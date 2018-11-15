У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Додано: Вів 20 лис, 2018 00:27

zРадио написав: ruvex написав: zРадио написав:

Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!

Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!

С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию.

Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить. С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию.Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить.



Точно не поняли Перечитайте, плиз, и продолжим...



Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!

Точно не понялиПеречитайте, плиз, и продолжим...Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!

Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать.Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые!Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами".Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м:И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть.Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально!А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"