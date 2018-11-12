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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 12 лис, 2018 13:44 Итоги: Прогнозы 12.11.18



Индекс цен производителей - индикатор цен производителей товаров и услуг, в октябре вырос на 0,6% м/м и на 2,9% г/г - максимум с сентября 2012 года.



Базовый индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, отличающиеся волатильностью в октябре увеличился на 0,5%. Без учета цен на продукты питания, энергоносители и торговые услуги показатель в октябре повысился на 0,2%.

Прогноз роста индекса был +0,3%, а базового +0,2%.



Росту цен производителей США в октябре способствовало повышение цен на услуги на 0,7%, что стало самым значительным месячным ростом с начала 2016 года. Общий годовой индекс растет с начала 2016 года. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который ФРС использует как индикатор инфляции, указывал на скромные темпы инфляции в течение нескольких месяцев до сентября включительно. Индекс PCE в сентябре вырос на 0,1% м/м.



ВВП Великобритании в III квартале вырос на 2,5% г/г.



ВВП Великобритании в III квартале вырос на 2,5% относительно аналогичного периода год назад - максимальный быстрый темп роста с IV квартала 2016 года и на 0,6% кв/кв. Увеличения экспорта шло на фоне уменьшения импорта, в основном автомобилей.

Капиталовложения компаний за квартал уменьшилось, что негативно влияет на дальнейшие связи Великобритании с ЕС. Рост ВВП в октябре был нулевым, то есть британская экономика потеряла импульс.



Еврозона: Италия отказалась менять бюджет.



Италия не планирует пересматривать проект бюджета на следующий год в соответствии с требованиями Еврокомиссии, заявил итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо на встрече с представителями Ассоциации иностранной прессы в Риме. Он также дал понять, что не верит в какие-либо штрафные меры в отношении Италии со стороны Брюсселя.



Кроме того, итальянский вице-премьер выразил уверенность в том, что Италия останется в составе еврозоны. «Я гарантирую это как вице-премьер правительства», - цитирует его слова информагентства. «Времена изменились: за прошедший год я стал более уверен в том, что следует оставаться в еврозоне», - сказал он.



Правительство Италии должно не позднее 13 ноября представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, закладывающий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, и обвинила Рим в чрезмерно оптимистичных прогнозах. Ожидается, что 21 ноября Еврокомиссия утвердит свою позицию по пересмотренному документу.



Ди Майо заявил, что открыт к диалогу, но при этом не дал никаких сигналов о возможных уступках. «Мы дали обещания и будем их придерживаться, чтобы остаться страной, заслуживающей доверия», - сказал он, подчеркнув, что правительство Италии не будет откладывать обещанные меры, включая пособия малоимущим и снижение пенсионного возраста.



Согласно обновленным прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году (летом ожидалось 1,5%). В 2019 году экономика прибавит 1,2%, тогда как цель правительства Италии составляет 1,5%. В 2020 году ожидается усиление подъема до 1,3%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и 3,1% в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.

Ди Майо в пятницу подчеркнул, что дефицит в 2,4% ВВП достижим, поскольку экономический рост в Италии усилится благодаря предпринимаемым шагам.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB в ходе торгов в пятницу упал на 1,4%. Доходность 10-летних гособлигаций Италии повысилась на 4,4 базисного пункта, до 3,434%.



Угроза санкций и комментарии властей РФ нокаутировали ОФЗ.



Хотя уходящая неделя в России началась с праздника, рынку облигаций федерального займа отмечать нечего: в условиях возвращения темы санкций, обвала нефти и серии комментариев финансовых властей бонды показали максимальные потери за два месяца.

Госбумаги продолжают дешеветь в пятницу после заявления главы долгового департамента Министерства финансов РФ в четверг о планах вернуться к еженедельным продажам ОФЗ на 20-30 миллиардов рублей, несмотря на неполное размещение за день до этого.



09 ноября Константин Вышковский сказал, что Минфин хочет уйти от практики отказа от аукционов, а прежние объемы эмиссии ОФЗ восстановятся, когда будет ясность с внешними факторами, в том числе с санкциями.



Между тем, ПАО «Промсвязьбанк» прогнозирует, что кривая ОФЗ может подняться на 10-20 базисных пунктов, если центробанк повысит ключевую ставку.

Доходность ОФЗ 26207 может вырасти по итогам короткой недели на 29 базисных пунктов, или на максимум с первой недели сентября, ставка госбумаг с погашением в декабре 2022 года может увеличиться на 26 базисных пунктов.



Ниже представлены комментарии аналитиков и инвесторов:



National Asset Management Co.: Минфин амбициозен



«Краткосрочные перспективы рынка ОФЗ будут в основном зависеть от новых санкций, которые утвердит или не утвердит новый Конгресс, и от того, будут ли они предусматривать ограничения на торговлю ОФЗ. В среднесрочной перспективе рыночный тренд достаточно определен: доходности будут расти вслед за гособлигациями США и ЕМ, однако скорость этого процесса будет сильнее зависеть от продавцов, а не покупателей», - написал управляющий активами Андрей Вальехо.



«Учитывая текущие тенденции на рынках долга прочих развивающихся рынков и существенные геополитические риски, угрожающие российской экономике, план Минфина по размещению 1,5 триллиона рублей ОФЗ в следующем году видится нам несколько амбициозным».



ФК «Уралсиб»: усиление продаж.



Своим пятничным заявлением Вышковский попытался сгладить предыдущий комментарий, который «заметно усилил продажи», заметила руководитель дирекции анализа долговых инструментов Ольга Стерина.



«Ключевой вопрос сейчас - это вероятность расширения санкций США на госдолг РФ, и, если такое решение будет принято, премия в пару базисных пунктов будет ничтожна по сравнению с первоначальной волатильностью рынка», - говорится в утреннем обзоре Уралсиба.



УК «Райффайзен Капитал»: нивелирование премии.



«Пока не появится уверенность, что рынок ОФЗ действительно защищен от санкций, ничего у них не получится, по крайней мере в длинных бумагах», - отмечает портфельный менеджер Константин Артемов.



По его словам, можно предположить, что инвесторы надеются получить на аукционах премию в 7-10 базисных пунктов, однако это будет означать активные продажи перед ними и фактическое нивелирование премии.

«Это может привести к тому, что для рынка уже не будет достаточно и 10 пунктов, а Минфин, боюсь, и 10 не будет давать», - написал он.



Строить среднесрочную стратегию на результатах понедельничной сессии валютного межбанка, вероятно, не стоит, поскольку ликвидность торгов безналичным долларом валютированием «завтра» низкая. Однако, полагаю, в этом контексте может выручить рынок наличных, который при всей его понедельничной «вялой» торговой активности дает понять, что уже на ближайших торгах валютного межбанка, 13 ноября, высоковероятно курс безналичного «американца» приподнимется. Базисным основанием для реализации подобного сценария являются небезпочвенные ожидания падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.



Справедливости ради стоит напомнить, что уже на следующей сессии, в среду, валютный межбанк получит двойную порцию предложения экспортной СКВ, способную восстановить статус кво, вернув рынок «зеленого» безнала в прежнюю колею.



Таким образом, рынок безналичного «американца» снова высоковероятно подтвердит свое пребывание в режиме «курсовых качелей».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Индекс цен производителей +0,6% м/м +2,9% г/г.Индекс цен производителей - индикатор цен производителей товаров и услуг, в октябре вырос на 0,6% м/м и на 2,9% г/г - максимум с сентября 2012 года.Базовый индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, отличающиеся волатильностью в октябре увеличился на 0,5%. Без учета цен на продукты питания, энергоносители и торговые услуги показатель в октябре повысился на 0,2%.Прогноз роста индекса был +0,3%, а базового +0,2%.Росту цен производителей США в октябре способствовало повышение цен на услуги на 0,7%, что стало самым значительным месячным ростом с начала 2016 года. Общий годовой индекс растет с начала 2016 года. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который ФРС использует как индикатор инфляции, указывал на скромные темпы инфляции в течение нескольких месяцев до сентября включительно. Индекс PCE в сентябре вырос на 0,1% м/м.ВВП Великобритании в III квартале вырос на 2,5% г/г.ВВП Великобритании в III квартале вырос на 2,5% относительно аналогичного периода год назад - максимальный быстрый темп роста с IV квартала 2016 года и на 0,6% кв/кв. Увеличения экспорта шло на фоне уменьшения импорта, в основном автомобилей.Капиталовложения компаний за квартал уменьшилось, что негативно влияет на дальнейшие связи Великобритании с ЕС. Рост ВВП в октябре был нулевым, то есть британская экономика потеряла импульс.Еврозона: Италия отказалась менять бюджет.Италия не планирует пересматривать проект бюджета на следующий год в соответствии с требованиями Еврокомиссии, заявил итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо на встрече с представителями Ассоциации иностранной прессы в Риме. Он также дал понять, что не верит в какие-либо штрафные меры в отношении Италии со стороны Брюсселя.Кроме того, итальянский вице-премьер выразил уверенность в том, что Италия останется в составе еврозоны. «Я гарантирую это как вице-премьер правительства», - цитирует его слова информагентства. «Времена изменились: за прошедший год я стал более уверен в том, что следует оставаться в еврозоне», - сказал он.Правительство Италии должно не позднее 13 ноября представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, закладывающий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, и обвинила Рим в чрезмерно оптимистичных прогнозах. Ожидается, что 21 ноября Еврокомиссия утвердит свою позицию по пересмотренному документу.Ди Майо заявил, что открыт к диалогу, но при этом не дал никаких сигналов о возможных уступках. «Мы дали обещания и будем их придерживаться, чтобы остаться страной, заслуживающей доверия», - сказал он, подчеркнув, что правительство Италии не будет откладывать обещанные меры, включая пособия малоимущим и снижение пенсионного возраста.Согласно обновленным прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году (летом ожидалось 1,5%). В 2019 году экономика прибавит 1,2%, тогда как цель правительства Италии составляет 1,5%. В 2020 году ожидается усиление подъема до 1,3%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и 3,1% в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.Ди Майо в пятницу подчеркнул, что дефицит в 2,4% ВВП достижим, поскольку экономический рост в Италии усилится благодаря предпринимаемым шагам.Итальянский фондовый индекс FTSE MIB в ходе торгов в пятницу упал на 1,4%. Доходность 10-летних гособлигаций Италии повысилась на 4,4 базисного пункта, до 3,434%.Угроза санкций и комментарии властей РФ нокаутировали ОФЗ.Хотя уходящая неделя в России началась с праздника, рынку облигаций федерального займа отмечать нечего: в условиях возвращения темы санкций, обвала нефти и серии комментариев финансовых властей бонды показали максимальные потери за два месяца.Госбумаги продолжают дешеветь в пятницу после заявления главы долгового департамента Министерства финансов РФ в четверг о планах вернуться к еженедельным продажам ОФЗ на 20-30 миллиардов рублей, несмотря на неполное размещение за день до этого.09 ноября Константин Вышковский сказал, что Минфин хочет уйти от практики отказа от аукционов, а прежние объемы эмиссии ОФЗ восстановятся, когда будет ясность с внешними факторами, в том числе с санкциями.Между тем, ПАО «Промсвязьбанк» прогнозирует, что кривая ОФЗ может подняться на 10-20 базисных пунктов, если центробанк повысит ключевую ставку.Доходность ОФЗ 26207 может вырасти по итогам короткой недели на 29 базисных пунктов, или на максимум с первой недели сентября, ставка госбумаг с погашением в декабре 2022 года может увеличиться на 26 базисных пунктов.Ниже представлены комментарии аналитиков и инвесторов:National Asset Management Co.: Минфин амбициозен«Краткосрочные перспективы рынка ОФЗ будут в основном зависеть от новых санкций, которые утвердит или не утвердит новый Конгресс, и от того, будут ли они предусматривать ограничения на торговлю ОФЗ. В среднесрочной перспективе рыночный тренд достаточно определен: доходности будут расти вслед за гособлигациями США и ЕМ, однако скорость этого процесса будет сильнее зависеть от продавцов, а не покупателей», - написал управляющий активами Андрей Вальехо.«Учитывая текущие тенденции на рынках долга прочих развивающихся рынков и существенные геополитические риски, угрожающие российской экономике, план Минфина по размещению 1,5 триллиона рублей ОФЗ в следующем году видится нам несколько амбициозным».ФК «Уралсиб»: усиление продаж.Своим пятничным заявлением Вышковский попытался сгладить предыдущий комментарий, который «заметно усилил продажи», заметила руководитель дирекции анализа долговых инструментов Ольга Стерина.«Ключевой вопрос сейчас - это вероятность расширения санкций США на госдолг РФ, и, если такое решение будет принято, премия в пару базисных пунктов будет ничтожна по сравнению с первоначальной волатильностью рынка», - говорится в утреннем обзоре Уралсиба.УК «Райффайзен Капитал»: нивелирование премии.«Пока не появится уверенность, что рынок ОФЗ действительно защищен от санкций, ничего у них не получится, по крайней мере в длинных бумагах», - отмечает портфельный менеджер Константин Артемов.По его словам, можно предположить, что инвесторы надеются получить на аукционах премию в 7-10 базисных пунктов, однако это будет означать активные продажи перед ними и фактическое нивелирование премии.«Это может привести к тому, что для рынка уже не будет достаточно и 10 пунктов, а Минфин, боюсь, и 10 не будет давать», - написал он.Строить среднесрочную стратегию на результатах понедельничной сессии валютного межбанка, вероятно, не стоит, поскольку ликвидность торгов безналичным долларом валютированием «завтра» низкая. Однако, полагаю, в этом контексте может выручить рынок наличных, который при всей его понедельничной «вялой» торговой активности дает понять, что уже на ближайших торгах валютного межбанка, 13 ноября, высоковероятно курс безналичного «американца» приподнимется. Базисным основанием для реализации подобного сценария являются небезпочвенные ожидания падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.Справедливости ради стоит напомнить, что уже на следующей сессии, в среду, валютный межбанк получит двойную порцию предложения экспортной СКВ, способную восстановить статус кво, вернув рынок «зеленого» безнала в прежнюю колею.Таким образом, рынок безналичного «американца» снова высоковероятно подтвердит свое пребывание в режиме «курсовых качелей».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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