Це необхідно для правильного розрахунку субсидій.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести обов'язкові декларації для заробітчан.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06
У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести обов'язкові декларації для заробітчан.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06
Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:25
Ну Рева четко дал понять, что ему не хватает для праздника жизни, а в этом случае ни какие законы не действуют. Неужели Рева думает что люди такие тупые и кинутся заполнять декларации, пускай радуется что хоть через заробитчан заходит валюта в Украину.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:35
Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.
Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...
Не платишь налоги, то соответственно и не пользуешься услугами, в т.ч. и коммунальными - тут полность поддерживаю.
Другое дело, что они через это могут потом налогообложить поступление денег (первая попытка была еще при "легитимном", но не прошла) из-за границы. Вот тут проблема, как этого не допустить.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45
Заробитчане главный инваестор в стране этот Рева и прочие дармоеды которые выписывают из народных денег миллионные премии не понимают а верней не хотят эти люди живут за границей там и платят но большинство работает нилигально это очень Тежело вообщем это не тыкать деньги из бюджета
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:46
Если перевод осуществляется к родственникам не первой линии от резидента Украины временно выехавшего на заработки, то и сейчас все обязаны платить подоходный и военный сбор от валютных таких переводов.
То что это часто не происходит, поскольку это вменено не банку, а сам человек должен задекларировать и оплатить налог, это просто пока руки не доходят у налоговой, но информация-то никуда не исчезает.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:49
freeze
Я думаю где-то 95% шлют как раз родственникам первой степени родства.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:01
Да, но тут многие забывают, что если человек уехал на долгие заработки, надо смотреть точнее на сколько дней в году, то он теряет резидентность Украины на этот год, тогда даже валютный перевод жене от мужа попадает под налогообложение.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:01
я думаю, что свыше 50% провозится налом, в силу сезонности работ. Пока Украина не обратиться к "странам, с которыми подписан договор о запрете двойного налогообложения" с просьбой сдать таковых, дела не будет. Гарантий, что их "сдадут" тоже нет - вы верите, скажем, что Россия выдаст доходы гастеров? А Польша? Эти люди особо не жируют - и субсидии особо не выпрашивают, бо не стоят на учете. Семьи их да - реципиенты субсидий, но субсидии и так год к году режут.
Власти пытаются обобрать народ - народ сопротивляется, все норм
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:06
А что государство Украина сделала для гастарбайтеров??? Предоставила им работу???нормальные социальные условия??? Правовую справедливость???...какое моральное право они имеют , что бы требовать что-то от людей которые терпят нужду по вине государства...ур** правительство ипарламент порождают ур** законы...
|