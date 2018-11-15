У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Додано: Пон 19 лис, 2018 18:22

Moimir написав: Интересно, и в каком это статусе заробитчане претендуют на субсидии? Интересно, и в каком это статусе заробитчане претендуют на субсидии?

Я говорил про тех, кто уехал, а тут осталась семья, которая не работает (или получает мин ЗП) и идет оформляет субсидию и получает ее, хотя имеет доход, который поступает от заробитчанина.Вот и получается, что им госбюджет платит субсидию за счет тех, кто работает и в том числе платит налоги. А деньги из бюджета, которые он заплатил в виде налогов пойдут семье заробитчанина на субсидию (только не надо говорить, что они и так разворуются, а так хоть пойдут на субсидии).Этой системой полностью убивается смысл в уплате налогов. А соответственно и нет будущего в этой стране.Да, и следите за речью.