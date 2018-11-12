Итоги: Энергетика 12.11.18

Додано: Пон 12 лис, 2018 13:31

Трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре.



В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.



Объем добычи нефти в Саудовской Аравии, РФ и США вырос перед введением санкций США против иранского энергетического сектора. Санкции начались в начале недели, но США предоставили освобождение для восьми стран, позволив им покупать иранскую нефть.



В среду Администрация энергетической информации сообщила, что добыча в США выросла на неделе, закончившейся 2 ноября, на 400 000 баррелей в день до 11,6 млн. баррелей.



S&P Global Platts сообщило, что комитет по наблюдению за выполнение соглашения об ограничению добычи ОПЕК и стран вне ОПЕК, может рекомендовать сокращение добычи на 1 млн. баррелей в день для компенсации увеличения добычи от РФ и Саудовской Аравии.



Руководитель Saudi Aramco должен прибыть в Москву для встречи с руководителем Роснефти и другими руководителями нефтяной отрасли.



Санкции Ирана ранее помогли росту цен на нефть. Разворот цен в октябре стал отражением роста добычи в Саудовской Аравии и РФ, который по большей части компенсировал снижение добычи Ираном. Объявление об освобождениях от выполнения санкций восьми стран усилило опасения избытка предложения.



Объем добычи Саудовской Аравии в октябре, согласно опросу S&P Global Platts, вырос до 10,67 млн. баррелей. Это наиболее высокий объем за 30-летнюю историю опроса.

По данным Bloomberg, объем добычи нефти в РФ вырос в октябре до постсоветского максимума 11,4 млн. баррелей в день.

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