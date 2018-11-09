Итоги: Энергетика 09.11.18

По состоянию на 6.50 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до $70,69 за баррель.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,25%, до $60,52 за баррель.
Опасения, связанные с риском переизбытка предложения сырья на мировом рынке, привели к снижению цен на «черное золото» примерно на 20% с достигнутых в начале октября максимумов за четыре года. Тогда стоимость нефти активно росла в ожидании вступления в силу американских санкций в отношении Ирана 5 ноября. Однако после того, как стало известно о послаблениях в санкциях, цены на нефть стали снижаться.
Цены на нефть продолжают снижаться и в настоящее время официально вступили в «медвежью» фазу, снизившись на 20% по сравнению с пиковыми октябрьскими значениями.
При этом эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может снизиться до уровня $68,59-69,69 за баррель. Таким образом, стоимость нефтяной смеси может опуститься ниже отметки в $70 за баррель впервые с апреля текущего года.
Экспорт стран ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, и это оказывает давление на цены на нефть. При этом замедление роста мировой экономики остается ключевым фактором риска для нефти.
Фьючерсы на нефть в четверг снизились, по WTI снижение продолжается девять сессий подряд, в результате чего цена перешла на территорию медвежьего рынка. Фоном для снижения цены послужил роста добычи нефти основными производителями, что оживило опасения избытка предложения на рынке.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1, или на 1,6%, до $60,67 за баррель, это минимальный уровень закрытия с марта. С максимума 3 октября ближайший контракт снизился более чем на 20%, что является одним из определений «медвежьего» рынка. Фьючерс снизился на территорию «медвежьего» рынка после наиболее длительного периода бычьего рынка с начала 2015 г.
Январский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $1,42, или на 2%, до $70,65 за баррель.
Объём добычи нефти в Саудовской Аравии, РФ и США вырос перед введением санкций США против нефтяного сектора Ирана, что, как ожидалось, внесёт вклад к сокращение мирового предложения. Санкции возобновились в начале недели, но США дало 8 странам временное освобождение от санкций, позволив покупать иранскую нефть.
На неделе до 2 ноября объем добычи нефти в США вырос на 400.000 баррелей в день до 11,6 млн. баррелей, по данным Администрации энергетической информации США (EIA). Это является рекордным уровнем.
EIA также сообщила о росте запасов нефти на прошлой неделе на 5,8 млн. баррелей, это стало седьмой неделей роста запасов подряд.
Данные по добычи последовали за обновленным прогнозом EIA, представленным в четверг. В нем повышались прогнозы объёма добычи нефти в США в 2018 и 2019 гг. На 2019 г. правительство ожидает среднего уровня добычи 12,06 млн. баррелей.
В то время как ранее опасения, связанные с санкциями против Ирана, ранее служили поводами для роста цен на нефть, октябрьское падение отчасти отражает ожидания, что повышение объёма добычи в Саудовской Аравии и РФ в значительной степени компенсирует потери предложения.
По опросу S&P Global Platts, объем добычи Саудовской Аравии в октябре вырос до 10,67 млн. баррелей в день. Это наиболее высокий уровень за 30-летнюю историю опроса. Также по нему оценивается, что объем добычи стран ОПЕК в октябре снизился на 30.000 баррелей в день до 33,04 млн. баррелей.
Согласно агентству Bloomberg, объем добычи РФ в октябре вырос до постсоветского рекорда 11,4 млн. баррелей в день.
В то время как как нефтедобывающие страны, ведомые Саудовской Аравией и РФ, увеличили добычу, Ливия, в которой продолжается гражданская войны, удивила в последнее время высоким объёмом экспорта.
Данные китайского правительства показали, что страна в октябре импортировала 9,61 млн. баррелей день, после того, как объем переработки вырос в сентябре до рекордного уровня, что указывает на рост спроса на нефть.
Распродажа по нефти в прошлом месяце была использована китайскими перерабатывающими предприятиями до накопления запасов иранской нефти перед введением санкций США. Данные Bloomberg показал, что в октябре поставки иранской нефти в Китай выросли до 741 тыс. баррелей в день. Это второй по величине поставок месяц в году.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,