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У Мінсоцполітики заявили
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У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:42

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:
Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать.
Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые!
Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами".
Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м:
http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/
И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть.
Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально!
А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"


У меня данные о 27-28 млрд кубов в год текущего потребления. Данные склонен считать достоверными. Поэтому потребность в импорте все же есть. Но не более 40% от общего баланса. Возможно, на теплых зимах и нынешних невысоках объемах промпроизводства - не более 30%.

А себестоимость добычи газа - 92 доллара. По крайней мере так записано в аудированной отчетности Укргаздобычи.

Но при всех уточнениях, которые я дал, ваши вопросы остаются актуальными.

Если интересна тема, присоединяйтесь сюда - на новую ветку о газовом рынке. А то мне надоело там будивельника в лужи сажать :mrgreen: Хочется разбавить дискуссию

Газовий ринок в контексті


Спасибо за приглашение, но с Будивельником бесполезно спорить. Мне его хватило на ветке обвалистов про недвигу. И я сейчас редко вылажу со своей ветки:
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Если у Вас есть соответствующие интересы - велкам.


Спасибо и вам. Иногда захожу почитать. Раньше отмечал там интересные макроэкономические дискуссии. Сейчас, with all respect, таковые интересней на валютной ветке. Но попробую внимательнее последить - может подключусь ))
zРадио
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