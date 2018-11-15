У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Додано: Вів 20 лис, 2018 12:21

Опять очередной вброс от Ревы. Честно говоря, этот бред комментировать совсем не хочется, но я с трудом, но это сделаюКачество управленцев у нас не ахти. Ну это понятно, не любят руководители в Украние набирать на работу умнее себяПодача декларации пока еще дело добровольное в Украине. Или они хотят заставить субсидиантов приносить еще и копию декларации? Что ж умно, масса людей не сможет подать на субсидию, т.к. декларации не имеет. Обосновано такое нововедение или нет не говорим сейчас, но головняка людям добавит. Только по-моему это не дело именно этого министра решать по поводу деклараций, а дело другого министра, нет?Ладно о декларациях. Вот допустим есть гражданин, работает в Польше, платит там налоги, иногда приезжает в Украину. Значит, нужно подать декларацию добровольно в Украине, он же законопослушный гражданин. Идет это гражданин, 1) получает документ о уплате налогов в Польше, 2) потом его нотариально переводит, 3) потом подает декларацию в Украине. По срокам подачи декларации в Украине не успевает, попадает на штраф. В Польше можно декларацию подавать до конца апреля, а у нас в мае уже нужно тоже подавать. Что-то я не верю, что за месяц можно успеть пункты 1-3 (см.выше).Т.е. мы попали на штраф, ок, стерпим, нам все нипочем. А тут еще новость, несмотря на то что в Польше наша ставка налога была не меньше 20-25 %, у нас в Украине, оказывается, война???!!! и есть налог военный 1,5 %. И вот тут мы приплыли, а его то заплатить нужно. Войны нет, а налог есть, хм, странно... но мы стерпим.Еще вопрос, а какой же обменный курс использовать? А как же не ошибиться, при подаче декларации и не попасть на штраф? И еще важный вопрос, сколько времени нужно потратить, чтобы все вышеперечисленное сделать?Вот и ответ, почему никто эти декларации добровольно не подает. Слишком это напряжно! А если введут обязаловку, то ситуацию с подачей деклараций зарабитчанами это не улучшит. А вот отток людет из Украины усилится. Но пану министру это не интересно, ему от силы осталось отсидеть в кресле министра год, а там хоть трава не расти.