У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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ruvex написав:Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам?
Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их семьи здесь просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!
ruvex написав:Каков выход?
А каков выход - лучше уйду от вопроса, а то дедуктивным методом получится, что единственный правильный - делать ноги
Как говорит народная мудрость, "Из кризиса в Украине есть только два выхода - через Борисполь и Жуляны".
zРадио написав: Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!
С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию. Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить.
Точно не поняли Перечитайте, плиз, и продолжим...
Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!
Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать. Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые! Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами". Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м: http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/ И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть. Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально! А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"
rjkz написав: Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать. Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые! Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами". Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м: http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/ И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть. Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально! А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"
У меня данные о 27-28 млрд кубов в год текущего потребления. Данные склонен считать достоверными. Поэтому потребность в импорте все же есть. Но не более 40% от общего баланса. Возможно, на теплых зимах и нынешних невысоках объемах промпроизводства - не более 30%.
А себестоимость добычи газа - 92 доллара. По крайней мере так записано в аудированной отчетности Укргаздобычи.
Но при всех уточнениях, которые я дал, ваши вопросы остаются актуальными.
Если интересна тема, присоединяйтесь сюда - на новую ветку о газовом рынке. А то мне надоело там будивельника в лужи сажать Хочется разбавить дискуссию