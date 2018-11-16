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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:36 Итоги: Прогнозы 16.11.18



Розничные продажи и продажи в ресторанах США в октябре выросли на 0,8% м/м до $511,5 млрд. и 4,6% г/г. Прогноз экономистов ожидал увеличения продаж на 0,5%. Рост розничных продаж в октябре позитивный знак в преддверии праздничного сезона. Цифры по розничным продажам за сентябрь и август были пересмотрены в сторону понижения до -0,1% с +0,1% .



USD: Данные по розничным продажам в США не являются фактором движения, - CIBC.



В CIBC Research комментируют реакцию на данные по розничным продажам в США в октябре:

«В эти дни много беспокойства в отношении замедления мирового роста, но не рассказывайте об этом американским покупателям, которые в октябре по-прежнему активно тратили средства в магазинах. Розничные продажи выросли на 0,8%, в соответствии в нашей оценкой, что влияние восстановления от урагана и более высокие цены на бензин увеличат основной показатель выше ожиданий.



Тем не менее, было два пересмотра со снижением в предыдущем месяце, который сейчас показывает -0,1% месячное изменение. Большая часть роста в октябре были в продажах автомобилей (после урагана), и бензина (повышенными из-за более высоких цен), при этом продажи «контрольной группы» (без автомобилей, строительных материалов, услуг питания) выросли на 0,3%, как и в предыдущем месяце (пересмотренном со снижением).



Ожидается что потребительские расходы продолжат вносить большой вклад в экономический рост в IV квартале в целом, чем способствовала более хорошая заработная плата и продолжающийся рост числа занятых, но влияние квартал к кварталу снижения налогов пропадает от этим этих цифр, относительного того, что мы видели весной.

Вероятно, это не будет фактором движения рынка, так как пересмотры для предыдущего месяца компенсировали некоторый сюрприз в сторону роста, и «контрольная» цифра по существу находится в тренде.»



США: Число заявок на пособие по безработице 2000 до 216 000.



Число заявок на пособие по безработице, поданных впервые - индикатор увольнений, выросло на 2000 до 216 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.



Скользящая средняя за четыре недели выросла на 1500 и составила 215 250. В середине сентября число заявок достигло 202 000 - минимум за 49 лет. США наблюдается большой дефицит предложения. Поэтому компании не хотят отпускать своих работников.



В прошлом месяце безработица осталась на уровне 3,7%, что соответствует самому низкому значению за полвека. Данные по вторичным заявкам выросли на 46 000 и составило 1 676 000.



BofAML о валютах G10 в среднесрочной перспективе.



Аналитики Bank of America Merrill Lynch Research рассматривают возможные движения валют стран G10 в среднесрочной перспективе.

«Наш анализ показывает, что, сохраняя все остальное постоянным, норвежская крона, шведская крона, австралийский доллар, новозеландский доллар, фунт и йена должны быть более сильными, в то время как доллар США, евро и швейцарский франк должны быть слабее, канадский доллар при этом будет единственной валютой без изменений», - отмечают в BofAML.



Итог: Сосредоточившись, в частности, на валютах с самыми сильными историческими корреляциями с условиями торговли, наши результаты указывают на усиление австралийского доллара и норвежской кроны против доллара США. Эти результаты, в целом согласуются, когда мы смотрим только на тенденции в 2018 году. Они также согласуются с нашими оценками равновесия и нашими макрооценками», - указывают в BofAML.



Пара доллар-иена была ограничена в восстановлении на уровне 113,70 на фоне ухудшающейся глобальной макроэкономической картины, которую не изменила серия уверенных данных из Японии, Китая и еврозоны.

Технически, - отмечает аналитик Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, - 4-часовой график показывает, что пара проверила умеренно-бычью среднюю скользящую 100 SMA.



«Технические индикаторы также восстановились после того, как приблизились к показателям перепроданности, держась ниже своих средних линий, но с растущей повышательной силой, что указывает на то, что пара может продолжить восстановление. Ключевым моментом будет динамика фондового рынка как зеркало настроений. Если фондовый рынок продолжит восстанавливаться, пара может восстановить уровень ¥114,00, хотя поворот к худшему в настроениях, скорее всего, заставит пару снова столкнуться с зоной поддержки ¥113,00/10».



На пятничной сессии украинского валютного межбанка до мельчайших подробностей повторился сюжет торгов четверга. С выходом на рынок «инкогнито из Петербурга», анонимно выкупившего с платформы Matching $10,0 млн. (даже объем совпал с гривневой интервенцией накануне!) «лишнего» доллара. Пребывание регулятора на межбанке не затянулось, дав возможность доминировавшим там продавцам СКВ сохранить нисходящий курс безналичного доллара.



Наличный рынок спокойно отнесся к пролонгации ревальвационного цикла на рынке безналичного доллара, демонстрируя свою привязанность к стабильности. Последняя, вероятнее всего, «проистекает» из преддверия выходных дней, которые клиенты наличного рынка хотят провести большей частью пребывая в «старом надежном» долларе.



Как и в предыдущем обзоре, мы считаем, что присутствие «зеленых медведей» на межбанке сохранится и в дебюте новой недели. «Бенефис» налоговых платежей 19-го обеспечит концентрацию внимания бизнеса на гривне в ущерб валюте, понижая ее курс без прежнего, однако, энтузиазма. Со вторника резко вырастет вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала, которая, по всей видимости, произойдет довольно плавно, транзитом через ситуативную стабилизацию пары доллар-гривня с последующим появлением на рынке «зеленых быков».









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Розничные продажи +0,8% до 511,5 млрд.Розничные продажи и продажи в ресторанах США в октябре выросли на 0,8% м/м до $511,5 млрд. и 4,6% г/г. Прогноз экономистов ожидал увеличения продаж на 0,5%. Рост розничных продаж в октябре позитивный знак в преддверии праздничного сезона. Цифры по розничным продажам за сентябрь и август были пересмотрены в сторону понижения до -0,1% с +0,1% .USD: Данные по розничным продажам в США не являются фактором движения, - CIBC.В CIBC Research комментируют реакцию на данные по розничным продажам в США в октябре:«В эти дни много беспокойства в отношении замедления мирового роста, но не рассказывайте об этом американским покупателям, которые в октябре по-прежнему активно тратили средства в магазинах. Розничные продажи выросли на 0,8%, в соответствии в нашей оценкой, что влияние восстановления от урагана и более высокие цены на бензин увеличат основной показатель выше ожиданий.Тем не менее, было два пересмотра со снижением в предыдущем месяце, который сейчас показывает -0,1% месячное изменение. Большая часть роста в октябре были в продажах автомобилей (после урагана), и бензина (повышенными из-за более высоких цен), при этом продажи «контрольной группы» (без автомобилей, строительных материалов, услуг питания) выросли на 0,3%, как и в предыдущем месяце (пересмотренном со снижением).Ожидается что потребительские расходы продолжат вносить большой вклад в экономический рост в IV квартале в целом, чем способствовала более хорошая заработная плата и продолжающийся рост числа занятых, но влияние квартал к кварталу снижения налогов пропадает от этим этих цифр, относительного того, что мы видели весной.Вероятно, это не будет фактором движения рынка, так как пересмотры для предыдущего месяца компенсировали некоторый сюрприз в сторону роста, и «контрольная» цифра по существу находится в тренде.»США: Число заявок на пособие по безработице 2000 до 216 000.Число заявок на пособие по безработице, поданных впервые - индикатор увольнений, выросло на 2000 до 216 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.Скользящая средняя за четыре недели выросла на 1500 и составила 215 250. В середине сентября число заявок достигло 202 000 - минимум за 49 лет. США наблюдается большой дефицит предложения. Поэтому компании не хотят отпускать своих работников.В прошлом месяце безработица осталась на уровне 3,7%, что соответствует самому низкому значению за полвека. Данные по вторичным заявкам выросли на 46 000 и составило 1 676 000.BofAML о валютах G10 в среднесрочной перспективе.Аналитики Bank of America Merrill Lynch Research рассматривают возможные движения валют стран G10 в среднесрочной перспективе.«Наш анализ показывает, что, сохраняя все остальное постоянным, норвежская крона, шведская крона, австралийский доллар, новозеландский доллар, фунт и йена должны быть более сильными, в то время как доллар США, евро и швейцарский франк должны быть слабее, канадский доллар при этом будет единственной валютой без изменений», - отмечают в BofAML.Итог: Сосредоточившись, в частности, на валютах с самыми сильными историческими корреляциями с условиями торговли, наши результаты указывают на усиление австралийского доллара и норвежской кроны против доллара США. Эти результаты, в целом согласуются, когда мы смотрим только на тенденции в 2018 году. Они также согласуются с нашими оценками равновесия и нашими макрооценками», - указывают в BofAML.Пара доллар-иена была ограничена в восстановлении на уровне 113,70 на фоне ухудшающейся глобальной макроэкономической картины, которую не изменила серия уверенных данных из Японии, Китая и еврозоны.Технически, - отмечает аналитик Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, - 4-часовой график показывает, что пара проверила умеренно-бычью среднюю скользящую 100 SMA.«Технические индикаторы также восстановились после того, как приблизились к показателям перепроданности, держась ниже своих средних линий, но с растущей повышательной силой, что указывает на то, что пара может продолжить восстановление. Ключевым моментом будет динамика фондового рынка как зеркало настроений. Если фондовый рынок продолжит восстанавливаться, пара может восстановить уровень ¥114,00, хотя поворот к худшему в настроениях, скорее всего, заставит пару снова столкнуться с зоной поддержки ¥113,00/10».На пятничной сессии украинского валютного межбанка до мельчайших подробностей повторился сюжет торгов четверга. С выходом на рынок «инкогнито из Петербурга», анонимно выкупившего с платформы Matching $10,0 млн. (даже объем совпал с гривневой интервенцией накануне!) «лишнего» доллара. Пребывание регулятора на межбанке не затянулось, дав возможность доминировавшим там продавцам СКВ сохранить нисходящий курс безналичного доллара.Наличный рынок спокойно отнесся к пролонгации ревальвационного цикла на рынке безналичного доллара, демонстрируя свою привязанность к стабильности. Последняя, вероятнее всего, «проистекает» из преддверия выходных дней, которые клиенты наличного рынка хотят провести большей частью пребывая в «старом надежном» долларе.Как и в предыдущем обзоре, мы считаем, что присутствие «зеленых медведей» на межбанке сохранится и в дебюте новой недели. «Бенефис» налоговых платежей 19-го обеспечит концентрацию внимания бизнеса на гривне в ущерб валюте, понижая ее курс без прежнего, однако, энтузиазма. Со вторника резко вырастет вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала, которая, по всей видимости, произойдет довольно плавно, транзитом через ситуативную стабилизацию пары доллар-гривня с последующим появлением на рынке «зеленых быков».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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