Итоги: Прогнозы 08.11.18

Додано: Чет 08 лис, 2018 13:34

Рост экономики Германии замедлится в 2019 году.По прогнозам, рост экономики Германии замедлится из-за торговых конфликтов и высокой степени неопределенности в мире. Экономические эксперты правительства Германии отмечают тесную связь крупнейшей экономики Европы и международной торговли.Экономика Германии в 2018 году вырастет на 1,6% с на 2,2% в прошлом году, а в 2019 год рост замедлится до 1,5%. Это представляет собой существенное понижение прогнозов. Советники ожидали роста на 2,3% в этом году и на 1,8% в следующем. Экономике Германии мешают неблагоприятные демографические изменения. По прогнозам МВФ рост в 2018 и в 2019 году должен составить 1,9%.Эксперты призывают к отмене налога «солидарности», введенный в 1991 году с доходов в размере 5,5%, направляемый на финансирование развития Восточной Германии.Число занятых в Германии в 2019 году составит 45,3 млн. человек против 44,3 млн. человек в 2017 году, а уровень безработицы снизится до 5,2%, и до 4,9% в 2019 году. ЕЦБ следует обеспечить успешный переход к нормальной монетарной политике, чтобы стабилизировать Еврозону.Аукцион российского госдолга закончился провалом третью неделю подряд.Минфин России третью неделю подряд терпит неудачу при попытке занять для бюджета деньги на рынке.На аукционах облигаций федерального займа в среду ведомство снова не смогло продать весь запланированный объем.Из заявленных 20 млрд. рублей Минфин привлек только 11,1 млрд., даже несмотря на то, что покупателям были предложены заметные скидки к рыночным ценам.Оба аукциона можно считать «провальными», констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Минфин предлагал 10-летние ОФЗ 26224 на 10 млрд. рублей, но спрос составил только 9 млрд. В руках инвесторов в итоге оказались бумаги на 6,5 млрд. рублей с доходностью на 2 б.п. выше рынка.На втором размещение продавали 5-летние ОФЗ также на 10 млрд. рублей. Хотя спрос превысил предложение (12,7 млрд. рублей), банки и инвестфонды были готовы покупать лишь при ставках существенно выше текущих.Минфин разместил бумаги на 4,7 млрд. рублей с доходностью на 5 б.п. выше рыночной.Инвесторов снова пугают санкции, отмечает Майк Уоркман, портфельный управляющий DG19 Management в Москве: накануне Госдеп объявил о начале консультаций по второму раунду мер за применение химического оружия.Итоги выборов в конгресс подлили масла в огонь. «Демократы очень хотели добавить антироссийских санкций, но палата представителей, находясь под контролем республиканцев, сдерживала этот настрой, - объясняет научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. - Переход палаты представителей под контроль демократов позволит им сильнее продвигать санкционные инициативы».С начала апреля нерезиденты, которые два года были крупнейшим кредитором правительства России, играя на высоких процентных ставках рублевых активов, вывели из ОФЗ 520 млрд. рублей.«Поведение инвесторов скорее упреждающее, чем основанное на объективной оценке действий американских властей. Они играют на опережение», - заявил в среду замминистра финансов Сергей Сторчак.Тем не менее «никаких упаднических настроений в Минфине нет и не предвидится», - заверил он.Напомним, по итогам III квартала Минфин провалил план по займам на рынке, сумев заянть 200 млрд. рублей вместо заявленных 450 млрд. Кварталом ранее результат был еще хуже - 197 млрд. из 450.План на III квартал Минфин сократил на треть - с 450 до 310 млрд. рублей. По итогам октября он выполнялся с двукратным отставанием от графика.Сюжет торгов безналичным долларом на украинском валютном межбанке в этот четверг подтвердил ожидания попыток смены тренда с «медвежьего» на «бычий» безналичной пары доллар-гривня.«Базовыми» основаниями для этих перемен стали затянувшиеся с 02 ноября ежедневные потери средневзвешенного курса «американца». Пора и честь знать.Во-вторых, к четвергу заметно выросла гривневая ликвидность, облегчив жизнь держателям СКВ, которым 08-го можно было не появляться с «необязательными» продажами СКВ ради гривни.Наконец, в третьих, вследствие затянувшегося «зеленого» «антиралли». Цен безналичного «американца» наконец-то обрела необходимую для возобновления покупок привлекательность.Заметим, что смена тренда на межбанке происходит достаточно плавно, без надрывов и курсовых скачков/провалов. Чего, собственно, и добивается регулятор.Рискнем предположить сохранение «мягкого» «бычьего» тренда на пятничной сессии валютного межбанка, которому в дополнение к вышеперечисленным факторам «поможет» пресловутый «пятничный синдром» и вхождение в «старый надежный» доллар значительной части отечественного бизнеса и банков ради комфортного отдыха 10-11 ноября.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv