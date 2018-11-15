Це необхідно для правильного розрахунку субсидій.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести обов'язкові декларації для заробітчан.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06
У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести обов'язкові декларації для заробітчан.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06
Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах
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