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Дмитро Бойко: чорна п'ятниця нон-стоп. Як взяти участь у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Нова система реалізації звела до мінімуму можливість різних схем з розпродажу майна «своїм людям» за безцінь
Дивися повний текст Дмитро Бойко: чорна п'ятниця нон-стоп. Як взяти участь у розпродажах ФГВФО
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:31
Спасибо , очень полезная информация
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