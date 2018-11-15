У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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ruvex написав:Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам?
Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их семьи здесь просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!
ruvex написав:Каков выход?
А каков выход - лучше уйду от вопроса, а то дедуктивным методом получится, что единственный правильный - делать ноги
Как говорит народная мудрость, "Из кризиса в Украине есть только два выхода - через Борисполь и Жуляны".
zРадио написав: Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!
С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию. Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить.
Точно не поняли Перечитайте, плиз, и продолжим...
Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!
Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать. Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые! Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами". Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м: http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/ И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть. Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально! А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"
rjkz написав: Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать. Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые! Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами". Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м: http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/ И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть. Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально! А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"
У меня данные о 27-28 млрд кубов в год текущего потребления. Данные склонен считать достоверными. Поэтому потребность в импорте все же есть. Но не более 40% от общего баланса. Возможно, на теплых зимах и нынешних невысоках объемах промпроизводства - не более 30%.
А себестоимость добычи газа - 92 доллара. По крайней мере так записано в аудированной отчетности Укргаздобычи.
Но при всех уточнениях, которые я дал, ваши вопросы остаются актуальными.
Если интересна тема, присоединяйтесь сюда - на новую ветку о газовом рынке. А то мне надоело там будивельника в лужи сажать Хочется разбавить дискуссию
rjkz написав:Мусоропроводы - источники антисанитарии! Заварить к бениной маме - пусть источниками антисанитарии станут лифты, в которых по утрам едут все на работу с текущими пакетами и детьми в шолы/садики.
Пану таки нравятся вонючие мусоропроводы? Пан готов их мыть сам? Пан готов платить за качественное обслуживание таковых? Сдается, что, несмотря на весь пафос, ни одного позитивного ответа получить от пана не удастся. А потому и ценность всего его высказывания такая же - дешевая агитация, в просторечии именуемая враньем.
Опять очередной вброс от Ревы. Честно говоря, этот бред комментировать совсем не хочется, но я с трудом, но это сделаю Качество управленцев у нас не ахти. Ну это понятно, не любят руководители в Украние набирать на работу умнее себя Подача декларации пока еще дело добровольное в Украине. Или они хотят заставить субсидиантов приносить еще и копию декларации? Что ж умно, масса людей не сможет подать на субсидию, т.к. декларации не имеет. Обосновано такое нововедение или нет не говорим сейчас, но головняка людям добавит. Только по-моему это не дело именно этого министра решать по поводу деклараций, а дело другого министра, нет? Ладно о декларациях. Вот допустим есть гражданин, работает в Польше, платит там налоги, иногда приезжает в Украину. Значит, нужно подать декларацию добровольно в Украине, он же законопослушный гражданин. Идет это гражданин, 1) получает документ о уплате налогов в Польше, 2) потом его нотариально переводит, 3) потом подает декларацию в Украине. По срокам подачи декларации в Украине не успевает, попадает на штраф. В Польше можно декларацию подавать до конца апреля, а у нас в мае уже нужно тоже подавать. Что-то я не верю, что за месяц можно успеть пункты 1-3 (см.выше). Т.е. мы попали на штраф, ок, стерпим, нам все нипочем. А тут еще новость, несмотря на то что в Польше наша ставка налога была не меньше 20-25 %, у нас в Украине, оказывается, война???!!! и есть налог военный 1,5 %. И вот тут мы приплыли, а его то заплатить нужно. Войны нет, а налог есть, хм, странно... но мы стерпим. Еще вопрос, а какой же обменный курс использовать? А как же не ошибиться, при подаче декларации и не попасть на штраф? И еще важный вопрос, сколько времени нужно потратить, чтобы все вышеперечисленное сделать? Вот и ответ, почему никто эти декларации добровольно не подает. Слишком это напряжно! А если введут обязаловку, то ситуацию с подачей деклараций зарабитчанами это не улучшит. А вот отток людет из Украины усилится. Но пану министру это не интересно, ему от силы осталось отсидеть в кресле министра год, а там хоть трава не расти.
change_pm написав:о декларациях Опять очередной вброс от Ревы. Честно говоря, этот бред комментировать совсем не хочется, но я с трудом, но это сделаю Качество управленцев у нас не ахти. Ну это понятно, не любят руководители в Украние набирать на работу умнее себя Подача декларации пока еще дело добровольное в Украине. Или они хотят заставить субсидиантов приносить еще и копию декларации? Что ж умно, масса людей не сможет подать на субсидию, т.к. декларации не имеет. Обосновано такое нововедение или нет не говорим сейчас, но головняка людям добавит. Только по-моему это не дело именно этого министра решать по поводу деклараций, а дело другого министра, нет? Ладно о декларациях. Вот допустим есть гражданин, работает в Польше, платит там налоги, иногда приезжает в Украину. Значит, нужно подать декларацию добровольно в Украине, он же законопослушный гражданин. Идет это гражданин, 1) получает документ о уплате налогов в Польше, 2) потом его нотариально переводит, 3) потом подает декларацию в Украине. По срокам подачи декларации в Украине не успевает, попадает на штраф. В Польше можно декларацию подавать до конца апреля, а у нас в мае уже нужно тоже подавать. Что-то я не верю, что за месяц можно успеть пункты 1-3 (см.выше). Т.е. мы попали на штраф, ок, стерпим, нам все нипочем. А тут еще новость, несмотря на то что в Польше наша ставка налога была не меньше 20-25 %, у нас в Украине, оказывается, война???!!! и есть налог военный 1,5 %. И вот тут мы приплыли, а его то заплатить нужно. Войны нет, а налог есть, хм, странно... но мы стерпим. Еще вопрос, а какой же обменный курс использовать? А как же не ошибиться, при подаче декларации и не попасть на штраф? И еще важный вопрос, сколько времени нужно потратить, чтобы все вышеперечисленное сделать? Вот и ответ, почему никто эти декларации добровольно не подает. Слишком это напряжно! А если введут обязаловку, то ситуацию с подачей деклараций зарабитчанами это не улучшит. А вот отток людет из Украины усилится. Но пану министру это не интересно, ему от силы осталось отсидеть в кресле министра год, а там хоть трава не расти.
Что-то Вы, батенька, не в ту сторону потянули. Никто декларацию заполнять не требует. Это Вы, имея возможность оплачивать свои коммун. услуги, требуете при этом субсидий. И это Вы требуете, чтобы Вам не мешали прятаться, прикидываясь безработными нищими. И как только вопрос стал о том, чтобы субсидию давать только реально нуждающимся, исключив хитро-опых, это Вы подняли вой до небес. И да, мне не по хрену, ибо без выплаченных Вам субсидий на мои налоги могли бы сделать что-то полезное. И да, хорошо, что возникают случаи, в которых прятаться становится не только прибыльным, но и хоть немного убыточным занятием.
rjkz написав:Мусоропроводы - источники антисанитарии! Заварить к бениной маме - пусть источниками антисанитарии станут лифты, в которых по утрам едут все на работу с текущими пакетами и детьми в шолы/садики.
Пану таки нравятся вонючие мусоропроводы? Пан готов их мыть сам? Пан готов платить за качественное обслуживание таковых? Сдается, что, несмотря на весь пафос, ни одного позитивного ответа получить от пана не удастся. А потому и ценность всего его высказывания такая же - дешевая агитация, в просторечии именуемая враньем.
1. Пану не нравятся вонючие мусоропроводы и пан жил в нестаром еще доме с невонючим мусоропроводом. Для того, чтобы мусоропровод был невонючим, во-первых, надо мусор выбрасывать в крепких пакетах с затяжками, во-вторых, чтобы дворник регулярно менял контейнеры в мусороприемнике, в-третьих, есть средства, которыми можно обработать мусоропроводы, чтобы они не впитывали фильтрат и/или очистить и/или запечатать въевшееся в мусорный коллектор. В доме пана как минимум 2 первых пункта выполнялись. 2. Пан не хочет мыть САМ мусоропроводы, но если-бы (вдруг) не нашел общего языка с ЖЭКом, то нашел-бы средства на чистку когда этот вопрос стал-бы актуальным. Но дом пока не старый и мусоропровод был в отличном состоянии. Пока де6ил с отбитыми на ринге мозгами не выдал УСТНОЕ распоряжение по всему Киеву заблокировать мусороотводящие коммуникации. Это в стиле недалеких наших политиков - вместо решения проблемы ликвидация объекта проблемы. 3. Да, пан готов платить за качественную работу. 4 Заключение поста, на который пан отвечает, говорит о серьезных проблемах. Задающий вопрос сам на него отвечает. Вам надо немедленно обратиться к профильному специалисту. Я вам помогу - Киев, ул. Кирилловская, 103. Т.044-468-36-11 срочно звоните, санитары уже грузятся в машину.
ЗЫ: судя по нику - у вас и внешние симптомы имеются.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 20 лис, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать. Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые! Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами". Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м: http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/ И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть. Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально! А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"
У меня данные о 27-28 млрд кубов в год текущего потребления. Данные склонен считать достоверными. Поэтому потребность в импорте все же есть. Но не более 40% от общего баланса. Возможно, на теплых зимах и нынешних невысоках объемах промпроизводства - не более 30%.
А себестоимость добычи газа - 92 доллара. По крайней мере так записано в аудированной отчетности Укргаздобычи.
Но при всех уточнениях, которые я дал, ваши вопросы остаются актуальными.
Если интересна тема, присоединяйтесь сюда - на новую ветку о газовом рынке. А то мне надоело там будивельника в лужи сажать Хочется разбавить дискуссию