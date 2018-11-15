У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

zРадио написав:

freeze написав: coulthard написав: 2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть.

3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль).

4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление). 2. Откуда берутся субсидии? Они берутся из бюджета (заложены отдельной строкой) - я надеюсь Вы со мной согласитесть.3. В бюджет они попадают, тут не суть важно или из рентных платежей или из возросших прибылей Нафтогаза (налог на прибыль).4. И то и другое заложено в возросшую цену на услуги (газ, ГВ, отопление).



Цепочка правильная, но длинная, в целом можно сразу сократить и сказать, что субсидию забирают из вашего кармана.

Вы - это в смысле налогоплательщик, или тот кто оплачивает лошадиные тарифы полностью, чаще это бывает одновременно. Цепочка правильная, но длинная, в целом можно сразу сократить и сказать, что субсидию забирают из вашего кармана.Вы - это в смысле налогоплательщик, или тот кто оплачивает лошадиные тарифы полностью, чаще это бывает одновременно.

они позабирают отсюда даже тех родственников, которых не собирались забирать, или планировали забирать позже

Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!Гастарбайтеры здесь вообще ни к селу, ни к городу. И если начать давить еше и на них, то не будет и 6.5 млрд переводов -Никто из них ревам не заплатит ни копейки - именно благодаря ревам разных периодов (и 90-х, и 2000-х, и 2010-х) обычные украинцы - учителя, врачи, инженеры - вынуждены были бросать семьи и ехать полы мыть в чужую страну, где ты никто, зовут тебя никак и в любой момент депортируют, если попадешься.