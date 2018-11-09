Итоги: Энергетика 09.11.18

Опасения, связанные с риском переизбытка предложения сырья на мировом рынке, привели к снижению цен на «черное золото» примерно на 20% с достигнутых в начале октября максимумов за четыре года. Тогда стоимость нефти активно росла в ожидании вступления в силу американских санкций в отношении Ирана 5 ноября. Однако после того, как стало известно о послаблениях в санкциях, цены на нефть стали снижаться. Цены на нефть продолжают снижаться и в настоящее время официально вступили в «медвежью» фазу, снизившись на 20% по сравнению с пиковыми октябрьскими значениями. При этом эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может снизиться до уровня $68,59-69,69 за баррель. Таким образом, стоимость нефтяной смеси может опуститься ниже отметки в $70 за баррель впервые с апреля текущего года. Экспорт стран ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, и это оказывает давление на цены на нефть. При этом замедление роста мировой экономики остается ключевым фактором риска для нефти.

Объём добычи нефти в Саудовской Аравии, РФ и США вырос перед введением санкций США против нефтяного сектора Ирана, что, как ожидалось, внесёт вклад к сокращение мирового предложения. Санкции возобновились в начале недели, но США дало 8 странам временное освобождение от санкций, позволив покупать иранскую нефть.



На неделе до 2 ноября объем добычи нефти в США вырос на 400.000 баррелей в день до 11,6 млн. баррелей, по данным Администрации энергетической информации США (EIA). Это является рекордным уровнем.



EIA также сообщила о росте запасов нефти на прошлой неделе на 5,8 млн. баррелей, это стало седьмой неделей роста запасов подряд.



Данные по добычи последовали за обновленным прогнозом EIA, представленным в четверг. В нем повышались прогнозы объёма добычи нефти в США в 2018 и 2019 гг. На 2019 г. правительство ожидает среднего уровня добычи 12,06 млн. баррелей.

В то время как ранее опасения, связанные с санкциями против Ирана, ранее служили поводами для роста цен на нефть, октябрьское падение отчасти отражает ожидания, что повышение объёма добычи в Саудовской Аравии и РФ в значительной степени компенсирует потери предложения.



По опросу S&P Global Platts, объем добычи Саудовской Аравии в октябре вырос до 10,67 млн. баррелей в день. Это наиболее высокий уровень за 30-летнюю историю опроса. Также по нему оценивается, что объем добычи стран ОПЕК в октябре снизился на 30.000 баррелей в день до 33,04 млн. баррелей.



Согласно агентству Bloomberg, объем добычи РФ в октябре вырос до постсоветского рекорда 11,4 млн. баррелей в день.



В то время как как нефтедобывающие страны, ведомые Саудовской Аравией и РФ, увеличили добычу, Ливия, в которой продолжается гражданская войны, удивила в последнее время высоким объёмом экспорта.



Данные китайского правительства показали, что страна в октябре импортировала 9,61 млн. баррелей день, после того, как объем переработки вырос в сентябре до рекордного уровня, что указывает на рост спроса на нефть.



Распродажа по нефти в прошлом месяце была использована китайскими перерабатывающими предприятиями до накопления запасов иранской нефти перед введением санкций США. Данные Bloomberg показал, что в октябре поставки иранской нефти в Китай выросли до 741 тыс. баррелей в день. Это второй по величине поставок месяц в году.