У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Додано: Пон 19 лис, 2018 11:35

iskyr написав: Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах

Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...Не платишь налоги, то соответственно и не пользуешься услугами, в т.ч. и коммунальными - тут полность поддерживаю.Другое дело, что они через это могут потом налогообложить поступление денег (первая попытка была еще при "легитимном", но не прошла) из-за границы. Вот тут проблема, как этого не допустить.