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Процентная ставка при открытии депозита.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:45

Процентная ставка при открытии депозита.

При размещении денег на депозите, будущему счастливому обладателю договора, предлагается выбор в порядке начисления процентов. Как правило это проценты в конце срока депозита, или капиталлизация процентов. или проценты ежемесячно.
И вот такой вопрос....Есть ли где то ресурс, на котором был бы калькулятор начисления процентов при условии капиталлизации?
Только одна просьба - тему не раздувать - кто то либо знает подобный ресурс либо не знает, так как самому все считать утомительно.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:23

Re: Процентная ставка при открытии депозита.

Немного дополню тему. Абсолютно все банки имеют в своем распоряжении свои персональные странички в интернете, но лишь на некоторых есть ,,депозитные калькуляторы,, при помощи которых можно проверить правильность начисления процентов по депозиту.

Как примеры...

https://deposits.privatbank.ua/static/a ... &csid=null


Калькулятор тут же, на этом же сайте, - но отчего то при сравнению с действительностью - есть немалые расхождения.
https://finance.ua/ru/calc/deposit


https://fin-calc.org.ua/ru/deposit/calculate/
И тут есть неточности.


Более - менее точно работает вот этот ресурс. Один, но все же более менее....

https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov



Возможно кто нибудь еще что знает ресурс? --- с точным расчетом, учитывая все виды налогообложения депозитов и процентов по депозитам

Меня интересует - есть ли где то в паутине независимый от всех банков еще сайт с депозитным калькулятором?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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