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У Мінсоцполітики заявили
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У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:08

  Sunny256 написав:
  cannabis_ua написав:Что касается деклараций, то их должны заполнять все, а не только "заробітчани" и не только те кто получает соцпомощь.

C х..ра ли? Начнут мне давать всю ЗП, и ЕСВ (22%), и НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) НА РУКИ, а потом я буду заполнять декларацию в конце года и платить налоги (как в нормальных странах например). Вот потом и поговорим.
А пока реве надо смоктать сосачку своих хотелок, и попустится. Народ и так еле выживает, и едут за рубеж работать потому что они не нужны ЭТОЙ стране, судя по их ЗП здесь.

На руки или нет - это другой вопрос.
А самая основная проблема - теневые доходы.
И эта проблема не решается.
А вы, как истинный патриот, должны с радостью воспринимать меры по детенизации экономики (правда это не те полумеры, которые предложил Рева).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:13

  ruvex написав:
  zРадио написав:
  ruvex написав:Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам?


Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!

С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию.
Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить. :mrgreen:


Точно не поняли :mrgreen: Перечитайте, плиз, и продолжим...

Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:22

  Moimir написав:Интересно, и в каком это статусе заробитчане претендуют на субсидии?

Я говорил про тех, кто уехал, а тут осталась семья, которая не работает (или получает мин ЗП) и идет оформляет субсидию и получает ее, хотя имеет доход, который поступает от заробитчанина.
Вот и получается, что им госбюджет платит субсидию за счет тех, кто работает и в том числе платит налоги. А деньги из бюджета, которые он заплатил в виде налогов пойдут семье заробитчанина на субсидию (только не надо говорить, что они и так разворуются, а так хоть пойдут на субсидии).
Этой системой полностью убивается смысл в уплате налогов. А соответственно и нет будущего в этой стране.
Да, и следите за речью.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:27

  zРадио написав:Точно не поняли :mrgreen: Перечитайте, плиз, и продолжим...

Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!

Понял, иду оформлять субсидию.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:32

  ruvex написав:
  zРадио написав:Точно не поняли :mrgreen: Перечитайте, плиз, и продолжим...

Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!

Понял, иду оформлять субсидию.


:D Желаю удачи
zРадио
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