Процентная ставка при открытии депозита.

Додано: Суб 10 лис, 2018 16:45

При размещении денег на депозите, будущему счастливому обладателю договора, предлагается выбор в порядке начисления процентов. Как правило это проценты в конце срока депозита, или капиталлизация процентов. или проценты ежемесячно.

И вот такой вопрос....Есть ли где то ресурс, на котором был бы калькулятор начисления процентов при условии капиталлизации?

Только одна просьба - тему не раздувать - кто то либо знает подобный ресурс либо не знает, так как самому все считать утомительно.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.