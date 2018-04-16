RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дмитро Бойко: чорна п'ятниця
нон-стоп. Як взяти участь у...

Дмитро Бойко: чорна п'ятниця нон-стоп. Як взяти участь у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:31

Дмитро Бойко: чорна п'ятниця нон-стоп. Як взяти участь у...

Пропонуємо до обговорення:
Нова система реалізації звела до мінімуму можливість різних схем з розпродажу майна «своїм людям» за безцінь

Дивися повний текст Дмитро Бойко: чорна п'ятниця нон-стоп. Як взяти участь у розпродажах ФГВФО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85690
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:31

Спасибо , очень полезная информация
rowan-tree
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, warlamp і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко підписав закон "маски-шоу стоп-2"
R2 » Сер 31 жов, 2018 18:25
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 09:46
sal
Кабмін ініціює зміни до закону "маски-шоу стоп!" - Гройсман
R2 » Сер 13 чер, 2018 13:58
1 264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 13:58
anton_gms
Медреформа: приватні клініки беруть участь, але вичікують
R2 » Пон 16 кві, 2018 08:56
1 362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 08:56
noxfox70

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63969)
19.11.2018 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.