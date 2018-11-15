У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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cannabis_ua написав:Что касается деклараций, то их должны заполнять все, а не только "заробітчани" и не только те кто получает соцпомощь.
C х..ра ли? Начнут мне давать всю ЗП, и ЕСВ (22%), и НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) НА РУКИ, а потом я буду заполнять декларацию в конце года и платить налоги (как в нормальных странах например). Вот потом и поговорим. А пока реве надо смоктать сосачку своих хотелок, и попустится. Народ и так еле выживает, и едут за рубеж работать потому что они не нужны ЭТОЙ стране, судя по их ЗП здесь.
На руки или нет - это другой вопрос. А самая основная проблема - теневые доходы. И эта проблема не решается. А вы, как истинный патриот, должны с радостью воспринимать меры по детенизации экономики (правда это не те полумеры, которые предложил Рева).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
ruvex написав:Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам?
Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!
С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию. Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить.
Точно не поняли Перечитайте, плиз, и продолжим...
Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!
Moimir написав:Интересно, и в каком это статусе заробитчане претендуют на субсидии?
Я говорил про тех, кто уехал, а тут осталась семья, которая не работает (или получает мин ЗП) и идет оформляет субсидию и получает ее, хотя имеет доход, который поступает от заробитчанина. Вот и получается, что им госбюджет платит субсидию за счет тех, кто работает и в том числе платит налоги. А деньги из бюджета, которые он заплатил в виде налогов пойдут семье заробитчанина на субсидию (только не надо говорить, что они и так разворуются, а так хоть пойдут на субсидии). Этой системой полностью убивается смысл в уплате налогов. А соответственно и нет будущего в этой стране. Да, и следите за речью.
zРадио написав:Точно не поняли Перечитайте, плиз, и продолжим...
Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!
Понял, иду оформлять субсидию.
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zРадио написав:Точно не поняли Перечитайте, плиз, и продолжим...
Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!