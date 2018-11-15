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У Мінсоцполітики заявили
про необхідність ввести...

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:42

  Roman Tik написав:
  coulthard написав:Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.
Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...

не повторяйте за Ревой его чушь - никакие субсидии с налогов на физлица не выделяются. Вспомните, как Кролик рассказывал при первом глобальном поднятие цены на газ, что населению эти затраты компенсируют субсидиями, которые в свою очередь будут брать из кратно возросших рентных платежей на добычу углеводородов. То есть, дело было как: МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз! Но МВФ категорически настаивал, шантажируя очередным траншем. Яценюк согласился на такие условия, но приэтом сделал "гениальный" (по его мнению) ход - львиную долю те сверхприбылей от получаемых Нефтегазом платежей, вернул в виде кратно увеличенных рентных платежей в казну, из которых же и выплачивал субсидии. То есть и волки сыты (МВФ доволен, кредит одобрен), и овцы целы (население не взбунтовалось, поголовно получив настоятельные рекомендации упрощенно и массово оформить субсидии). А сейчас Рева минипулирует выплатами субсидий, натравливая одних граждан, честно пополняющих бюджет в Украине своими платежами, на других, кто вынужденно работает за границей, якобы "одни живут за счет других"! Зачем? Да потому что выполняется другая часть "гениального" плана - субсидии со временем потихоньку (чтоб краник не сорвало) прикручивать всеми возможными средствами.


Давайте по порядку.
1. Я за Ревой ничего не повторяю.
2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть.
3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль).
4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление).
5. Ту часть, которая не субсидируется, платят та часть людей (56%), которые которые зарабатывают официально столько, что не имеют права на нее претендовать. Соответственно они же платят и налоги с оф. ЗП.
6. Человек, который претендует на субсидию, должен иметь или мин. ЗП или стоять на учете в службе занятости (кроме пенсионеров и инвалидов). Если он не работает, не учится, не ищет работу и соответственно не платит налоги в гос. бюджет, то почему ему оттуда должна выделяться помощь (субсидия)?
Вот тут я с Ревой согласен.
Другое дело как из бюджета расходуются деньги. Тут я согласен со всем вышесказанным.
По поводу гастробайтеров: правительство, как по мне, должно их целовать в куда только можно и благодарить за завод валюты в страну.
Но еще раз повторюсь: если хочешь получать что-то из бюджета, то будь-добр и вносить в него тоже. А то как субсидию, то все хоияи, а налоги платить не я.
Сорри за много букв.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:47

  coulthard написав:2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть.
3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль).
4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление).


Цепочка правильная, но длинная, в целом можно сразу сократить и сказать, что субсидию забирают из вашего кармана.
Вы - это в смысле налогоплательщик, или тот кто оплачивает лошадиные тарифы полностью, чаще это бывает одновременно.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:53

Re: У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

  cannabis_ua написав:Что касается деклараций, то их должны заполнять все, а не только "заробітчани" и не только те кто получает соцпомощь.

C х..ра ли? Начнут мне давать всю ЗП, и ЕСВ (22%), и НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) НА РУКИ, а потом я буду заполнять декларацию в конце года и платить налоги (как в нормальных странах например). Вот потом и поговорим.
А пока реве надо смоктать сосачку своих хотелок, и попустится. Народ и так еле выживает, и едут за рубеж работать потому что они не нужны ЭТОЙ стране, судя по их ЗП здесь.
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