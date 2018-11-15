Итоги: Прогнозы 15.11.18

Инвесторы в облигации твердо верят в то, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки значительную часть следующего года вопреки обвалу нефти за последний месяц.
Нефть West Texas Intermediate закрылась во вторник падением 12-й день подряд, или самый продолжительный период за всю историю сбора данных. Мнения относительно того, обусловлено ли это снижение спросом или предложением и что оно сигнализирует для американской экономики, расходятся.
Однако инвесторы не считают, что эти колебания имеют ключевое значение для бондов. Доходность 10-летних индикативных казначейских бумаг выросла примерно до 3,16% с 3,08% 26 октября, а фьючерсы на WTI потеряли за этот период более 10%.
Некоторые аналитики видят риск неожиданного роста инфляции в октябре, данные о динамике которой должны быть опубликованы в среду.
«В наши дни мир намного эффективнее использует нефть, поэтому изменения цен на нефть гораздо менее значимы для глобального роста», - сказал Джим Ливисс, курирующий розничные инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью в M&G Investments.
Ливисс ожидает, что рост в США замедлится в следующем году, однако не настолько, чтобы удержать ФРС от ужесточения своей политики.
«Рынок труда и занятость в США находятся в исключительно хорошей форме, - сказал он. - Среди прочего ФРС будет смотреть на тот факт, что рост заработной платы превышает 3%. Другие факторы на этом этапе их не остановят».
Трейдеры денежного рынка, похоже, согласны: они закладывают повышение ставки ФРС примерно на 46 базисных пунктов в 2019 году по сравнению с 40 базисными пунктами в какой-то момент в прошлом месяце.
Темпы роста потребительских цен в США в октябре оказались самыми высокими с начала года.
Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0,3% м/м - максимальный рост за месяц с января 2018 года, данным Министерства труда США. Базовые цены, без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличились на 0,2%, как и прогнозировали экономисты. За год цены увеличились на 2,5%, базовый индекс вырос на 2,1%. Хотя ожидания роста были более высокими на фоне сильного рынка труда. Повышение цен на энергоносители поддержали рост инфляции.
USD: индекс потребительских цен в США соответствовал ожиданиям, - CIBC.
В CIBC Research комментируют сегодняшние данные по индексу потребительских цен в октябре:
«Потребительские цены в США выросли в соответствии с ожиданиями в октябре, основной показатель инфляции вырос до 2,5%, что вызвано значительным ростом цен на энергоносители. Однако в будущем, однако, цены на энергоносители развернут этот рост, учитывая ослабление цен на нефть, которое наблюдалось недавно.
Базовые цены выросли на 2,1% г/г, немного ниже ожиданий, при небольшом недостижении ожиданий, связанным с более медленным ростом цен на жильё, чем который наблюдался несколько лет назад. Разворот в ослаблении цен на автомобили с пробегом проявился как ожидалось; вероятно этому помогла замена автомобилей после урагана Флоренс, но это было недостаточно для повышения ценового давления выше ожиданий.
В целом, этот отчет предполагает, что предпочтительный для ФРС показатель инфляционных ожиданий, базовый индекс цен по расходам на личное потребление, может снизиться ниже 2%, но не настолько, чтобы помешать им повысить ставку на декабрьском заседании. Ожидается небольшая реакция рынка.»
Высказывания председателя ФРС США Пауэлла
- Все заседания FOMC сейчас не предопределены;
- Очень удовлетворён состоянием экономики;
- Экономика сейчас в достаточно хорошем состоянии;
- Трудности впереди — должны считать о том, насколько повышать процентные ставки, насколько быстро;
- Будут обращать внимание на входящие экономические данные;
- Цели продлить экономическое расширение, восстановление;
- Экономика выиграла от торговли, необходимо чтобы она была свободной и честной;
- Хотел бы увидеть более свободную торговлю, больше протекционизма было бы негативным;
- По замедлению экономического роста: экономика США тесно вплетена в мировые цепи поставок;
- Мировой экономический рост очень важен для экономики США;
- Видит небольшое замедление мирового роста, но не страшное замедление роста;
- Если признаки небольшого замедления; наблюдают за этим;
- Рынок акций важен, но основной фактор по реальной экономике;
- Движения на финансовых рынках — один из многих факторов, за которыми следит ФРС;
- США на неустойчивой налогово-бюджетной траектории;
- Отмечает, что долго не является новой проблемой;
- Вопрос — в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- Это не то, что контролирует ФРС.
Moody's: Прогресс Китая в делеверидже замедлится, так как экономический рост ослабляется.
- Усилия Китая по делевериджу и уменьшению риска в экономике замедляются;
- Меры, кажется, ограничивают активность внутри страны;
- Долгосрочные цели делевериджа остаются;
- Но в текущих условиях Китай, вероятно, будет полагаться на государственные расходы для поддержки экономического роста.
Бюджет РФ доедает экономику: Минфин купается в деньгах, пока россияне экономят на продуктах.
Российский бюджет продолжает купаться в деньгах на фоне стагнирующей экономики и падающих доходов населения, вынужденного экономить на продуктах и товарах первой необходимости.
По итогам 10 месяцев 2018 года профицит федеральной казны превысил 3 триллиона рублей, отчитался в оперативной справке Минфин.
По сравнению с прошлым годом доходы правительства увеличились на 3,522 трлн рублей, из которых 2,458 трлн принесли нефтегазовые сборы, а оставшиеся 1,065 трлн удалось выжать из несырьевого сектора.
Расходы тем временем выросли лишь на 206 млрд. рублей, которые в полном объеме ушли на финансирование госаппарата и силовых ведомств.
Содержание чиновников подорожало на 60 млрд. рублей, расходы на национальную оборону выросли на 119 млрд. рублей, на полицию - на 37 млрд.
Социальные ассигнования были урезаны на 356 млрд. рублей, или 8,5%, а статьи по поддержке национальной экономики недосчитались 47 млрд рублей.
Сама экономика тем временем снова замедлилась на фоне стагнации инвестиций и падения реальных доходов населения, уровень жизни которого к началу осени упал ниже предыдущего «дна» кризиса.
По данным Росстата, в III квартале темпы роста ВВП составили 1,3% - на 0,5 п.п. меньше, чем во II квартале, и на 0,8 п.п. ниже изначального прогноза Минэкономразвития, обещавшего ускорение до 2,1%.
По сравнению с началом года ожидания МЭР помрачнели: в сентябре ведомство снизило ожидания по росту. ВВП до 1,8%. Но и этот прогноз выполнить будет сложно, говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: для этого рост в четвертом квартале должен ускориться до 2,5%, что «проблематично» в условиях, когда иностранный бизнес уходит, внутренний отказывается инвестировать, а потребление схлопывается.
В октябре средний чек в российских магазинах сократился еще на 2,7%. В годовом выражении люди стали тратить меньше на 5,1%, подсчитал «Ромир».
Падение идет фронтально - в каждом федеральном округе и во всех типах торговых точек: в супермаркетах - на 2,7%, в гипермаркетах - на 3,2%, а магазинах-дискаутерах, ориентированных на беднейшую прослойку, - на 9,8%.
Люди экономят на самом необходимом - продуктах, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: средний чек падает у каждого из «тройки» крупнейших продовольственных ритейлеров - у X5 на 0,4%, у «Магнита» - на 0,3%, у «Ленты» - на 0,2%.
Люди потребляют в долг, но бесконечно продолжаться не может: отношение накопленных займов к денежным доходам населения достигло исторического рекорда - 26,8%. Сами доходы тем временем снова падают (на 1,5% в сентябре), по мере того как все больше средств «съедают» платежи банкам.
Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд. рублей.
Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд. рублей.
Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.
Для сохранения «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара в Украине было, как минимум, две главных причины: изобилие валюты на рынке и нежелание игроков межбанка ее приобретать даже по демпинговым ценам.
Как мы указывали выше, текущее состояние дел на отечественном валютном рынке не сулит приличного профита финансовым структурам. Они предпочитают вкладываться в гривневые ОВГЗ и нацбанковские депозитные сертификаты с очень привлекательной доходностью и минимумом риска. Отчасти «виноват» в этом регулятор, недавно поднявший свои ставки в рамках борьбы с инфляцией.
Кроме того, импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.
Параллельно с безналичным долларом терял в цене его наличный родственник.
Очевидно, на ближайших торгах межбанка последует замедление «зеленого» «антиралли», а регулятор начнет потихоньку выкупать «лишнюю» СКВ в свои резервы, проявив завидную выдержку на торгах в среду.
Кроме гривневых интервенция НБУ с платформы Matching на стороне безналичного «американца» сыграет пресловутый «пятничный синдром».
Впрочем, эти ожидания могут нарушиться обострением интереса к гривне. Последняя понадобится к 19 ноября, сроку фискальных платежей по изрядному списку. Так что, вхождение безналичной пары доллар-гривня в «боковик» может быть отложено до 20 ноября.
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