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фондовый рынок 12.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 12 лис, 2018 13:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.11.18 США



Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились - инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания FOMC Федрезерва США.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,77%, до 25989,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,65%, до 7406,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2781,01 пункта.



FOMC ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.



В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Аналитики ожидали более сильного снижения показателя - до 98 пунктов.



Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.



По мнению портфельного менеджера GW&K Investment Management Аарона Кларка, до конца года в центре внимания инвесторов будут макроэкономические данные. Предсказуемая реакция рынка на промежуточные выборы это подтвердила.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,77%, до 25 989,30 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,92%, до 2 781,01 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,65%, до 7 406,90 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу снизился

Европейский фондовый рынок снизился в пятницу, фоном для снижение стали перспективы продолжения ужесточения денежной политики ФРС и разочарования от некоторых отчетностей корпораций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,37%, после небольшого роста в четверг. За неделю индекс вырос на 0,3%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара фунт-доллар снизилась на 0,6%.



Мировые рынки акций снизились в четверг после заседания ФРС, которая не изменила процентные ставки. Новости удержали инвесторов от положительной реакции на положительные данные по экономическому росту в Великобритании.



Италия осталась предметом беспокойства в Европе, после того как Европейская комиссия в четверг предупредила, что она обеспокоена ситуацией с долгом страны, и что для страны нет будущего вне единой валюты.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,37%, после небольшого роста в четверг. За неделю индекс вырос на 0,3%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,49% и составил 7 105,34 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,02% до 11 529,16 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,48% — на отметке 5 106,75 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника главным образом ростом индексов, демонстрируя коррекцию вверх после распродажи в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,22%, до 2630,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,53%, до 1361,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился к закрытию на 0,12%, до 25633,18 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,27%, до 2080,44 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,09%, до 22269,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, до 5941,3 пункта.



В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем на 2% после заседания FOMC Федрезерва США, а также после выхода слабых китайских статданных.



Поддерживающим фактором для бирж в понедельник стали растущие цены на нефть после сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует сократить ее добычу в декабре. Накануне министр энергетики королевства Халид аль-Фалих отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. При этом затем, сегодня аль-Фалих также заявил, что альянсу ОПЕК+ может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.



Несмотря на некоторое восстановление азиатских торговых площадок в понедельник, аналитики выражают беспокойство в связи с замедлением роста экономики Китая и значительным госдолгом страны.



Экономика Поднебесной действительно не сможет вернуться к тем темпам роста, которые она демонстрировала ранее, если Китай не сможет серьезно сократить долг.



Акции японской SoftBank Group подешевели на 0,09%. Компания сообщила в понедельник, что получила разрешение от Токийской бирже на размещение 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp 19 декабря. В случае высокого спроса на бумаги листинг может принести SoftBank Group до $23 миллиардов.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 1,44% - до 2403,47 пункта, а РТС - на 2,93%, до 1121,38 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,5%, до $70,31 за баррель.

Нефть марки Brent на пятничных торгах ушла ниже важного уровня - 70 долларов за баррель, установив минимумы с апреля месяца. При этом рынок энергоносителей от максимумов, установленных в начале октября, потерял почти 20%. Здесь сказались и «исключения» для основных потребителей иранской нефти и уверенный рост запасов и добычи в США, а также неожиданные разговоры в Саудовской Аравии о том, «как жить без ОПЕК. На таком фоне инвесторы игнорируют предстоящую встречу мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого рынок может получить порцию хороших новостей в виде рекомендаций по снижению добычи в рамках соглашения. В результате нефть осталась без поддержки и несет существенные потери.



Акции Сбербанка упали в цене на 3,52%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 2,74%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 1,27%, самой Московской биржи — на 3,21%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 0,73%.



По итогам пятницы российский рынок понес существенные потери. Новая порция санкционных новостей хотя и не оказала существенного влияния на рынок, настроение инвесторам испортила. Основным же фактором вновь стала динамика внешних площадок.



Остается добавить, что «в РТС сломлена последняя волна роста, с технической точки зрения индикаторы могут продолжить снижение.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 09 ноября повысился на 1,60 пункта или на 0,27% до уровня 595,83 пунктов.



Объем торгов за день составил 709,35 млн. грн., акциями наторговали 3,11 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 08 ноября ПФТС-индекс повысился на 8,33 пункта или на 1,42% до уровня 594,23 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 280,81 пунктов или на 89,13% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в пятницу, отыгрывая итоги очередного заседания FOMC Федрезерва США.



По состоянию на 6.21 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,29% - до 2601,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1328,88 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,4%, до 25598,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,41%, до 2084,44 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,43%, до 5902,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,9%, до 22283,42 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов оказалось заявление ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания.



Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.



Инвесторы восприняли заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку.



Результаты заседания ФРС и заявление регулятора не принесли сюрпризов, но они укрепили инвесторов во мнении, что в декабре грядет повышение ставки, и это оказало давление на рынок акций. Заявление ФРС вышло после недавнего резкого роста на биржах, и трейдеры получили возможность зафиксировать прибыль после ралли.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением индексов после того, как результаты ноябрьского заседания ФРС США укрепили инвесторов во мнении, что в декабре регулятор повысит ставку.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,39%, до 2598,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1328,19 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,39%, до 25601,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,31%, до 2086,09 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,05%, до 22250,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 5921,8 пункта.



Инвесторы в пятницу отыгрывали заявление FOMC ФРС США по тогам двухдневного ноябрьского заседания.

Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, отметив при этом продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Данное заявление регулятора было воспринято рынками как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году.



Создается такое ощущение, что сохраняющийся курс ФРС на ужесточение денежной политики свел на нет рост на рынках после промежуточных выборов в США.



Определенное влияние на рынки оказала новая статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков.







Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,27% - до 595,83 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 709,35 млн. грн., в том числе акциями - 3,11 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Укртелекома (+3,7%), Райффайзен Банка Аваль (+0,9%) и Укрнафты (+0,01%).



Отрицательная динамика зафиксирована только в акциях Центрэнерго (-2,1%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,26% - до 1791,23 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,05% - до 447,47 пункта при объеме торгов 0,28 млн. злотых (2,1 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (-1,46%), «Астарты» (-1%) и «Кернела» (-0,39%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 05 – 09 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 574,05 к отметке 595,83 пунктов, прибавив 21,78 пункта или 3,79%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,44 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 29 октября – 02 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 561,05 к отметке 574,05 пунктов, прибавив 13,94 пункта или 2,48%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 11,575 млн. грн.



К полудню понедельника, 12 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе после снижения индексов региона в пятницу, инвесторы ожидают статистику из Китая позднее на текущей неделе.



По состоянию на 6.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,67% - до 2616,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,57%, до 1349,07 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,31%, до 25681,27 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,22%, до 2081,43 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,23% и составлял 5935,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 22464,21 пункта.



В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода китайских статданных.

Итоги встречи американского регулятора, объявленные в прошлый четверг, 8 ноября, укрепили ожидания рынков повышения ставки в декабре. В ноябре ставка была ожидаемо сохранена на уровне 2-2,25% годовых.



При этом в пятницу, 09 ноября, стало известно, что годовая инфляция в Китае в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%.

Показатели оказались на уровне ожиданий, при этом если годовой показатель совпал со значением сентября, то в месячном выражении инфляция замедлилась с 0,7%. Индекс цен производителей составил ожидаемо 3,3% год к году против значения сентября в 3,6%.



Теперь участники рынка сохраняют свое внимание к Китаю: в среду, 14 ноября, инвесторы узнают показатели промышленного производства и розничной торговли в стране в октябре. Аналитики ожидают сохранения динамики роста обоих показателей за отчетный месяц по сравнению с предыдущим - на 5,8% и 9,2% соответственно.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника главным образом ростом индексов, демонстрируя коррекцию вверх после распродажи в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,22%, до 2630,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,53%, до 1361,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился к закрытию на 0,12%, до 25633,18 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,27%, до 2080,44 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,09%, до 22269,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, до 5941,3 пункта.



В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем на 2% после заседания FOMC Федрезерва США, а также после выхода слабых китайских статданных.



Поддерживающим фактором для бирж в понедельник стали растущие цены на нефть после сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует сократить ее добычу в декабре. Накануне министр энергетики королевства Халид аль-Фалих отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. При этом затем, сегодня аль-Фалих также заявил, что альянсу ОПЕК+ может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.



Несмотря на некоторое восстановление азиатских торговых площадок в понедельник, аналитики выражают беспокойство в связи с замедлением роста экономики Китая и значительным госдолгом страны.



Экономика Поднебесной действительно не сможет вернуться к тем темпам роста, которые она демонстрировала ранее, если Китай не сможет серьезно сократить долг.



Акции японской SoftBank Group подешевели на 0,09%. Компания сообщила в понедельник, что получила разрешение от Токийской бирже на размещение 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp 19 декабря. В случае высокого спроса на бумаги листинг может принести SoftBank Group до $23 миллиардов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились - инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания FOMC Федрезерва США.Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,77%, до 25989,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,65%, до 7406,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2781,01 пункта.FOMC ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. При этом в пресс-релизе по итогам заседания регулятор традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв также заявил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки.В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Аналитики ожидали более сильного снижения показателя - до 98 пунктов.Инвесторы также реагируют на слабые статданные из Китая, опасаясь замедления роста мировой экономики. Рост цен производителей в этой стране замедлился четвертый месяц подряд в октябре на фоне охлаждения внутреннего спроса и производственной активности. Кроме того, объемы продажи автомобилей в Китае также снизились в октябре, на 11% в годовом выражении.По мнению портфельного менеджера GW&K Investment Management Аарона Кларка, до конца года в центре внимания инвесторов будут макроэкономические данные. Предсказуемая реакция рынка на промежуточные выборы это подтвердила.Европейский фондовый рынок в пятницу снизилсяЕвропейский фондовый рынок снизился в пятницу, фоном для снижение стали перспективы продолжения ужесточения денежной политики ФРС и разочарования от некоторых отчетностей корпораций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,37%, после небольшого роста в четверг. За неделю индекс вырос на 0,3%.Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара фунт-доллар снизилась на 0,6%.Мировые рынки акций снизились в четверг после заседания ФРС, которая не изменила процентные ставки. Новости удержали инвесторов от положительной реакции на положительные данные по экономическому росту в Великобритании.Италия осталась предметом беспокойства в Европе, после того как Европейская комиссия в четверг предупредила, что она обеспокоена ситуацией с долгом страны, и что для страны нет будущего вне единой валюты.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника главным образом ростом индексов, демонстрируя коррекцию вверх после распродажи в пятницу.В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем на 2% после заседания FOMC Федрезерва США, а также после выхода слабых китайских статданных.Поддерживающим фактором для бирж в понедельник стали растущие цены на нефть после сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует сократить ее добычу в декабре. Накануне министр энергетики королевства Халид аль-Фалих отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. При этом затем, сегодня аль-Фалих также заявил, что альянсу ОПЕК+ может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.Несмотря на некоторое восстановление азиатских торговых площадок в понедельник, аналитики выражают беспокойство в связи с замедлением роста экономики Китая и значительным госдолгом страны.Экономика Поднебесной действительно не сможет вернуться к тем темпам роста, которые она демонстрировала ранее, если Китай не сможет серьезно сократить долг.Акции японской SoftBank Group подешевели на 0,09%. Компания сообщила в понедельник, что получила разрешение от Токийской бирже на размещение 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp 19 декабря. В случае высокого спроса на бумаги листинг может принести SoftBank Group до $23 миллиардов.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,5%, до $70,31 за баррель.Нефть марки Brent на пятничных торгах ушла ниже важного уровня - 70 долларов за баррель, установив минимумы с апреля месяца. При этом рынок энергоносителей от максимумов, установленных в начале октября, потерял почти 20%. Здесь сказались и «исключения» для основных потребителей иранской нефти и уверенный рост запасов и добычи в США, а также неожиданные разговоры в Саудовской Аравии о том, «как жить без ОПЕК. На таком фоне инвесторы игнорируют предстоящую встречу мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого рынок может получить порцию хороших новостей в виде рекомендаций по снижению добычи в рамках соглашения. В результате нефть осталась без поддержки и несет существенные потери.Акции Сбербанка упали в цене на 3,52%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 2,74%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 1,27%, самой Московской биржи — на 3,21%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 0,73%.По итогам пятницы российский рынок понес существенные потери. Новая порция санкционных новостей хотя и не оказала существенного влияния на рынок, настроение инвесторам испортила. Основным же фактором вновь стала динамика внешних площадок.Остается добавить, что «в РТС сломлена последняя волна роста, с технической точки зрения индикаторы могут продолжить снижение.Как сообщалось, в четверг 08 ноября ПФТС-индекс повысился на 8,33 пункта или на 1,42% до уровня 594,23 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 280,81 пунктов или на 89,13% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 ноября, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 12 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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