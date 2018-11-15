У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

rjkz написав:

Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать.Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые!Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами".Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м:И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть.Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально!А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"