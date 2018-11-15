У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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coulthard написав:Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен. Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...
не повторяйте за Ревой его чушь - никакие субсидии с налогов на физлица не выделяются. Вспомните, как Кролик рассказывал при первом глобальном поднятие цены на газ, что населению эти затраты компенсируют субсидиями, которые в свою очередь будут брать из кратно возросших рентных платежей на добычу углеводородов. То есть, дело было как: МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз! Но МВФ категорически настаивал, шантажируя очередным траншем. Яценюк согласился на такие условия, но приэтом сделал "гениальный" (по его мнению) ход - львиную долю те сверхприбылей от получаемых Нефтегазом платежей, вернул в виде кратно увеличенных рентных платежей в казну, из которых же и выплачивал субсидии. То есть и волки сыты (МВФ доволен, кредит одобрен), и овцы целы (население не взбунтовалось, поголовно получив настоятельные рекомендации упрощенно и массово оформить субсидии). А сейчас Рева минипулирует выплатами субсидий, натравливая одних граждан, честно пополняющих бюджет в Украине своими платежами, на других, кто вынужденно работает за границей, якобы "одни живут за счет других"! Зачем? Да потому что выполняется другая часть "гениального" плана - субсидии со временем потихоньку (чтоб краник не сорвало) прикручивать всеми возможными средствами.
Давайте по порядку. 1. Я за Ревой ничего не повторяю. 2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть. 3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль). 4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление). 5. Ту часть, которая не субсидируется, платят та часть людей (56%), которые которые зарабатывают официально столько, что не имеют права на нее претендовать. Соответственно они же платят и налоги с оф. ЗП. 6. Человек, который претендует на субсидию, должен иметь или мин. ЗП или стоять на учете в службе занятости (кроме пенсионеров и инвалидов). Если он не работает, не учится, не ищет работу и соответственно не платит налоги в гос. бюджет, то почему ему оттуда должна выделяться помощь (субсидия)? Вот тут я с Ревой согласен. Другое дело как из бюджета расходуются деньги. Тут я согласен со всем вышесказанным. По поводу гастробайтеров: правительство, как по мне, должно их целовать в куда только можно и благодарить за завод валюты в страну. Но еще раз повторюсь: если хочешь получать что-то из бюджета, то будь-добр и вносить в него тоже. А то как субсидию, то все хоияи, а налоги платить не я. Сорри за много букв.
coulthard написав:2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть. 3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль). 4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление).
Цепочка правильная, но длинная, в целом можно сразу сократить и сказать, что субсидию забирают из вашего кармана. Вы - это в смысле налогоплательщик, или тот кто оплачивает лошадиные тарифы полностью, чаще это бывает одновременно.
cannabis_ua написав:Что касается деклараций, то их должны заполнять все, а не только "заробітчани" и не только те кто получает соцпомощь.
C х..ра ли? Начнут мне давать всю ЗП, и ЕСВ (22%), и НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) НА РУКИ, а потом я буду заполнять декларацию в конце года и платить налоги (как в нормальных странах например). Вот потом и поговорим. А пока реве надо смоктать сосачку своих хотелок, и попустится. Народ и так еле выживает, и едут за рубеж работать потому что они не нужны ЭТОЙ стране, судя по их ЗП здесь.
coulthard написав:2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть. 3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль). 4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление).
Цепочка правильная, но длинная, в целом можно сразу сократить и сказать, что субсидию забирают из вашего кармана. Вы - это в смысле налогоплательщик, или тот кто оплачивает лошадиные тарифы полностью, чаще это бывает одновременно.
Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!
Гастарбайтеры здесь вообще ни к селу, ни к городу. И если начать давить еше и на них, то не будет и 6.5 млрд переводов - они позабирают отсюда даже тех родственников, которых не собирались забирать, или планировали забирать позже.
Никто из них ревам не заплатит ни копейки - именно благодаря ревам разных периодов (и 90-х, и 2000-х, и 2010-х) обычные украинцы - учителя, врачи, инженеры - вынуждены были бросать семьи и ехать полы мыть в чужую страну, где ты никто, зовут тебя никак и в любой момент депортируют, если попадешься.
zРадио написав: Гастарбайтеры здесь вообще ни к селу, ни к городу. И если начать давить еше и на них, то не будет и 6.5 млрд переводов - они позабирают отсюда даже тех родственников, которых не собирались забирать, или планировали забирать позже.
Никто из них ревам не заплатит ни копейки - именно благодаря ревам разных периодов (и 90-х, и 2000-х, и 2010-х) обычные украинцы - учителя, врачи, инженеры - вынуждены были бросать семьи и ехать полы мыть в чужую страну, где ты никто, зовут тебя никак и в любой момент депортируют, если попадешься.
Каков выход? Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам? Если гастарбайтеры платят налоги в другой стране, значит и социальная часть для них должна работать в стране оплаты налогов. Это, что касается рассуждений. Что же касается реальности, в данный момент субсидия не насчитана за текущий месяц отопительного сезона и насколько имею информацию по своему району, оплаты по ЖКХ уменьшились в два раза. Знаю людей которые имеют хороший достаток именно из-за выезда на работу за границу, ранее получали здесь субсидию. В этом месяце из них заплатили 25% от насчитанного или не заплатили пока ничего. И кто должен оплачивать этот банкет, лохи живущие на зарплате и работающие здесь? Значит это они отдадут ревам последнее? Ну-ну.
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