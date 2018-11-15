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У Мінсоцполітики заявили
про необхідність ввести...

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Це необхідно для правильного розрахунку субсидій.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести обов'язкові декларації для заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06

Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах
iskyr
 
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