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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 15 лис, 2018 13:28 Итоги: Прогнозы 15.11.18



Инвесторы в облигации твердо верят в то, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки значительную часть следующего года вопреки обвалу нефти за последний месяц.



Нефть West Texas Intermediate закрылась во вторник падением 12-й день подряд, или самый продолжительный период за всю историю сбора данных. Мнения относительно того, обусловлено ли это снижение спросом или предложением и что оно сигнализирует для американской экономики, расходятся.



Однако инвесторы не считают, что эти колебания имеют ключевое значение для бондов. Доходность 10-летних индикативных казначейских бумаг выросла примерно до 3,16% с 3,08% 26 октября, а фьючерсы на WTI потеряли за этот период более 10%.



Некоторые аналитики видят риск неожиданного роста инфляции в октябре, данные о динамике которой должны быть опубликованы в среду.



«В наши дни мир намного эффективнее использует нефть, поэтому изменения цен на нефть гораздо менее значимы для глобального роста», - сказал Джим Ливисс, курирующий розничные инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью в M&G Investments.



Ливисс ожидает, что рост в США замедлится в следующем году, однако не настолько, чтобы удержать ФРС от ужесточения своей политики.



«Рынок труда и занятость в США находятся в исключительно хорошей форме, - сказал он. - Среди прочего ФРС будет смотреть на тот факт, что рост заработной платы превышает 3%. Другие факторы на этом этапе их не остановят».



Трейдеры денежного рынка, похоже, согласны: они закладывают повышение ставки ФРС примерно на 46 базисных пунктов в 2019 году по сравнению с 40 базисными пунктами в какой-то момент в прошлом месяце.



Темпы роста потребительских цен в США в октябре оказались самыми высокими с начала года.



Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0,3% м/м - максимальный рост за месяц с января 2018 года, данным Министерства труда США. Базовые цены, без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличились на 0,2%, как и прогнозировали экономисты. За год цены увеличились на 2,5%, базовый индекс вырос на 2,1%. Хотя ожидания роста были более высокими на фоне сильного рынка труда. Повышение цен на энергоносители поддержали рост инфляции.



USD: индекс потребительских цен в США соответствовал ожиданиям, - CIBC.



В CIBC Research комментируют сегодняшние данные по индексу потребительских цен в октябре:

«Потребительские цены в США выросли в соответствии с ожиданиями в октябре, основной показатель инфляции вырос до 2,5%, что вызвано значительным ростом цен на энергоносители. Однако в будущем, однако, цены на энергоносители развернут этот рост, учитывая ослабление цен на нефть, которое наблюдалось недавно.



Базовые цены выросли на 2,1% г/г, немного ниже ожиданий, при небольшом недостижении ожиданий, связанным с более медленным ростом цен на жильё, чем который наблюдался несколько лет назад. Разворот в ослаблении цен на автомобили с пробегом проявился как ожидалось; вероятно этому помогла замена автомобилей после урагана Флоренс, но это было недостаточно для повышения ценового давления выше ожиданий.

В целом, этот отчет предполагает, что предпочтительный для ФРС показатель инфляционных ожиданий, базовый индекс цен по расходам на личное потребление, может снизиться ниже 2%, но не настолько, чтобы помешать им повысить ставку на декабрьском заседании. Ожидается небольшая реакция рынка.»



Высказывания председателя ФРС США Пауэлла



- Все заседания FOMC сейчас не предопределены;

- Очень удовлетворён состоянием экономики;

- Экономика сейчас в достаточно хорошем состоянии;

- Трудности впереди — должны считать о том, насколько повышать процентные ставки, насколько быстро;

- Будут обращать внимание на входящие экономические данные;

- Цели продлить экономическое расширение, восстановление;

- Экономика выиграла от торговли, необходимо чтобы она была свободной и честной;

- Хотел бы увидеть более свободную торговлю, больше протекционизма было бы негативным;

- По замедлению экономического роста: экономика США тесно вплетена в мировые цепи поставок;

- Мировой экономический рост очень важен для экономики США;

- Видит небольшое замедление мирового роста, но не страшное замедление роста;

- Если признаки небольшого замедления; наблюдают за этим;

- Рынок акций важен, но основной фактор по реальной экономике;

- Движения на финансовых рынках — один из многих факторов, за которыми следит ФРС;

- США на неустойчивой налогово-бюджетной траектории;

- Отмечает, что долго не является новой проблемой;

- Вопрос — в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

- Это не то, что контролирует ФРС.



Moody's: Прогресс Китая в делеверидже замедлится, так как экономический рост ослабляется.

- Усилия Китая по делевериджу и уменьшению риска в экономике замедляются;

- Меры, кажется, ограничивают активность внутри страны;

- Долгосрочные цели делевериджа остаются;

- Но в текущих условиях Китай, вероятно, будет полагаться на государственные расходы для поддержки экономического роста.



Бюджет РФ доедает экономику: Минфин купается в деньгах, пока россияне экономят на продуктах.



Российский бюджет продолжает купаться в деньгах на фоне стагнирующей экономики и падающих доходов населения, вынужденного экономить на продуктах и товарах первой необходимости.



По итогам 10 месяцев 2018 года профицит федеральной казны превысил 3 триллиона рублей, отчитался в оперативной справке Минфин.



По сравнению с прошлым годом доходы правительства увеличились на 3,522 трлн рублей, из которых 2,458 трлн принесли нефтегазовые сборы, а оставшиеся 1,065 трлн удалось выжать из несырьевого сектора.



Расходы тем временем выросли лишь на 206 млрд. рублей, которые в полном объеме ушли на финансирование госаппарата и силовых ведомств.



Содержание чиновников подорожало на 60 млрд. рублей, расходы на национальную оборону выросли на 119 млрд. рублей, на полицию - на 37 млрд.



Социальные ассигнования были урезаны на 356 млрд. рублей, или 8,5%, а статьи по поддержке национальной экономики недосчитались 47 млрд рублей.



Сама экономика тем временем снова замедлилась на фоне стагнации инвестиций и падения реальных доходов населения, уровень жизни которого к началу осени упал ниже предыдущего «дна» кризиса.



По данным Росстата, в III квартале темпы роста ВВП составили 1,3% - на 0,5 п.п. меньше, чем во II квартале, и на 0,8 п.п. ниже изначального прогноза Минэкономразвития, обещавшего ускорение до 2,1%.



По сравнению с началом года ожидания МЭР помрачнели: в сентябре ведомство снизило ожидания по росту. ВВП до 1,8%. Но и этот прогноз выполнить будет сложно, говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: для этого рост в четвертом квартале должен ускориться до 2,5%, что «проблематично» в условиях, когда иностранный бизнес уходит, внутренний отказывается инвестировать, а потребление схлопывается.



В октябре средний чек в российских магазинах сократился еще на 2,7%. В годовом выражении люди стали тратить меньше на 5,1%, подсчитал «Ромир».



Падение идет фронтально - в каждом федеральном округе и во всех типах торговых точек: в супермаркетах - на 2,7%, в гипермаркетах - на 3,2%, а магазинах-дискаутерах, ориентированных на беднейшую прослойку, - на 9,8%.



Люди экономят на самом необходимом - продуктах, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: средний чек падает у каждого из «тройки» крупнейших продовольственных ритейлеров - у X5 на 0,4%, у «Магнита» - на 0,3%, у «Ленты» - на 0,2%.



Люди потребляют в долг, но бесконечно продолжаться не может: отношение накопленных займов к денежным доходам населения достигло исторического рекорда - 26,8%. Сами доходы тем временем снова падают (на 1,5% в сентябре), по мере того как все больше средств «съедают» платежи банкам.



Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд. рублей.

Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд. рублей.

Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.



Для сохранения «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара в Украине было, как минимум, две главных причины: изобилие валюты на рынке и нежелание игроков межбанка ее приобретать даже по демпинговым ценам.



Как мы указывали выше, текущее состояние дел на отечественном валютном рынке не сулит приличного профита финансовым структурам. Они предпочитают вкладываться в гривневые ОВГЗ и нацбанковские депозитные сертификаты с очень привлекательной доходностью и минимумом риска. Отчасти «виноват» в этом регулятор, недавно поднявший свои ставки в рамках борьбы с инфляцией.



Кроме того, импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.



Параллельно с безналичным долларом терял в цене его наличный родственник.



Очевидно, на ближайших торгах межбанка последует замедление «зеленого» «антиралли», а регулятор начнет потихоньку выкупать «лишнюю» СКВ в свои резервы, проявив завидную выдержку на торгах в среду.

Кроме гривневых интервенция НБУ с платформы Matching на стороне безналичного «американца» сыграет пресловутый «пятничный синдром».



Впрочем, эти ожидания могут нарушиться обострением интереса к гривне. Последняя понадобится к 19 ноября, сроку фискальных платежей по изрядному списку. Так что, вхождение безналичной пары доллар-гривня в «боковик» может быть отложено до 20 ноября.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Инвесторы ждут повышений ставки ФРС.Инвесторы в облигации твердо верят в то, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки значительную часть следующего года вопреки обвалу нефти за последний месяц.Нефть West Texas Intermediate закрылась во вторник падением 12-й день подряд, или самый продолжительный период за всю историю сбора данных. Мнения относительно того, обусловлено ли это снижение спросом или предложением и что оно сигнализирует для американской экономики, расходятся.Однако инвесторы не считают, что эти колебания имеют ключевое значение для бондов. Доходность 10-летних индикативных казначейских бумаг выросла примерно до 3,16% с 3,08% 26 октября, а фьючерсы на WTI потеряли за этот период более 10%.Некоторые аналитики видят риск неожиданного роста инфляции в октябре, данные о динамике которой должны быть опубликованы в среду.«В наши дни мир намного эффективнее использует нефть, поэтому изменения цен на нефть гораздо менее значимы для глобального роста», - сказал Джим Ливисс, курирующий розничные инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью в M&G Investments.Ливисс ожидает, что рост в США замедлится в следующем году, однако не настолько, чтобы удержать ФРС от ужесточения своей политики.«Рынок труда и занятость в США находятся в исключительно хорошей форме, - сказал он. - Среди прочего ФРС будет смотреть на тот факт, что рост заработной платы превышает 3%. Другие факторы на этом этапе их не остановят».Трейдеры денежного рынка, похоже, согласны: они закладывают повышение ставки ФРС примерно на 46 базисных пунктов в 2019 году по сравнению с 40 базисными пунктами в какой-то момент в прошлом месяце.Темпы роста потребительских цен в США в октябре оказались самыми высокими с начала года.Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0,3% м/м - максимальный рост за месяц с января 2018 года, данным Министерства труда США. Базовые цены, без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличились на 0,2%, как и прогнозировали экономисты. За год цены увеличились на 2,5%, базовый индекс вырос на 2,1%. Хотя ожидания роста были более высокими на фоне сильного рынка труда. Повышение цен на энергоносители поддержали рост инфляции.USD: индекс потребительских цен в США соответствовал ожиданиям, - CIBC.В CIBC Research комментируют сегодняшние данные по индексу потребительских цен в октябре:«Потребительские цены в США выросли в соответствии с ожиданиями в октябре, основной показатель инфляции вырос до 2,5%, что вызвано значительным ростом цен на энергоносители. Однако в будущем, однако, цены на энергоносители развернут этот рост, учитывая ослабление цен на нефть, которое наблюдалось недавно.Базовые цены выросли на 2,1% г/г, немного ниже ожиданий, при небольшом недостижении ожиданий, связанным с более медленным ростом цен на жильё, чем который наблюдался несколько лет назад. Разворот в ослаблении цен на автомобили с пробегом проявился как ожидалось; вероятно этому помогла замена автомобилей после урагана Флоренс, но это было недостаточно для повышения ценового давления выше ожиданий.В целом, этот отчет предполагает, что предпочтительный для ФРС показатель инфляционных ожиданий, базовый индекс цен по расходам на личное потребление, может снизиться ниже 2%, но не настолько, чтобы помешать им повысить ставку на декабрьском заседании. Ожидается небольшая реакция рынка.»Высказывания председателя ФРС США Пауэлла- Все заседания FOMC сейчас не предопределены;- Очень удовлетворён состоянием экономики;- Экономика сейчас в достаточно хорошем состоянии;- Трудности впереди — должны считать о том, насколько повышать процентные ставки, насколько быстро;- Будут обращать внимание на входящие экономические данные;- Цели продлить экономическое расширение, восстановление;- Экономика выиграла от торговли, необходимо чтобы она была свободной и честной;- Хотел бы увидеть более свободную торговлю, больше протекционизма было бы негативным;- По замедлению экономического роста: экономика США тесно вплетена в мировые цепи поставок;- Мировой экономический рост очень важен для экономики США;- Видит небольшое замедление мирового роста, но не страшное замедление роста;- Если признаки небольшого замедления; наблюдают за этим;- Рынок акций важен, но основной фактор по реальной экономике;- Движения на финансовых рынках — один из многих факторов, за которыми следит ФРС;- США на неустойчивой налогово-бюджетной траектории;- Отмечает, что долго не является новой проблемой;- Вопрос — в среднесрочной и долгосрочной перспективе;- Это не то, что контролирует ФРС.Moody's: Прогресс Китая в делеверидже замедлится, так как экономический рост ослабляется.- Усилия Китая по делевериджу и уменьшению риска в экономике замедляются;- Меры, кажется, ограничивают активность внутри страны;- Долгосрочные цели делевериджа остаются;- Но в текущих условиях Китай, вероятно, будет полагаться на государственные расходы для поддержки экономического роста.Бюджет РФ доедает экономику: Минфин купается в деньгах, пока россияне экономят на продуктах.Российский бюджет продолжает купаться в деньгах на фоне стагнирующей экономики и падающих доходов населения, вынужденного экономить на продуктах и товарах первой необходимости.По итогам 10 месяцев 2018 года профицит федеральной казны превысил 3 триллиона рублей, отчитался в оперативной справке Минфин.По сравнению с прошлым годом доходы правительства увеличились на 3,522 трлн рублей, из которых 2,458 трлн принесли нефтегазовые сборы, а оставшиеся 1,065 трлн удалось выжать из несырьевого сектора.Расходы тем временем выросли лишь на 206 млрд. рублей, которые в полном объеме ушли на финансирование госаппарата и силовых ведомств.Содержание чиновников подорожало на 60 млрд. рублей, расходы на национальную оборону выросли на 119 млрд. рублей, на полицию - на 37 млрд.Социальные ассигнования были урезаны на 356 млрд. рублей, или 8,5%, а статьи по поддержке национальной экономики недосчитались 47 млрд рублей.Сама экономика тем временем снова замедлилась на фоне стагнации инвестиций и падения реальных доходов населения, уровень жизни которого к началу осени упал ниже предыдущего «дна» кризиса.По данным Росстата, в III квартале темпы роста ВВП составили 1,3% - на 0,5 п.п. меньше, чем во II квартале, и на 0,8 п.п. ниже изначального прогноза Минэкономразвития, обещавшего ускорение до 2,1%.По сравнению с началом года ожидания МЭР помрачнели: в сентябре ведомство снизило ожидания по росту. ВВП до 1,8%. Но и этот прогноз выполнить будет сложно, говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: для этого рост в четвертом квартале должен ускориться до 2,5%, что «проблематично» в условиях, когда иностранный бизнес уходит, внутренний отказывается инвестировать, а потребление схлопывается.В октябре средний чек в российских магазинах сократился еще на 2,7%. В годовом выражении люди стали тратить меньше на 5,1%, подсчитал «Ромир».Падение идет фронтально - в каждом федеральном округе и во всех типах торговых точек: в супермаркетах - на 2,7%, в гипермаркетах - на 3,2%, а магазинах-дискаутерах, ориентированных на беднейшую прослойку, - на 9,8%.Люди экономят на самом необходимом - продуктах, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: средний чек падает у каждого из «тройки» крупнейших продовольственных ритейлеров - у X5 на 0,4%, у «Магнита» - на 0,3%, у «Ленты» - на 0,2%.Люди потребляют в долг, но бесконечно продолжаться не может: отношение накопленных займов к денежным доходам населения достигло исторического рекорда - 26,8%. Сами доходы тем временем снова падают (на 1,5% в сентябре), по мере того как все больше средств «съедают» платежи банкам.Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд. рублей.Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд. рублей.Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.Для сохранения «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара в Украине было, как минимум, две главных причины: изобилие валюты на рынке и нежелание игроков межбанка ее приобретать даже по демпинговым ценам.Как мы указывали выше, текущее состояние дел на отечественном валютном рынке не сулит приличного профита финансовым структурам. Они предпочитают вкладываться в гривневые ОВГЗ и нацбанковские депозитные сертификаты с очень привлекательной доходностью и минимумом риска. Отчасти «виноват» в этом регулятор, недавно поднявший свои ставки в рамках борьбы с инфляцией.Кроме того, импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.Параллельно с безналичным долларом терял в цене его наличный родственник.Очевидно, на ближайших торгах межбанка последует замедление «зеленого» «антиралли», а регулятор начнет потихоньку выкупать «лишнюю» СКВ в свои резервы, проявив завидную выдержку на торгах в среду.Кроме гривневых интервенция НБУ с платформы Matching на стороне безналичного «американца» сыграет пресловутый «пятничный синдром».Впрочем, эти ожидания могут нарушиться обострением интереса к гривне. Последняя понадобится к 19 ноября, сроку фискальных платежей по изрядному списку. Так что, вхождение безналичной пары доллар-гривня в «боковик» может быть отложено до 20 ноября.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68630 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4366 раз. Подякували: 7925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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