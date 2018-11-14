Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 14.11.18 Итоги: Прогнозы 14.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 14 лис, 2018 14:44 Итоги: Прогнозы 14.11.18



Эксперты считают первое с 2015 года снижение ВВП в квартальном исчислении временным сбоем. Они, однако, предупреждают, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади.

Экономика ФРГ в III квартале текущего года сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в среду, 14 ноября. Это первое снижение объема германского ВВП в квартальном исчислении с I квартала 2015 года. Экономисты прогнозировали снижение ВВП в объеме 0,1%. Во II квартале 2018 года экономика ФРГ выросла на 0,5, а в I квартале - на 0,4%.



Статистики объяснили падение ВВП в III квартале, в первую очередь, внешнеэкономическими факторами: согласно предварительным данным, объем экспорта из Германии в период с июля по сентябрь сократился. В то же время объем импорта в этот период увеличился.



Экономисты, опрошенные агентством Reuters, назвали нынешнее снижение объема ВВП в Германии не началом рецессии, а временным сбоем, вызванным, в частности, рекордными убытками автопрома, которые в настоящее время наверстываются. Они, однако, предупредили, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади, поскольку существующие мощности уже оптимально задействованы, импульсы к экономическому росту отсутствуют, а глобальный торговый конфликт негативно влияет на деловые настроения.



S&P предсказало России падение цен на нефть и провал путинского «рывка».



В ближайший год российская экономика, получающая две трети валютных доходов от продажи углеводородов, столкнется с новым падением цен на нефть, тогда как план «прорыва», заложенный в майский указ Путина, будет бессилен ускорить рост.



Такой прогноз дают во вторник эксперты международного рейтинговое агентства S&P.



Хотя правительство РФ ожидает ускорение темпов роста до уровня выше мировых с 2021 года, полагаясь на принудительное увеличение инвестиций, эти ожидания останутся нереализованными, предупреждает агентство в опубликованном во вторник докладе.



«Мы полагаем, что темпы роста ВВП будут ниже прогнозируемого российским правительством уровня, и не ожидаем значительного увеличения капитальных расходов корпоративного сектора», - пишет S&P.



Объявленные проекты стоимостью $450 млрд. рискуют остаться на бумаге, «принимая во внимание характерные для России длительный процесс принятия инвестиционных решений и сложную структуру распределения средств для крупных проектов с участием государства».



Чтобы увеличить инвестиции, необходимы структурные реформы, подчеркивает агентство: стабильные условия ведения бизнеса, реформа судебной системы, приватизация и демонополизация. Но перспективы этих процессов выглядят «ограниченными», констатирует S&P: приоритетом правительства останутся наполнение бюджета и макроэкономическая стабильность.



Минфин продолжит работать в режиме «бюджетного правила», изымая из экономики все доходы от цен на нефть выше $40 за баррель и «ограничивая потенциал роста», предупреждают эксперты.



Сами нефтяные сверхдоходы, тем временем, в ближайшей перспективе могут полностью исчезнуть. S&P Global Ratings ожидает существенное снижение цен на нефть в ближайшие 12 месяцев, заявил директор группы «суверенные рейтинги» агентства Карен Варапетов в рамках конференции, организованной S&P во вторник.



Нижней планкой нефтяного обвала может стать уровень в $40 за баррель. Если к снижению «черного золота» добавится ужесточение санкций, это может оказать «серьезное макроэкономическое влияние, в том числе оказать давление на рейтинг» РФ, добавил он.

Напомним, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает замедление экономического роста до 1,2% в 2019 году из-за повышения НДС с последующим «рывком» в 2021-22 гг, когда ВВП начнет прибавлять больше 3% в год.

В результате к 2024 году Россия войдет в топ-5 мировых экономик по уровню ВВП на душу населения, «преодолев текущее отставание от Германии», заявил глава МЭР Максим Орешкин в конце сентября.



Отток капитала из России побил рекорд с 2014 года.



Отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику и рынок валютных поступлений от взлетевших цен на сырье.

По итогам октября чистый приток валюты в страны составил $12,1 млрд. - в такую сумму ЦБ РФ оценил профицит текущего счета платежного баланса, или разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.

Почти в полном объеме эти средства покинули РФ в виде оттока частного капитала: за октябрь он составил $10,3 млрд., вдвое превысив уровень сентября.



Накопленным итогом с начала года из России утекло $42,2 млрд. - на треть больше, чем за весь прошлый год ($31,3 млрд.).



К концу 2018-го, согласно прогнозу ЦБ, который с начала года пересматривался трижды и был увеличен втрое, эта цифра достигнет $66 млрд., или рекордного с 2014 года уровня.



Значительную часть оттока формируют операции с внешним долгом, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: ужесточение санкций существенно усложнило рефинансирование займов корпорациям и банкам.



За два квартала - с апреля по сентябрь - они были вынуждены вернуть западным кредиторам $53,1 млрд. В октябре этот процесс, вероятно, продолжился, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: по графику ЦБ, на октябрь приходились выплаты на $5,9 млрд., из которых $4,15 млрд. - кредиты.



Оставшуюся сумму могли вывести нерезиденты, распродающие российский госдолг из-за угрозы санкций, а также физлица и корпорации, эвакуирующие капитал за рубеж, отмечает Тремасов.



Третий фактор - это, вероятно, неполное поступление экспортной выручки на российские счета, продолжает Порывай: в июле «Роснефть» освободили от обязанности переводить в РФ доходы от продажи нефти, которую на компанию возложили на пике кризиса в 2014-м году.



В результате рубль остается уязвимым, поскольку отток капитала «съедает» всю валюту, которую оставили рынку Минфин и ЦБ, прекратившие скупку в сентябре, отмечает Порывай.



По его оценке, в ближайшие два месяца чистый приток валюты по текущему счету составит $12,5 млрд., тогда как на погашение долга необходимо $14,5 млрд. (с декабрьским пиком в 8 млрд.).

Кроме того, валюту, вероятно, продолжат выводить нерезиденты, распродающие ОФЗ. В этих условиях курс доллара может превысить 70 RUB/USD даже без падения цен на нефть, говорит Порывай.



Двойная порция прихода экспортной выручки из-за рубежа заметно уронила курс безналичного доллара на межбанке при «попустительстве» регулятора. На локальных минимумах, как и предполагалось, продавшие накануне по хорошей цене СКВ игроки финансовых институтов запаслись более дешевым долларом, пополнив свои валютные позиции.



Наличный рынок, куда клиентами транслировалось «медвежье» настроение с межбанка, также констатировал потери «американца». При этом цена наличного доллара, сохранив курсовой зазор с безналичным «родственником», была немного выше.



На ближайших торгах межбанка по всей видимости. Будет предпринята попытка пролонгировать текущий «медвежий» тренд более сдержанным темпом. Вероятная пролонгация присутствия на рынке безналичного доллара «косолапой фауны» оправдывается близостью фискального периода – 19-го бизнесу следует уплатить налоги по внушительному списку позиций, для чего потребуется много гривни.



Сдержанность обеспечится менее заметным, чем в среду, притоком экспортной выручки из-за рубежа 15 ноября.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Экономика ФРГ сократилась в III квартале на 0,2%.Эксперты считают первое с 2015 года снижение ВВП в квартальном исчислении временным сбоем. Они, однако, предупреждают, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади.Экономика ФРГ в III квартале текущего года сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в среду, 14 ноября. Это первое снижение объема германского ВВП в квартальном исчислении с I квартала 2015 года. Экономисты прогнозировали снижение ВВП в объеме 0,1%. Во II квартале 2018 года экономика ФРГ выросла на 0,5, а в I квартале - на 0,4%.Статистики объяснили падение ВВП в III квартале, в первую очередь, внешнеэкономическими факторами: согласно предварительным данным, объем экспорта из Германии в период с июля по сентябрь сократился. В то же время объем импорта в этот период увеличился.Экономисты, опрошенные агентством Reuters, назвали нынешнее снижение объема ВВП в Германии не началом рецессии, а временным сбоем, вызванным, в частности, рекордными убытками автопрома, которые в настоящее время наверстываются. Они, однако, предупредили, что годы бурного роста экономики в ФРГ уже позади, поскольку существующие мощности уже оптимально задействованы, импульсы к экономическому росту отсутствуют, а глобальный торговый конфликт негативно влияет на деловые настроения.S&P предсказало России падение цен на нефть и провал путинского «рывка».В ближайший год российская экономика, получающая две трети валютных доходов от продажи углеводородов, столкнется с новым падением цен на нефть, тогда как план «прорыва», заложенный в майский указ Путина, будет бессилен ускорить рост.Такой прогноз дают во вторник эксперты международного рейтинговое агентства S&P.Хотя правительство РФ ожидает ускорение темпов роста до уровня выше мировых с 2021 года, полагаясь на принудительное увеличение инвестиций, эти ожидания останутся нереализованными, предупреждает агентство в опубликованном во вторник докладе.«Мы полагаем, что темпы роста ВВП будут ниже прогнозируемого российским правительством уровня, и не ожидаем значительного увеличения капитальных расходов корпоративного сектора», - пишет S&P.Объявленные проекты стоимостью $450 млрд. рискуют остаться на бумаге, «принимая во внимание характерные для России длительный процесс принятия инвестиционных решений и сложную структуру распределения средств для крупных проектов с участием государства».Чтобы увеличить инвестиции, необходимы структурные реформы, подчеркивает агентство: стабильные условия ведения бизнеса, реформа судебной системы, приватизация и демонополизация. Но перспективы этих процессов выглядят «ограниченными», констатирует S&P: приоритетом правительства останутся наполнение бюджета и макроэкономическая стабильность.Минфин продолжит работать в режиме «бюджетного правила», изымая из экономики все доходы от цен на нефть выше $40 за баррель и «ограничивая потенциал роста», предупреждают эксперты.Сами нефтяные сверхдоходы, тем временем, в ближайшей перспективе могут полностью исчезнуть. S&P Global Ratings ожидает существенное снижение цен на нефть в ближайшие 12 месяцев, заявил директор группы «суверенные рейтинги» агентства Карен Варапетов в рамках конференции, организованной S&P во вторник.Нижней планкой нефтяного обвала может стать уровень в $40 за баррель. Если к снижению «черного золота» добавится ужесточение санкций, это может оказать «серьезное макроэкономическое влияние, в том числе оказать давление на рейтинг» РФ, добавил он.Напомним, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает замедление экономического роста до 1,2% в 2019 году из-за повышения НДС с последующим «рывком» в 2021-22 гг, когда ВВП начнет прибавлять больше 3% в год.В результате к 2024 году Россия войдет в топ-5 мировых экономик по уровню ВВП на душу населения, «преодолев текущее отставание от Германии», заявил глава МЭР Максим Орешкин в конце сентября.Отток капитала из России побил рекорд с 2014 года.Отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику и рынок валютных поступлений от взлетевших цен на сырье.По итогам октября чистый приток валюты в страны составил $12,1 млрд. - в такую сумму ЦБ РФ оценил профицит текущего счета платежного баланса, или разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.Почти в полном объеме эти средства покинули РФ в виде оттока частного капитала: за октябрь он составил $10,3 млрд., вдвое превысив уровень сентября.Накопленным итогом с начала года из России утекло $42,2 млрд. - на треть больше, чем за весь прошлый год ($31,3 млрд.).К концу 2018-го, согласно прогнозу ЦБ, который с начала года пересматривался трижды и был увеличен втрое, эта цифра достигнет $66 млрд., или рекордного с 2014 года уровня.Значительную часть оттока формируют операции с внешним долгом, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: ужесточение санкций существенно усложнило рефинансирование займов корпорациям и банкам.За два квартала - с апреля по сентябрь - они были вынуждены вернуть западным кредиторам $53,1 млрд. В октябре этот процесс, вероятно, продолжился, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: по графику ЦБ, на октябрь приходились выплаты на $5,9 млрд., из которых $4,15 млрд. - кредиты.Оставшуюся сумму могли вывести нерезиденты, распродающие российский госдолг из-за угрозы санкций, а также физлица и корпорации, эвакуирующие капитал за рубеж, отмечает Тремасов.Третий фактор - это, вероятно, неполное поступление экспортной выручки на российские счета, продолжает Порывай: в июле «Роснефть» освободили от обязанности переводить в РФ доходы от продажи нефти, которую на компанию возложили на пике кризиса в 2014-м году.В результате рубль остается уязвимым, поскольку отток капитала «съедает» всю валюту, которую оставили рынку Минфин и ЦБ, прекратившие скупку в сентябре, отмечает Порывай.По его оценке, в ближайшие два месяца чистый приток валюты по текущему счету составит $12,5 млрд., тогда как на погашение долга необходимо $14,5 млрд. (с декабрьским пиком в 8 млрд.).Кроме того, валюту, вероятно, продолжат выводить нерезиденты, распродающие ОФЗ. В этих условиях курс доллара может превысить 70 RUB/USD даже без падения цен на нефть, говорит Порывай.Двойная порция прихода экспортной выручки из-за рубежа заметно уронила курс безналичного доллара на межбанке при «попустительстве» регулятора. На локальных минимумах, как и предполагалось, продавшие накануне по хорошей цене СКВ игроки финансовых институтов запаслись более дешевым долларом, пополнив свои валютные позиции.Наличный рынок, куда клиентами транслировалось «медвежье» настроение с межбанка, также констатировал потери «американца». При этом цена наличного доллара, сохранив курсовой зазор с безналичным «родственником», была немного выше.На ближайших торгах межбанка по всей видимости. Будет предпринята попытка пролонгировать текущий «медвежий» тренд более сдержанным темпом. Вероятная пролонгация присутствия на рынке безналичного доллара «косолапой фауны» оправдывается близостью фискального периода – 19-го бизнесу следует уплатить налоги по внушительному списку позиций, для чего потребуется много гривни.Сдержанность обеспечится менее заметным, чем в среду, притоком экспортной выручки из-за рубежа 15 ноября.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68589 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7922 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 13.11.18

дядя Caша » Вів 13 лис, 2018 13:40 0 63

дядя Caша Вів 13 лис, 2018 13:40 Итоги: Прогнозы 12.11.18

дядя Caша » Пон 12 лис, 2018 13:44 0 80

дядя Caша Пон 12 лис, 2018 13:44 Итоги: Прогнозы 09.11.18

дядя Caша » П'ят 09 лис, 2018 13:22 0 106

дядя Caша П'ят 09 лис, 2018 13:22