У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Додано: Пон 19 лис, 2018 15:42

Roman Tik написав: coulthard написав: Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.

Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет... Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...

не повторяйте за Ревой его чушь - никакие субсидии с налогов на физлица не выделяются. Вспомните, как Кролик рассказывал при первом глобальном поднятие цены на газ, что населению эти затраты компенсируют субсидиями, которые в свою очередь будут брать из кратно возросших рентных платежей на добычу углеводородов. То есть, дело было как: МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз! Но МВФ категорически настаивал, шантажируя очередным траншем. Яценюк согласился на такие условия, но приэтом сделал "гениальный" (по его мнению) ход - львиную долю те сверхприбылей от получаемых Нефтегазом платежей, вернул в виде кратно увеличенных рентных платежей в казну, из которых же и выплачивал субсидии. То есть и волки сыты (МВФ доволен, кредит одобрен), и овцы целы (население не взбунтовалось, поголовно получив настоятельные рекомендации упрощенно и массово оформить субсидии). А сейчас Рева минипулирует выплатами субсидий, натравливая одних граждан, честно пополняющих бюджет в Украине своими платежами, на других, кто вынужденно работает за границей, якобы "одни живут за счет других"! Зачем? Да потому что выполняется другая часть "гениального" плана - субсидии со временем потихоньку (чтоб краник не сорвало) прикручивать всеми возможными средствами. не повторяйте за Ревой его чушь - никакие субсидии с налогов на физлица не выделяются. Вспомните, как Кролик рассказывал при первом глобальном поднятие цены на газ, что населению эти затраты компенсируют субсидиями, которые в свою очередь будут брать из кратно возросших рентных платежей на добычу углеводородов. То есть, дело было как: МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз! Но МВФ категорически настаивал, шантажируя очередным траншем. Яценюк согласился на такие условия, но приэтом сделал "гениальный" (по его мнению) ход - львиную долю те сверхприбылей от получаемых Нефтегазом платежей, вернул в виде кратно увеличенных рентных платежей в казну, из которых же и выплачивал субсидии. То есть и волки сыты (МВФ доволен, кредит одобрен), и овцы целы (население не взбунтовалось, поголовно получив настоятельные рекомендации упрощенно и массово оформить субсидии). А сейчас Рева минипулирует выплатами субсидий, натравливая одних граждан, честно пополняющих бюджет в Украине своими платежами, на других, кто вынужденно работает за границей, якобы "одни живут за счет других"! Зачем? Да потому что выполняется другая часть "гениального" плана - субсидии со временем потихоньку (чтоб краник не сорвало) прикручивать всеми возможными средствами.

Давайте по порядку.1. Я за Ревой ничего не повторяю.2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть.3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль).4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление).5. Ту часть, которая не субсидируется, платят та часть людей (56%), которые которые зарабатывают официально столько, что не имеют права на нее претендовать. Соответственно они же платят и налоги с оф. ЗП.6. Человек, который претендует на субсидию, должен иметь или мин. ЗП или стоять на учете в службе занятости (кроме пенсионеров и инвалидов). Если он не работает, не учится, не ищет работу и соответственно не платит налоги в гос. бюджет, то почему ему оттуда должна выделяться помощь (субсидия)?Вот тут я с Ревой согласен.Другое дело как из бюджета расходуются деньги. Тут я согласен со всем вышесказанным.По поводу гастробайтеров: правительство, как по мне, должно их целовать в куда только можно и благодарить за завод валюты в страну.Но еще раз повторюсь: если хочешь получать что-то из бюджета, то будь-добр и вносить в него тоже. А то как субсидию, то все хоияи, а налоги платить не я.Сорри за много букв.