередь, создает некоторую неопределенность в отношении статуса такого расследования. Тем не менее, фондовый рынок, похоже, избавился от этих опасений.Индекс S&P500 вырос на 1,9% до 2 809 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 2,4% до 7 551 пункта. Рост всех трех индексов стал лучшим за несколько недель.Эти данные свидетельствуют о позитивной реакции рынка на итоги состоявшихся во вторник промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы сохранили за собой большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса.«Не следует ожидать, что ситуация в экономике ухудшится лишь потому, что палаты Конгресса США контролируют разные партии, - заявил соучредитель финансовой Carlyle Group Давида Рубинштейна. - Когда палаты Конгресса контролируют разные партии, им приходится вырабатывать компромисс, если они хотят чего-то добиться. Иногда это приводит к позитивным результатам».«Самое важное в том, что участники рынка теперь успокоились, - отметил в свою очередь главный экономист компании Spartan Market Securities Питер Кардилло. - Период неопределенности остался позади». Теперь инвестиции в инфраструктуру могут стать той областью, в которой администрация президента Дональда Трампа найдет возможности для взаимодействия с руководством демократов в Палате представителей.Европейский фондовый рынок в среду вырос.Европейский фондовый рынок в среду вырос, вместе с ралли на других рынках, так как инвесторы вернулись к акциям из-за ожиданий того, что завершение промежуточных выборов увеличит определенность на рынке.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,06%. Во вторник индекс снизился на 0,3%.Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,3%, обе валюты выросли на фоне общего ослабления доллара США.Промежуточные выборы в США прошли в целом в соответствии с прогнозами, приведя к разделённому конгрессу, в котором демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили контроль над сенатом. В то время как результат может сделать сложным для президента Трампа продвижение его законодательной повестки, на текущий момент инвесторы были оптимистичны, так как неопределенность текущего момент уменьшилась.Инвесторы, вероятно, переместили внимание на заседание ФРС, которое закончится в четверг, хотя, как ожидается, она не будет изменять процентные ставки. Вопросы торговой войны также могут вернуться на повестку дня, когда новости по выборам уже были получены.Германский совет экономических экспертов заявил, что экономический рост, как ожидается, будет замедлятся в этом году из-за более высокий рисков для внешней торговли и более высокой неопределенности в мире. Подчеркивая зависимость главной экономики Европы от международной торговли.Акции испанских банков выросли, так как верховный суд решил, что потребители, а не банки, должна платить связанный с ипотекой налог, что потенциально экономит финансовым институтам миллиарды евро компенсаций.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне подъема на американских рынках после промежуточных выборов в конгресс США, при этом китайские площадки снизились на продолжающихся опасениях торговых трений со Штатами.Основным фактором поддержки настроений азиатских инвесторов стал рост на биржах США в среду. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам промежуточных выборов в конгресс демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.В то же время оптимизм из США не помог рынкам Китая, где по-прежнему сохраняются опасения, связанные с торговыми противоречиями между Пекином и Вашингтоном.Промежуточные выборы в США прошли, Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, но это не уменьшило обеспокоенность рынков по поводу торгового конфликта между Китаем и США.Инвесторы поэтому особое внимание обратили на внешнеторговые данные из Китая. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса страны в октябре вырос до $34,01 с $31,7 миллиарда, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне $35 миллиардов. При этом экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт - на 21,4%, что превзошло ожидания аналитиков.В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, японский концерн Toshiba Corporation сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере ¥1,082 триллиона ($9,56 миллиарда) против убытка годом ранее. Кроме того, компания объявила о выходе из бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) в США в рамках плана реструктуризации компании. Акции компании по итогам торгов подорожали на 12,7%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1%, до $72,03 за баррель.Акции Сбербанка прибавили в цене 2,07%, «ЛУКОЙЛа» — 2,36%, обыкновенные акции «Газпрома» — 1,19%, бумаги Московской биржи — 1,43%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подешевели на 0,04%.Результаты выборов в Конгресс США не оказали никакого влияния на российский рынок.Российский рынок 07-го растет. «Быки» проснулись далеко не сразу, но как только рынок увидел, что американский конгресс будет работать примерно в том же составе, что и ранее, под «чутким руководством республиканцев», интереса к риску сразу стало больше. Теперь, когда интриги в этом больше нет, участники торгов готовы покупать те бумаги, которые неплохо просели в октябре и начале ноября.Однако является ли текущий рыночный подъем своеобразной подготовкой к Christmas rally (рождественскому ралли) — большой вопрос. Индекс Мосбиржи в среду вернулся к уровню, откуда в середине октября начались лавинообразные продажи. Если рынок… завтра попытается продолжить подъем, то это будет хорошо, будем говорить о смене среднесрочного тренда. Если атака окажется пробной и не слишком удачной, то у инвесторов будет время на переосмысление происходящего.Как сообщалось, во вторник 06 ноября ПФТС-индекс повысился на 6,23 пункта или на 1,08% до уровня 585,35 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 270,88 пунктов или на 85,98% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 ноября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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