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фондовый рынок 13.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 13 лис, 2018 13:31 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.11.18 США



Фондовый рынок США в понедельник снизился.

Основные фондовые индексы США в понедельник снизились. Снижение акций Apple и Goldman Sachs Group давило на технологический и финансовый сектора.



Многие эксперты отмечают беспокойство, которое вызывает у американских корпораций продолжающаяся торговая война между США и КНР. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется к проведению в рамках саммита стран «Большой двадцатки» в конце ноября в Буэнос-Айресе, может не принести какого-либо существенного прогресса в разрешении текущего торгового конфликта между странами.

Игроки также расценили резкое падение котировок нефти, произошедшее за последний месяц, как еще один косвенный фактор, указывающий на охлаждение мировой экономики.



Среди негативных факторов также сохраняются неопределенность вокруг переговоров между Евросоюзом и Великобританией, которые пока не принесли каких-либо конкретных результатов. Кроме того, по-прежнему остается нерешенным спор между Италией и Еврокомиссией по поводу дефицита в проекте бюджета Италии на следующий год, против принятия которого возражают в ЕК.

Одним из лидеров падения на рынке акций США в понедельник среди крупных компаний оказалась Apple, чьи котировки на бирже Nasdaq упали на 5%. С 3 октября 2018 г., когда котировки корпорации достигли рекордной отметки $232,07 за акцию, падение по бумагам Apple уже превысило 16%.



Поводом для обвала акций компании стали опасения о замедлении спроса на продукцию Apple после сообщения от одного из поставщиков компании, Lumentum Holdings Inc., одного из ведущих производителей лазерных датчиков и оптоволокна.

В Lumentum Holdings, чьи котировки в понедельник рухнули на 33%, предупредили о существенном ухудшении прогноза по доходам компании, из-за того что «один из крупнейших клиентов компании попросил о существенном сокращении объема поставок лазерных диодов для 3D-сенсоров» во II квартале фискального года, который заканчивается в декабре.



Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5% на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны, согласно которому государство намерено добиваться полного возмещения всех выплат банку за организацию сделок с проблемным инвестфондом 1MDB.



Акции Goldman Sachs снизились на 7,5% после того, как министр финансов Малайзии заявил, что страна стремится полностью возвратить все комиссии, которые были заплачены при сделках для государственного фонда 1MDB.



Снижение Goldman Sachs стало самым большим тормозом для Dow.

Из 11 основных секторов S&P 500 наиболее сильно на снижение повлияли технологический и финансовый сектора.



Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизился на 3,5%, индекс акций финансового сектора снизился на 2,0%.



Акции энергетических компаний ускорили снижение к концу сессии на фоне снижения цен на нефть.



Выходной на рынке облигаций США сохранил сдержанным объем торговли. Объём торговли на биржах США бы 7,30 млрд. акций, по сравнению с 8,41 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.

Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 2,80 к 1, на Nasdaq 3,64 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,32%, до 25 377,18 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,97%, до 2 726,22 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обвалился на 2,78%, до 7 200,87 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился

Европейский фондовый рынок снизился в понедельник, фоном для снижение стали перспективы продолжения ужесточения денежной политики ФРС и разочарования от некоторых отчетностей корпораций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,43%, после падения на 0,37% в пятницу. За неделю индекс вырос на 0,3%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,38%, пара фунт-доллар снизилась на 0,5%.



Мировые рынки акций снизились после заседания ФРС, которая не изменила процентные ставки. Новости удержали инвесторов от положительной реакции на положительные данные по экономическому росту в Великобритании.



Италия осталась предметом беспокойства в Европе, после того как Европейская комиссия в четверг предупредила, что она обеспокоена ситуацией с долгом страны, и что для страны нет будущего вне единой валюты.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,43%, после снижения на 0,37% в пятницу.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,74% и составил 7 053,08 пункта.



Немецкий DAX упал на 1,77% до 11 325,44 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,93% — на отметке 5 059,09 пункта.







Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи упал на 0,4% - до 2393,81 пункта, а РТС - на 0,59%, до 1114,75 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,53%, до 67,65 RUB/USD, курс евро снизился на 1,05%, до 76,22 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,2%, до $70,30 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,55%, бумаги «Газпрома» опустились в цене на 1,5%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 0,68%, «АЛРОСы» — снизились на 0,8%. Московской биржи — на 0,32%,



Российский рынок в понедельник вошел в торги в хорошем настроении, однако к вечеру оптимизм улетучился. 12-го США отдыхают по случаю Дня ветеранов, новостей вечером тоже не будет, и перед закрытием рынок РФ оказался предоставленным сам себе. Обычно в такой ситуации индексы скорее умеренно снижаются, чем растут.



Индекс Мосбиржи стоит в непосредственной близости от 2 400 пунктов, и по-прежнему высоки шансы на возобновление продаж. Геополитический риск никуда не исчез, просто в Штатах выходной, а российские акции разучились продаваться и покупаться самостоятельно.



Давление на основные индикаторы РФ сохраняется, 13-го индекс Мосбиржи может опуститься в район 2370 пунктов, индекс РТС - в район 1100 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 12 ноября повысился на 3,02 пункта или на 0,51% до уровня 598,85 пунктов.



Объем торгов за день составил 267,19 млн. грн., акциями наторговали 0,67 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 09 ноября ПФТС-индекс повысился на 1,60 пункта или на 0,27% до уровня 595,83 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 283,83 пунктов или на 90,09% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе после снижения индексов региона в пятницу, инвесторы ожидают статистику из Китая позднее на текущей неделе.



По состоянию на 6.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,67% - до 2616,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,57%, до 1349,07 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,31%, до 25681,27 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,22%, до 2081,43 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,23% и составлял 5935,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 22464,21 пункта.



В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем 2% после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также после выхода китайских статданных.

Итоги встречи американского регулятора, объявленные в прошлый четверг, 8 ноября, укрепили ожидания рынков повышения ставки в декабре. В ноябре ставка была ожидаемо сохранена на уровне 2-2,25% годовых.



При этом в пятницу, 09 ноября, стало известно, что годовая инфляция в Китае в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%.

Показатели оказались на уровне ожиданий, при этом если годовой показатель совпал со значением сентября, то в месячном выражении инфляция замедлилась с 0,7%. Индекс цен производителей составил ожидаемо 3,3% год к году против значения сентября в 3,6%.



Теперь участники рынка сохраняют свое внимание к Китаю: в среду, 14 ноября, инвесторы узнают показатели промышленного производства и розничной торговли в стране в октябре. Аналитики ожидают сохранения динамики роста обоих показателей за отчетный месяц по сравнению с предыдущим - на 5,8% и 9,2% соответственно.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника главным образом ростом индексов, демонстрируя коррекцию вверх после распродажи в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,22%, до 2630,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,53%, до 1361,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился к закрытию на 0,12%, до 25633,18 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,27%, до 2080,44 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,09%, до 22269,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, до 5941,3 пункта.



В пятницу индексы АТР закрылись снижением до более чем на 2% после заседания FOMC Федрезерва США, а также после выхода слабых китайских статданных.



Поддерживающим фактором для бирж в понедельник стали растущие цены на нефть после сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует сократить ее добычу в декабре. Накануне министр энергетики королевства Халид аль-Фалих отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре. При этом затем, сегодня аль-Фалих также заявил, что альянсу ОПЕК+ может потребоваться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.



Несмотря на некоторое восстановление азиатских торговых площадок в понедельник, аналитики выражают беспокойство в связи с замедлением роста экономики Китая и значительным госдолгом страны.



Экономика Поднебесной действительно не сможет вернуться к тем темпам роста, которые она демонстрировала ранее, если Китай не сможет серьезно сократить долг.



Акции японской SoftBank Group подешевели на 0,09%. Компания сообщила в понедельник, что получила разрешение от Токийской бирже на размещение 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp 19 декабря. В случае высокого спроса на бумаги листинг может принести SoftBank Group до $23 миллиардов.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,51% - до 598,85 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 267,19 млн. грн., в том числе акциями - 0,67 млн. грн.



В «индексной корзине изменились в стоимости бумаги Донбассэнерго (+5,56%), Райффайзен Банка Аваль (+1,34%) и «Центрэнерго» (-0,59%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,02% - до 1790,91 пункта.



Торги на Варшавской фондовой бирже в понедельник не велись в связи с празднованием 11 ноября Дня независимости Польши.



К полудню вторника, 13 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в «минусе» вслед за падением индексов Уолл-стрит почти на 3% и в результате распродаж в технологическом секторе.

Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона снижаются вслед за рынком США, который снизился в понедельник.



Опасения, связанные с внешней торговлей, продолжают оказывать давление на индексы, вместе с перспективой продолжения процесса повышения ставок ФРС.

В начале вторникf был короткий период оптимизма после появления новостей, что вице-премьер Китая намерен посетить США по торговым переговорам, с фокусом внимания на деэскалации нынешней напряжённости, но бычьи настроения оказались недолговечными, так как технологические акции продолжили снижение из—за снижения спроса на потребительскую электронику. Беспокойство на рынке выросло.



По состоянию на 7.10 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 2633,46 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1372,22 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% - до 25606,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2061,41 пункта.



Японский Nikkei 225 падал на 2,48% - до 21716,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся в «минусе» на 1,73%, опустившись до 5838,7 пункта.



Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs на 5,04% и 7,5% соответственно.



На японских биржах во вторник сильнее всего дешевеют акции поставщиков компании Apple, - они опасаются снижения спроса на смартфоны. Аналитики Elazar Capital сообщили, что многие поставщики снизили прогноз по продажам, ссылаясь на сокращение заказов от «крупного клиента». По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple. Бумаги японских поставщиков электронных компонентов TDK и Murata дешевеют на 6,8% и на 4,4% соответственно.



Котировки акций японских автопроизводителей снижаются на сообщениях агентства Рейтер о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Акции Toyota и Honda на этом фоне дешевеют на 2,6%.



В то же время акции SoftBank во вторник растут в цене на 1,4%. В понедельник компания сообщила, что получила разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp. В случае высокого спроса на бумаги размещение может принести SoftBank Group до $23 миллиардов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США в понедельник снизился.Основные фондовые индексы США в понедельник снизились. Снижение акций Apple и Goldman Sachs Group давило на технологический и финансовый сектора.Многие эксперты отмечают беспокойство, которое вызывает у американских корпораций продолжающаяся торговая война между США и КНР. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется к проведению в рамках саммита стран «Большой двадцатки» в конце ноября в Буэнос-Айресе, может не принести какого-либо существенного прогресса в разрешении текущего торгового конфликта между странами.Игроки также расценили резкое падение котировок нефти, произошедшее за последний месяц, как еще один косвенный фактор, указывающий на охлаждение мировой экономики.Среди негативных факторов также сохраняются неопределенность вокруг переговоров между Евросоюзом и Великобританией, которые пока не принесли каких-либо конкретных результатов. Кроме того, по-прежнему остается нерешенным спор между Италией и Еврокомиссией по поводу дефицита в проекте бюджета Италии на следующий год, против принятия которого возражают в ЕК.Одним из лидеров падения на рынке акций США в понедельник среди крупных компаний оказалась Apple, чьи котировки на бирже Nasdaq упали на 5%. С 3 октября 2018 г., когда котировки корпорации достигли рекордной отметки $232,07 за акцию, падение по бумагам Apple уже превысило 16%.Поводом для обвала акций компании стали опасения о замедлении спроса на продукцию Apple после сообщения от одного из поставщиков компании, Lumentum Holdings Inc., одного из ведущих производителей лазерных датчиков и оптоволокна.В Lumentum Holdings, чьи котировки в понедельник рухнули на 33%, предупредили о существенном ухудшении прогноза по доходам компании, из-за того что «один из крупнейших клиентов компании попросил о существенном сокращении объема поставок лазерных диодов для 3D-сенсоров» во II квартале фискального года, который заканчивается в декабре.Бумаги Goldman Sachs снизились на 7,5% на фоне сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны, согласно которому государство намерено добиваться полного возмещения всех выплат банку за организацию сделок с проблемным инвестфондом 1MDB.Акции Goldman Sachs снизились на 7,5% после того, как министр финансов Малайзии заявил, что страна стремится полностью возвратить все комиссии, которые были заплачены при сделках для государственного фонда 1MDB.Снижение Goldman Sachs стало самым большим тормозом для Dow.Из 11 основных секторов S&P 500 наиболее сильно на снижение повлияли технологический и финансовый сектора.Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизился на 3,5%, индекс акций финансового сектора снизился на 2,0%.Акции энергетических компаний ускорили снижение к концу сессии на фоне снижения цен на нефть.Выходной на рынке облигаций США сохранил сдержанным объем торговли. Объём торговли на биржах США бы 7,30 млрд. акций, по сравнению с 8,41 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 2,80 к 1, на Nasdaq 3,64 к 1.Европейский фондовый рынок в понедельник снизилсяЕвропейский фондовый рынок снизился в понедельник, фоном для снижение стали перспективы продолжения ужесточения денежной политики ФРС и разочарования от некоторых отчетностей корпораций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,43%, после падения на 0,37% в пятницу. За неделю индекс вырос на 0,3%.Пара евро-доллар снизилась на 0,38%, пара фунт-доллар снизилась на 0,5%.Мировые рынки акций снизились после заседания ФРС, которая не изменила процентные ставки. Новости удержали инвесторов от положительной реакции на положительные данные по экономическому росту в Великобритании.Италия осталась предметом беспокойства в Европе, после того как Европейская комиссия в четверг предупредила, что она обеспокоена ситуацией с долгом страны, и что для страны нет будущего вне единой валюты.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,53%, до 67,65 RUB/USD, курс евро снизился на 1,05%, до 76,22 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,2%, до $70,30 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,55%, бумаги «Газпрома» опустились в цене на 1,5%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 0,68%, «АЛРОСы» — снизились на 0,8%. Московской биржи — на 0,32%,Российский рынок в понедельник вошел в торги в хорошем настроении, однако к вечеру оптимизм улетучился. 12-го США отдыхают по случаю Дня ветеранов, новостей вечером тоже не будет, и перед закрытием рынок РФ оказался предоставленным сам себе. Обычно в такой ситуации индексы скорее умеренно снижаются, чем растут.Индекс Мосбиржи стоит в непосредственной близости от 2 400 пунктов, и по-прежнему высоки шансы на возобновление продаж. Геополитический риск никуда не исчез, просто в Штатах выходной, а российские акции разучились продаваться и покупаться самостоятельно.Давление на основные индикаторы РФ сохраняется, 13-го индекс Мосбиржи может опуститься в район 2370 пунктов, индекс РТС - в район 1100 пунктов.Как сообщалось, в пятницу 09 ноября ПФТС-индекс повысился на 1,60 пункта или на 0,27% до уровня 595,83 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 283,83 пунктов или на 90,09% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 ноября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 13 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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